«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм», который состоится 10 сентября 2022 года

«Манчестер Сити»

«Небесно-голубые» отстают всего лишь на одно очко от первого места. В новом сезоне команда пока не проигрывала. При шести пропущенных голах «Манчестер Сити» поразил ворота своих оппонентов двадцать раз. На выезде в игре первого тура «горожане» взяли три очка в матче с «Вест Хэмом». «Манчестер Сити» взял верх над «Борнмутом», заставив их вратаря четыре раза доставать мяч из сетки своих ворот. Результативной ничьёй завершилась встреча с «Ньюкаслом» на их поле. В товарищеской игре с «Барсой» на выезде «небесно-голубые» сыграли вничью. В двух турах подряд «Манчестер Сити» одержал победы над «Кристал Пэласом» и «Ноттингемом Форест».

Со «львами» в прошлом туре «небесно-голубые» разошлись миром (1:1).

«Тоттенхэм»

На одну строчку ниже в турнирной таблице находятся «шпоры», уступая «Манчестеру Сити» только по разнице забитых и пропущенных голов. Уверенно команда на своём поле взяла верх над «святыми» из Саутгемптона. Раскатала ничью с лондонским «Челси» на выезде. С минимальным счётом «Тоттенхэм» обыграл команду «Вулверхэмптон». Три очка набрали «лилово-белые» в игре с «Ноттингемом Форест» на выезде. Ничьёй завершилась встреча с «молотобойцами».

На прошлых выходных «шпоры» дома со счётом 2:1 выиграли «дачников» из Фулема.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.38

Ничья – 5.20

Победит «Тоттенхэм» – 7.20

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.45

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.56

Статистика

Семь поединков подряд «Манчестер Сити» не уступает своим соперникам

Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» составляет шесть матчей

Исходом «обе забьют — нет» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

В феврале этого года «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» на своём поле. Второй раз подряд на своём поле «небесно-голубые» не позволят себе проиграть «шпорам». Хозяева постараются взять реванш в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу «Манчестер Сити» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.95.