«Бавария» — «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnaclе на матч Бундеслиги

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сегодня, 15:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» — «Штутгарт», который состоится 10 сентября 2022 года

«Бавария»

«Баварцы» пока не проигрывали в новом сезоне, но занимают третье место в чемпионате. После пяти туров команда пропустила три мяча, поразила ворота своих оппонентов семнадцать раз. В матче первого тура на выезде «красные» с разгромным счётом взяли верх надо «львами» из Франкфурта-на-Майне. Дома «Бавария» обыграла «волков» из Вольфсбурга. Забив семь голов, всухую «баварцы» выиграли в гостях команду «Бохум». На своём поле в игре четвёртого тура «красные» разошлись миром с менхенгладбахской «Боруссией». В 1/32 Кубка Германии «Бавария» уверенно прошла «Викторию».

На прошлых выходных «баварцы» на выезде раскатали ничью с берлинской командой «Унион» (1:1).

«Штутгарт»

Двенадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают «швабы». Команда ещё не радовала своих болельщиков победами в новом сезоне. Ничейным исходом завершилась игра первого тура с «Лейпцигом». Пропустив на пятой добавленной минуте в конце поединка, «Штутгарт» упустил победу в гостях над «Вердером». Дома с минимальным счётом команда уступила «Фрайбургу». В товарищеской встрече «швабы» уверенно обыграли «Санкт-Галлен». Нулевой ничьёй завершился матч позапрошлого тура с «Кёльном».

Со счётом 1:1 закончилась игра с «Шальке» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.16

Ничья – 8.60

Победит «Штутгарт» – 14.00

Победит «Бавария» с форой -2.5 – 1.94

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.54

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.32

Статистика

Из десяти последних матчей только в одном «Бавария» уступила своим соперникам

«Штутгарт» также проиграл только в одной встрече из десяти за последнее время

Пять последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 3.5 голов за игру».

Прогноз

«Бавария» в новом сезоне теряла очки только в матчах с «Боруссией» из Менхенгладбаха и командой «Унион» из Берлина. Оба соперника на порядок сильней, чем «Штутгарт». Компания Pinnacle на победу «Баварии» с форой -2.5 предлагает коэффициент 1.94. «Баварцы» отстают на одно очко от первого места. В предстоящем поединке им необходимо брать три очка. С разницей в три гола и более «красные» уже обыгрывали «швабов».