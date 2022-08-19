«Динамо» закроется от «Спартака». Подопечных Гильермо Абаскаля ждет трудный матч в московском дерби

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сегодня, 16:08

Бело-голубые знают, остановить соперника.



«Спартак» продолжает разрывать РПЛ на старте сезона. Теперь в Москве досталось «Сочи». При этом первый тайм для красно-белых получился неожиданно блеклым. Можно ли назвать это тенденцией или списать на случайность покажет игра с «Динамо». Покажет она и готовность «Спартака» к чемпионской гонке.

«Спартак» не захочет отдавать лидерство в чемпионате

Под руководством Гильермо Абаскаля команда выглядит многообещающе почти во всех компонентах. Общее впечатление может портить разве что позиция правого защитника и отсутствие Мозеса. Первая проблема – Даниил Денисов может подходить под требования тренера к латералям в части атлетичности и физики, но не вытягивает в вопросе мышления. Пенальти от «Краснодара», отсутствие офсайда у Мелкадзе (такому шансу сам Георгий не поверил) – одни из немногих ошибок Денисова.

К вопросу о Мозесе – с его травмой Абаскаль вернул в старт Михаила Игнатова. Тот с поставленными задачами справлялся, но в первом тайме против «Сочи» посыпался весь ромб в центре поля – моментами игра сбивалась на 4-2-4. Из-за этого участились дальние передачи вперед, а сочинцы после перехвата шли в атаку. В шестом туре с центром поля нужно быть особенно осторожными – «Динамо» умеет воспользоваться свободным пространством.

«Спартак» продолжает бороться за лидирующие позиции в Российской Премьер-лиге. Ничья ЦСКА с «Зенитом» в Санкт-Петербурге сыграла бы красно-белым на руку, но подопечные Сергея Семака взяли 3 очка. К тому же в топ-3 незаметно ворвался «Ростов» — вместе с сине-бело-голубыми в их активе по 11 баллов, у «Спартака» — 13. Чуть ниже ЦСКА , который от первого места тоже на расстоянии одной победы. Борьба будет плотной, тем же питерцам победа на «Торпедо» обеспечена. Подопечным Гильермо Абаскаля, чтобы сохранить отрыв, на «ВТБ Арене» потребуется помимо привычно яркой игры показать характер и стабильность на протяжении 90 минут.

В обозримом будущем москвичи должны будут сыграть с «Зенитом», после которого начнется рутина – необходимость ротации состава (проблемы с левым и правым защитниками), игры с неуступчивыми «Ростовом», «Пари НН» и «Крыльями». Селекционеры приступили к решению своих задач – генеральный директор клуба Евгений Мележиков подтвердил, что столичный коллектив направил в «Крылья Советов» запрос по возможности трансфера Романа Ежова и Юрия Горшкова. Такие действия вписываются в принципы работы Гильермо Абаскаля, поэтому свой шанс игроки в случае перехода получат.

«Динамо» не проигрывает со старта РПЛ

И показывает, что команда может быть вариативна. Подопечные Славиши Йокановича не отпускают в отрыв группу лидеров таблицы чемпионата – для этого в пятом туре нужно было отобрать очки у набравшего ход «Краснодара».

Сербский менеджер решил изменить тактику под соперника – южане хороши в атаке, бело-голубые решили не дать им пространства. Сделали это за счет более глубокого расположения игроков. На матч была заявлена схема 4-3-3, но при обороне москвичи впереди оставляли одного Федора Смолова. Действовали по принципу пружины – сразу после отбора отдавали форварду, тот убегал в атаку, Захарян и Грулев выскакивали вторым темпом.

Создавать моменты «Краснодару» мешали пара центральных защитников Фернандес-Сазонов, Паршивлюк и Скопинцев по краям и Лука Гагнидзе в центре полузащиты. По последним играм грузинский хавбек – самый активный футболист «Динамо». Он участвует в единоборствах, идет в отбор и продвигает мяч. По тому объему работы, который на себя берет Лука, он становится крайне важным элементом концепции Йокановича. Тенденция продолжилась и в поединке с «Краснодаром». Гагнидзе исполнял роль бокс-ту-бокс – покрывал огромные пространства, ситуативно выдвигался в прессинг и мог добежать до вратаря соперника. На чужой половине старался быстро накрыть оппонента с мячом (несколько раз доводил эпизод до удара).

В результате москвичи свели встречу к 0:0 и сейчас идут на 6-м месте в чемпионате. Успех против «Краснодара» не отражает проблем «Динамо» — клубу некем ротировать состав. Паршивлюк по первым играм не соответствует уровню топа, в центре обороны кроме Фернандеса и Сазонова один Кутицкий. Гагнидзе снимает часть проблем в центре поля, на позицию опорника в пару к Моро приобрели Эдена Карцева. При этом сам Никола может покинуть команду.

Боссам бело-голубых надо решать эти проблемы по ходу сезона – оголить их может как раз столичное дерби. «Спартак» качественно играет на слабых местах соперника, и, вероятнее всего, возьмется разрывать фланг Паршивлюка. Тем хуже для Сергея – ему придется играть персонально по Даниилу Пруцеву и Квинси Промесу, который набрал космическую форму.

Прогноз Soccer.ru: «Динамо» не станет менять тактику – «Спартак» тоже играет на открытом пространстве, бело-голубые попробуют его перекрыть. Борьба в центре поля заставит смещать акценты на фланги, динамовцы захотят вскрыть Денисова, красно-белые – Паршивлюка. При прочих равных «Спартак» в разы опаснее в атаке и имеет сразу два хавбека-бегунка (Зобнин и Мартинс). Даже при повторении сценария игры с «Краснодаром» подопечные Гильермо Абаскаля смогут сломить «Динамо», хотя в первые минуты моментов у них будет минимум.