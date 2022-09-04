«Вильярреал» — «Эльче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Эльче», который состоится 4 сентября 2022 года

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» занимает четвёртое место в Ла Лиге. После трёх туров команда набрала семь очков, забила пять мячей, ни одного гола не пропустила. На выезде в игре первого тура «жёлтые» уверенно обыграли «Вальядолид», поразив их ворота трижды за матч. В следующем туре «Вильярреал» взял верх в гостевом поединке над мадридским «Атлетико». В финальных матчах квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА «жёлтая подлодка» со счётом 6:2 по сумме двух встреч прошла хорватскую команду «Хайдук».

На прошлых выходных в матче третьего тура «Вильярреал» раскатал нулевую ничью с «Хетафе» на их поле.

«Эльче»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании «зелёно-полосатые» занимают после трёх матчей нового сезона. «Эльче» ещё не выигрывал в чемпионате. В первом туре, пропустив три гола, команда проиграла на выезде «Бетису». Ничейным исходом завершилась встреча «бело-зелёных» с «Альмерией». Команды обменялись голами в первом тайме.

Дома на прошлых выходных «Эльче» проиграл со счётом 0:1 «Реал Сосьедаду».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.36

Ничья – 5.20

Победит «Эльче» – 8.80

Победит «Вильярреал» с форой -1.5 – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру»

С мая месяца «Вильярреал» не уступает своим оппонентам

Пять матчей из десяти последних «Эльче» проиграл.

Прогноз

В последних своих матчах обе команды не демонстрировали результативную игру. Статистика очных встреч подсказывает нам, что их совместные игры не отличаются обилием голов. Pinnacle на тотал меньше 2.5 голов за игру предлагает коэффициент 2.10.