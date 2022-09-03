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«Фиорентина» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:00
«Фиорентина» — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Ювентус», который состоится 3 сентября 2022 года

«Фиорентина»

Команда из Флоренции не очень уверенно стартовала в чемпионате Италии и занимает только 11 место с пятью очками после четырех туров. Тем не менее, «Фиорентина» совсем скоро стартует в Лиге Конференций и порадует болельщиков еврокубками. Матчи с «Ювентусом» всегда принципиальны для футболистов, поэтому всех болельщиков ждет жесткая и неуступчивая игра с непредсказуемым финалом.

31 августа «Фиорентина» уступила на выезде «Удинезе» (0:1), а 28 числа на своем поле удержала ничью с «Наполи» (0:0).

«Ювентус»

«Ювентус» также имеет проблемы с результатами на старте сезона и уже несколько раз терял очки. Перед стартом пятого тура команда занимает пятое место с восемью очками и отстает от лидера всего на два балла. В случае победы над «Фиорентиной», «зебры» фактически гарантируют себе продвижение в турнирной таблице, поэтому болельщики будут наблюдать за ним с большим интересом.

31 августа «Ювентус» обыграл на своем поле «Специю» (2:0), а 27 числа сыграл вничью с «Ромой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Фиорентина» – 3.1
  • Ничья – 3.15
  • Победит «Ювентус» – 2.5

Статистика

  • «Фиорентина» выиграла только три матча во всех турнирах из десяти последних
  • «Ювентус» не выигрывает уже пять выездных матчей подряд
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Ювентус» выиграл три из четырех последних встреч с «Фиорентиной»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. «Фиорентина» в последних поединках выступает очень неуверенно, поэтому вряд ли сможет зацепиться за очки в домашнем поединке со «старой синьорой».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: соккер.ру
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:27
Обе забьют и ТМ 3,5
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