«Фиорентина» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1662202840

вчера, 14:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус», который состоится 3 сентября 2022 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции не очень уверенно стартовала в чемпионате Италии и занимает только 11 место с пятью очками после четырех туров. Тем не менее, «Фиорентина» совсем скоро стартует в Лиге Конференций и порадует болельщиков еврокубками. Матчи с «Ювентусом» всегда принципиальны для футболистов, поэтому всех болельщиков ждет жесткая и неуступчивая игра с непредсказуемым финалом.

31 августа «Фиорентина» уступила на выезде «Удинезе» (0:1), а 28 числа на своем поле удержала ничью с «Наполи» (0:0).

«Ювентус»

«Ювентус» также имеет проблемы с результатами на старте сезона и уже несколько раз терял очки. Перед стартом пятого тура команда занимает пятое место с восемью очками и отстает от лидера всего на два балла. В случае победы над «Фиорентиной», «зебры» фактически гарантируют себе продвижение в турнирной таблице, поэтому болельщики будут наблюдать за ним с большим интересом.

31 августа «Ювентус» обыграл на своем поле «Специю» (2:0), а 27 числа сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Фиорентина» – 3.1

Фиорентина» – 3.1 Ничья – 3.15

Победит «Ювентус» – 2.5

Статистика

«Фиорентина» выиграла только три матча во всех турнирах из десяти последних

«Ювентус» не выигрывает уже пять выездных матчей подряд

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» выиграл три из четырех последних встреч с «Фиорентиной»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. «Фиорентина» в последних поединках выступает очень неуверенно, поэтому вряд ли сможет зацепиться за очки в домашнем поединке со «старой синьорой».