«Динамо» Загреб — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб — «Челси», который состоится 6 сентября 2022 года

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб уже выполнил главную задачу, а именно пробился в групповой турнир Лиги Чемпионов. Теперь «Динамо» Загреб нацелено показать хорошую игру и засветить своих молодых футболистов с целью дальнейшей продажи. Приезд в Хорватию «Челси» является большим событием, поэтому вокруг матча уже царит большой ажиотаж. Матч обещает быть интересным и возможно даже непредсказуемым.

02 сентября «Динамо» Загреб обыграл на своем поле «Риеку» (3:1), а 28 августа обыграл на выезде «Шибеник» (2:1).

«Челси»

«Челси» не показывает стабильных результатов и уже успел потерять несколько раз очки в АПЛ . На данный момент «аристократы» занимают только шестое место с 10 очками в турнирной таблице и нуждаются в работе над ошибками. Тем не менее, Лига Чемпионов совсем другой турнир и лондонцы выйдут на поле «Максимира» исключительно за победным результатом.

02 августа «Копенгаген» на своем поле обыграл «Сикельборг» (1:0), а 28 числа проиграл на выезде «Норшелланду» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Динамо» Загреб – 6.7

Динамо» Загреб – 6.7 Ничья – 4.5

Победит «Челси» – 1.47

Статистика

«Динамо» Загреб выиграл четыре последних матча во всех турнирах

Пять последних матчей «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В шести последних домашних матчах «Динамо» Загреб забивало не меньше трех мячей за игру

«Челси» проиграл два последних выездных матча

Прогноз

Сделать ставку на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Лондонский клуб практически всегда хорошо стартует в Лиге Чемпионов и в нынешнем поединке мы прогнозируем успех гостей в 1-2 мяча.