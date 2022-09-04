Soccer.ru
ГлавнаяБлогиКомандный духПревью, анонсы, раскладыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Арсенал» в шаге от рекорда, который недоступен МЮ. Тен Хаг – последняя преграда

сегодня, 14:55
Момент из матча
00:00 / 00:00

Эрик не расклеился после унизительных поражений.

Лишь четыре клуба в истории АПЛ начали сезон с шести побед

Согласно официальному сайту АПЛ, лишь «Ньюкасл», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» собирали шесть побед на старте сезона. Впрочем, идеальное начало не гарантирует титул, ведь «Арсенал» и МЮ часто выигрывали АПЛ, а их в этом списке нет. Сегодня Артета и тен Хаг сыграют между собой, но только у «канониров» статистика подходит для исторической высоты, пять побед в пяти матчах.

Можно списать успех «Арсенала» на календарь? Обыграли «Кристал Пэлас», «Лестер», «Борнмут», «Фулхэм» и «Астон Виллу». Но эти соперники создавали проблемы классическим фаворитам. «Дачники» не проиграли «Ливерпулю» и обыграли команды, которые выиграли у МЮ. «Борнмут» обыграл «Астон Виллу», которая вчера не проиграла «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» огорчал и Джеррада, и Клоппа.

Только на Гвардиолу и Холанда сил «орлов» не хватило, хотя вели 2:0. Нет в АПЛ слабых соперников. Команда Артеты сражалась, чтобы выиграть. Два последних успеха были с разницей в один мяч, а меньше ударов в створ своих ворот в чемпионате допустил только «Манчестер Сити». Меньше пропустил только «Брайтон». «Канониры» провели работу над собой в обороне, готовясь к битве против МЮ.

У команды Артеты есть запас, проявился индивидуальный класс

Как команда «Арсенал» может стать еще сильнее. Хотя бы по причине юности. Средний возраст основы 23.83 года, моложе всех в АПЛ. Для сравнения, тен Хаг пытается направить на путь истинный 11-ю по среднему возрасту футболистов команду – 26.41 года. Юность не мешает «Арсеналу» быть таким же настырным у чужих ворот, как «Ливерпуль» — наносят по 6.2 удара в створ чужих ворот. Но хладнокровия и опыта, чтобы доля метких ударов была выше, чем у «Тоттенхэма», пока не хватает.

Зато реализация хорошая. Не феноменальная, как у «Манчестер Сити» имени Холанда, но у «Арсенала» своя ниша. Артета концентрируется на индивидуальной работе с каждым футболистом. Сегодня у тренера будут проблемы, ведь в лазарете Зинченко и Партей, оба нужны именно против «Манчестер Юнайтед», где в середине есть Эриксен и Фернандеш, а на правом фланге Далот и Санчо. Но футболистов в хорошей форме у «канониров» достаточно.

Рамсдейл не удивляет непробиваемостью, но несколько раз выручал, хотя и получил повреждение, которое может сказаться. Нравится работа Салиба. Вернувшись из аренды, француз очаровал точностью и качеством передач, 93.1 % метких пасов. Артета ждет большего от флангов и от опорной зоны, куда направили защитника Уайта для поддержания порывов нестабильного во всех смыслах Джаки. Зато четверка в атаке у «Арсенала» классная.

Много комплиментов получил новый капитан Эдегор. Лишь сегодня Артета с врачами примет решение, может ли норвежец появится с первых минут. В запасе есть Смит-Роу, тоже умница, но Мартин вел игру вместе с двумя бразильцами Мартинелли и Жезусом. Новички с чемпионской ментальностью, как у Габриэля и Зинченко, помогли Артете настроить команду. Хотя тот же Сака и без титулов с Гвардиолой похож на человека, готового к свершениям.

МЮ часто проигрывал «канонирам», но команда набирает форму

Подопечные тен Хага уступали сами себе. Привозили голы, не выжимали максимум из атак. Разгром от «Брентфорда» психологический – дарили гол за голом. Появление волевых Лисандро и Каземиро может улучшить ситуацию, хотя бразилец пока не в основе. Зато в запасе сидит Роналду, который не умеет сдаваться. Раз легенду не получилось продать, ждите его в основе со временем. И вместе с португальцем вернутся голы.

«Арсенал» встречает МЮ в фазе сезона, когда не будет оптимального состава с учетом дорогих трансферов. Но Маласия, Эриксен и Мартинес привыкают к задачам, а Санчо и Рэшфорд получают очередной шанс перечеркнуть плохие воспоминания. «Олд Траффорд» перестал пугать соперников, но без Магуайра МЮ может успокоиться. Особенно если Каземиро не выйдет на замену, как против «Лестера», а сыграет сразу.

