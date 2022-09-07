«Спартаку» нужно реабилитироваться за поражение от «Зенита», «Краснодар» поборется за топ-3. Интриги 9-го тура РПЛ

1662575164

сегодня, 21:26

Матчи сильно повлияют на турнирные расклады.

«Спартак» не прошел проверку «Зенитом», но расстраиваться нет времени – впереди «красно-белых» ждет матч с «Ростовом». В 9-м туре намечается сразу несколько напряженных противостояний, победителей которых предсказать сложно.

«Сочи» — «Динамо»

- «Бело-голубые» стараются залатать дыры в составе. В чемпионате команда пока идет без поражений, но против того же «Урала» результат получился на тоненького. Селекционеры смогли подписать Матиаса Норманна на дефицитную позицию опорника. Судя по тому, насколько быстро Йоканович начал ставить Маричаля и Фернандеса в старт, от случая с норвежцем можно ожидать того же.

- В затруднительное положение попали южане – после плодотворного отрезка на старте прилетело два поражения кряду. Чтобы не увязнуть в середине турнирной таблице (и показать состоятельность в борьбе с прямыми конкурентами), команда Точилина должна прервать неудачную серию.

«Химки» — «Крылья Советов»

- Очередная смена главного тренера не пойдет на пользу химчанам в ближайшей перспективе, а для прогресса на большой дистанции наставнику необходимо доверие. Если вспомнить, как в клубе публично высказывались о Писареве, соблюдаться это условие вряд ли будет. Это первое по-настоящему сложное испытание для Спартака Гогниева на уровне РПЛ – обидно, если его репутация будет запятнана из-за чехарды в системе клуба (на что он повлиять не в состоянии).

- Несмотря на промежуточное 11-е место в чемпионате, «Крылья» идут в этом сезоне более бодро, чем годом ранее. Претендовать на что-либо в поединках с ЦСКА и «Спартаком» объективно сложно, зато с равным соперником будет явно интереснее. Тем более давно не забивал Максим Глушенков, а с разобранными «Химками» это сделать легче.

ЦСКА – «Краснодар»

- «Быки» высоко забрались в чемпионате и прямо сейчас замыкают топ-3. Добавляет интриги тот факт, что в соперниках у южан – прямой конкурент с равным количеством очков. «Зенит» точно обыграет «Оренбург», но вторая строчка остается вакантной. Проигравшая же команда может провалиться на 5-е или 6-е место.

- Федотов адаптирует к команде новых легионеров. В прошлый раз в старте появился Виктор Мендес и Саша Зделар, прописался в основе латераль Мойсес Барбоза. В то же время такая ротация не бьет по результатам – москвичи по-прежнему гонятся за «Зенитом». После поединка «Спартака» и питерцев этот матч – еще одна контрольная точка.

«Ахмат» — «Пари НН»

- Нижегородцы преодолели тяжелый старт Премьер-Лиги, где приходилось играть с «Локомотивом», ЦСКА , «Сочи» и «Ростовом». Теперь подопечные Михаила Галактионова в штатном режиме решают турнирные задачи, набирая очки с «Уралом», «Динамо» и «Факелом». «Ахмат» — еще один принципиальный соперник, с которым надо показывать зубы. Успокаиваться из-за удачной серии точно не стоит.

- Победа над «Локо» для «Ахмата» — безусловно плюс. Грозненцы стараются держаться подальше от рубилова в хвосте турнирной таблицы, хотя подняться выше мешают осечки с «Крыльями» и безальтернативное поражение от ЦСКА . В эти выходные коллектив попытается продолжить движение вверх.

«Урал» — «Торпедо»

- Битва двух аутсайдеров. В активе обоих коллективов – 1 балл, победитель станет ближе к выходу из сильнейшего кризиса.

- Более вероятным кажется победа уральцев – «шмели» не смотрятся на фоне соперника блекло, оказывают сопротивление. Даже в поединке с «Зенитом» «Урал» помимо строгости в обороне что-то предлагал в атаке. Победа над «Сочи» в Кубке – еще одна предпосылка, чтобы перестать буксовать.

- «Торпедо» по-прежнему команда не уровня элитного дивизиона. «Автозаводцы» могут рассчитывать только на глухую оборону. Правда, до этого автобус москвичам помог только против «Крыльев».

«Факел» — «Локомотив»

- Воронежцы сделали хуже сами себе, когда уволили Олега Василенко. Составом «Факел» не лучше «Торпедо», но клубу хотя бы давались ничьи. С уходом тренера вообще не факт, что коллектив продолжит цепляться за очки. Даже с кризисным «Локомотивом» справиться будет в разы сложнее.

- «Локо» тоже решился на изменения в тренерском штабе – только в их случае они совершенно оправданы. Едва ли огромные траты с нулевым выхлопом можно оправдать необходимостью времени. Есть еще такое понятие как целесообразность – в условиях кризиса точно не стоит разбрасываться деньгами и брать кредиты.

«Зенит» — «Оренбург»

- Победа «Зенита» на классе – привычный прогноз для РПЛ . Если уж ЦСКА со «Спартаком» не могут противопоставить что-то чемпионам, вряд ли стоит этого ожидать от середняков. Питерцы в выходные могут проиграть разве что сами себе – но с настроем проблем нет.

- Оренбуржцы чередуют единичные победы с небольшими сериями поражений и балансируют на грани зоны стыковых матчей. Довольно часто пропускают – голы Владимира Сычевого держат на плаву. Разгрома от «Зенита» избежать будет сложно.

«Ростов» — «Спартак»

- «Красно-белым» нельзя зацикливаться на неудаче с «Зенитом» — команда откатилась на 6-е место и в таблице находится с «Ростовом» по соседству. В выходные будет проверка характером, где выяснится, «Спартак» — это уровень топ-3 или нет.