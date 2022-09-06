«Динамо» Загреб — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб — «Челси», который состоится 6 сентября 2022 года
«Динамо» Загреб
Хорватский клуб уже выполнил главную задачу, а именно пробился в групповой турнир Лиги Чемпионов. Теперь «Динамо» Загреб нацелено показать хорошую игру и засветить своих молодых футболистов с целью дальнейшей продажи. Приезд в Хорватию «Челси» является большим событием, поэтому вокруг матча уже царит большой ажиотаж. Матч обещает быть интересным и возможно даже непредсказуемым.
02 сентября «Динамо» Загреб обыграл на своем поле «Риеку» (3:1), а 28 августа обыграл на выезде «Шибеник» (2:1).
«Челси»
«Челси» не показывает стабильных результатов и уже успел потерять несколько раз очки в АПЛ. На данный момент «аристократы» занимают только шестое место с 10 очками в турнирной таблице и нуждаются в работе над ошибками. Тем не менее, Лига Чемпионов совсем другой турнир и лондонцы выйдут на поле «Максимира» исключительно за победным результатом.
02 августа «Копенгаген» на своем поле обыграл «Сикельборг» (1:0), а 28 числа проиграл на выезде «Норшелланду» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Динамо» Загреб – 6.7
- Ничья – 4.5
- Победит «Челси» – 1.47
Статистика
- «Динамо» Загреб выиграл четыре последних матча во всех турнирах
- Пять последних матчей «Челси» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- В шести последних домашних матчах «Динамо» Загреб забивало не меньше трех мячей за игру
- «Челси» проиграл два последних выездных матча
Прогноз
Сделать ставку на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Лондонский клуб практически всегда хорошо стартует в Лиге Чемпионов и в нынешнем поединке мы прогнозируем успех гостей в 1-2 мяча.