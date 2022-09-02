«Штутгарт» — «Шальке»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» — «Шальке», который состоится 3 сентября 2022 года

«Штутгарт»

«Швабы» после четырёх туров нового сезона находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Команда ещё не успела порадовать своих болельщиков победами. При трёх забитых голах у «Штутгарта» четыре пропущенных. В матче первого тура «швабы» дома разошлись миром с «Лейпцигом». На выезде, пропустив на пятой добавленной минуте в конце игры, команда упустила победу в матче с «Бохумом». В третьем туре с минимальным счётом «Штутгарт» проиграл «Фрайбургу» на своём поле. Уверенно в товарищеской встрече был обыгран «Санкт-Галлен».

На прошлых выходных нулевой ничьёй завершилась игра с «Кёльном».

«Шальке»

Шестнадцатое место занимают «горняки» на данный момент в Бундеслиге. После четырёх матчей команда сумела забить только четыре мяча, пропустив при этом одиннадцать. На выезде в матче первого тура «Шальке» уступил с разницей в два мяча «Кёльну». Гол на третьей добавленной минуте под конец матча позволил избежать поражения в домашнем поединке с менхенгладбахской «Боруссией». Нулевой ничьёй завершилась выездная игра с «волками» из Вольфсбурга.

В четвёртом туре дома «горняки» с разгромным счётом 1:6 проиграли берлинской команде «Унион».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.80

Ничья – 3.95

Победит «Шальке» – 4.30

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 2.89

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.67

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.21

Статистика

«Штутгарт» уступил только в одном поединке из десяти последних

В четырёх матчах за аналогичный период «Шальке» проиграл

Три очных встречи из пяти последних на поле «швабов» закончились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

«Горнякам» после разгромного поражения на своём поле в матче прошлого тура будет тяжело настроиться на выездную игру. «Швабы» сумеют взять свои первые три очка в новом сезоне. Компания Pinnacle на победу «Штутгарта» предлагает коэффициент 1.80.