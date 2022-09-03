«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг», который состоится 3 сентября 2022 года
«Айнтрахт»
«Орлы» с пятью очками после четырёх туров занимают одиннадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Германии. Начало нового сезона выдалось для команды непростым. Дома в матче первого тура «Айнтрахт» с большим счётом проиграл «Баварии». В финальном матче за Суперкубок УЕФА команда уступила мадридскому «Реалу». Ничейным исходом завершилась встреча на выезде с «Гертой». На своём поле «орлы» также раскатали ничью с командой «Кёльн».
На прошлых выходных в напряжённой борьбе «Айнтрахт» в гостях вырвал победу у «Вердера» со счётом 4:3.
«РБ Лейпциг»
В турнирной таблице Бундеслиги «красные быки» находятся на две строчки выше, чем «орлы», но с таким же количеством очков. На выезде в первом туре со «Штутгартом» команда из Лейпцига разошлась миром. Домашняя игра с «Кёльном» завершилась результативной ничьёй. В третьем туре с разницей в один мяч «красные быки» уступили берлинскому «Униону». Забив пару мячей, на своём поле всухую «РБ Лейпциг» обыграл команду «Вольфсбург».
В 1/32 Кубка Германии со счётом 8:0 «красные быки» выиграли у «Тевтонии Оттензен» и прошли в следующий этап.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Айнтрахт» – 3.45
- Ничья – 3.80
- Победит «Лейпциг» – 2.04
- Победит «Лейпциг» с форой -1.5 – 3.30
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.34
Статистика
- Из десяти последних матчей в пяти «орлы» взяли верх над своими оппонентами
- В четырёх поединках за последнее время «красные быки» одержали победы
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
После четырёх туров команды набрали одинаковое количество очков. Отдать предпочтение какому-то определённому клубу в этой паре не так уж и просто. Статистика подсказывает нам, что встречи этих команд не отличаются высокой результативностью. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.34.