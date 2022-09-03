«Фиорентина» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус», который состоится 3 сентября 2022 года
«Фиорентина»
Команда из Флоренции не очень уверенно стартовала в чемпионате Италии и занимает только 11 место с пятью очками после четырех туров. Тем не менее, «Фиорентина» совсем скоро стартует в Лиге Конференций и порадует болельщиков еврокубками. Матчи с «Ювентусом» всегда принципиальны для футболистов, поэтому всех болельщиков ждет жесткая и неуступчивая игра с непредсказуемым финалом.
31 августа «Фиорентина» уступила на выезде «Удинезе» (0:1), а 28 числа на своем поле удержала ничью с «Наполи» (0:0).
«Ювентус»
«Ювентус» также имеет проблемы с результатами на старте сезона и уже несколько раз терял очки. Перед стартом пятого тура команда занимает пятое место с восемью очками и отстает от лидера всего на два балла. В случае победы над «Фиорентиной», «зебры» фактически гарантируют себе продвижение в турнирной таблице, поэтому болельщики будут наблюдать за ним с большим интересом.
31 августа «Ювентус» обыграл на своем поле «Специю» (2:0), а 27 числа сыграл вничью с «Ромой» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фиорентина» – 3.1
- Ничья – 3.15
- Победит «Ювентус» – 2.5
Статистика
- «Фиорентина» выиграла только три матча во всех турнирах из десяти последних
- «Ювентус» не выигрывает уже пять выездных матчей подряд
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ювентус» выиграл три из четырех последних встреч с «Фиорентиной»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. «Фиорентина» в последних поединках выступает очень неуверенно, поэтому вряд ли сможет зацепиться за очки в домашнем поединке со «старой синьорой».