«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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03 сентября 2022, 00:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг», который состоится 3 сентября 2022 года

«Айнтрахт»

«Орлы» с пятью очками после четырёх туров занимают одиннадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Начало нового сезона выдалось для команды непростым. Дома в матче первого тура «Айнтрахт» с большим счётом проиграл «Баварии». В финальном матче за Суперкубок УЕФА команда уступила мадридскому «Реалу». Ничейным исходом завершилась встреча на выезде с «Гертой». На своём поле «орлы» также раскатали ничью с командой «Кёльн».

На прошлых выходных в напряжённой борьбе «Айнтрахт» в гостях вырвал победу у «Вердера» со счётом 4:3.

«РБ Лейпциг»

В турнирной таблице Бундеслиги «красные быки» находятся на две строчки выше, чем «орлы», но с таким же количеством очков. На выезде в первом туре со «Штутгартом» команда из Лейпцига разошлась миром. Домашняя игра с «Кёльном» завершилась результативной ничьёй. В третьем туре с разницей в один мяч «красные быки» уступили берлинскому «Униону». Забив пару мячей, на своём поле всухую «РБ Лейпциг» обыграл команду «Вольфсбург».

В 1/32 Кубка Германии со счётом 8:0 «красные быки» выиграли у «Тевтонии Оттензен» и прошли в следующий этап.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 3.45

Ничья – 3.80

Победит «Лейпциг» – 2.04

Победит «Лейпциг» с форой -1.5 – 3.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34

Статистика

Из десяти последних матчей в пяти «орлы» взяли верх над своими оппонентами

В четырёх поединках за последнее время «красные быки» одержали победы

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

После четырёх туров команды набрали одинаковое количество очков. Отдать предпочтение какому-то определённому клубу в этой паре не так уж и просто. Статистика подсказывает нам, что встречи этих команд не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.34.