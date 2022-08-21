«Зенит» – «Торпедо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» – «Торпедо», который состоится 21 августа 2022 года

«Зенит»

Клуб из Санкт-Петербурга благодаря частым ничейным результатам на выезде все еще не может возглавить турнирную таблицу, однако после поражения «Спартака» в последней игре, «Зениту» необходимо всего лишь обыграть неудачно стартовавшего новичка РПЛ . Сейчас команда имеет в своем активе 11 очков и занимает четвертое место, имея на одну сыгранную игру меньше большинства своих конкурентов.

13 августа «Зенит» в сложном матче одолел на своем поле ЦСКА (2:1), а шестого числа не смог переиграть на выезде «Ахмат» (0:0).

«Торпедо»

У «Торпедо» ситуация очень сложная и на данный момент команда довольствуется лишь одним баллом, который был набран в матче с еще одним новичком «Факелом». Коллектив нуждается в перезагрузке и серьезных изменений, иначе уже к середине сезона он может безнадежно отставать от спасительных мест, которые дают право остаться в РПЛ . Матч с «Зенитом» никто не рассматривает как возможность набрать очки, и если такое случится, это станет большой сенсацией.

14 августа «Торпедо» минимально уступил «Оренбургу» на выезде (0:1), а седьмого числа уже на своем поле проиграл «Химкам» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.14

Ничья – 10

Победит «Торпедо» – 20

Статистика

«Зенит» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Торпедо» проиграл пять из шести последних поединков

«Торпедо» не может обыграть «Зенит» уже в девяти последних встречах подряд

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-2.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. У гостей практически нет шансов выдержать весь матч против чемпиона страны и набрать очки. Прогнозируем легкую и уверенную победу «Зенита».