У «Манчестер Юнайтед» не безнадежный состав, поэтому юному «Арсеналу» не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Грубые ошибки команда тен Хага уже совершила. С другой стороны, для Артеты речь об удобном сопернике. У тренера «канониров» пять матчей против «Манчестер Юнайтед», три победы, ничья и одно поражение. Но это было до тен Хага. Уже понял, с кем имеет дело, поиски Эрика продолжатся.

Хотя «канониры» останутся первыми в таблице даже в случае поражения, лишь победа, причем солидная и тактически обоснованная, будет иметь значение. «Манчестер Сити» потерял очки дважды, «Челси» — трижды, «Ливерпуль» — четырежды. Идеальный старт нужен «Арсеналу» как минимум для успеха в борьбе за четверку. Встречаются клубы в разном настроении, но «Манчестер Юнайтед» явно собрался.

Впереди слишком много матчей, чтобы исключать резкий разворот

Переломной для МЮ стала победа над «Ливерпулем». Выдохнув, превращаются в не зрелищного, не легкого в ногах, не техничного, но фаворита. «Арсенал» прошел фазу встреч с середняками и аутсайдерами, впереди МЮ, дерби Северного Лондона, встречи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Тен Хаг изобретает новый МЮ, Артета изобретает новый «Арсенал», впереди классика игры на три результата.

АПЛ слишком сложный дивизион, чтобы хватало парочки удачных матчей бразильского новичка, норвежского капитана и характерной игры центральных защитников, в том числе, у чужих ворот, для окончательного диагноза. В случае с МЮ на старте сезона задевало, что идут по полю со старыми граблями, наступая на каждое с большой охотой. Но и «Арсеналу» важно из фазы обожания перейти к уважению.

«Канониры» аккуратно работали с мячом, грамотно подбирали стиль под соперника. Закрыли самые очевидные пути к своим воротам и забили чуть больше, чем создали. «Манчестер Юнайтед» совсем другой – промахи, паника в обороне. По допущенным ударам «Арсенал» второй, а его соперник четырнадцатый. У МЮ пока увидели скорее волевое желание взять реванш у самих себя, чем выстроенный футбол.

Понимание собственной команды – козырь Артеты, возможность удивить – плюс тен Хага. Эрик не контролирует МЮ, зато не пошел на поводу у Роналду и Магуайра, Шоу и Фреда. Новый тренер перестраивает команду под себя, как Артета «Арсенал». Но в начале сентября неправильно гадать, кто будет выше в итоге. Констатируем лишь, что «канониры» молодцы, а «дьяволам» нужно замолить грехи на поле.

Глава семейного «Спартака». Зобнин отказал «Зениту» и собрался его победить
Сегодня, 11:53Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии10
«Спартак» возьмется мстить «Зениту» за Суперкубок. Максимум, на что стоит надеяться – ничья
Вчера, 23:13Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии10
«Челси» раздавит соперника, ПСЖ будет непросто с «Ювентусом». Разбираем интриги 1-го тура ЛЧ
Вчера, 14:57Максим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии3
У «Спартака» мизерные шансы на победу. «Зенит» проиграл лишь 9 из 110 матчей РПЛ
Вчера, 12:14Вадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Вторая попытка «Спартака» вскрыть «Зенит», южное дерби и тонущие «Химки». Сюжеты 8-го тура РПЛ
02 сентябряМаксим Тарасов в блоге СтолкновенияКомментарии7
Рекордный Антони – 91-й бразилец в АПЛ. Альбион полюбил «избранных»
31 августаВадим Багров в блоге Смотри шире
Сортировать
Все комментарии
Мебель Жарал
Мебель Жарал
сегодня в 18:03
Арсенал мощно начала сезон. Думаю Канониры победить
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 17:50
Спасибо за статью. В целом полностью согласен с автором.
У Арсенала появилась системность, при Артете Арсенал создаёт по xG 1,60 примерно как Ливерпуль за матч, но Арсенал не стабилен в обороне. Учитывая проблемы МЮ фаворитом в этой встрече является Арсенал, но МЮ хорошо прессингует, хотя показатель прессинга МЮ не стабилен. В игре с Лестером МЮ повезло, что не пропустил, а в матче с Сотоном сыграли хорошо в прессинге. Это единственная на данный момент возможность МЮ зацепиться за очки в матче. Игра МЮ при Тен Хаге не сильно отличается от игры при Сульшере, а сейчас Арсенал сильнее. По xG у МЮ печально, всего 0,60-0,95. Только при хорошей реализации МЮ сможет забить, но тут еще будет зависеть от прессинг действий Арсенала, а вот штурм у ворот МЮ вполне возможен.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:46
Желаю удачи симпатичному Арсеналу, но думаю будет результативная ничья.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 15:47
Без сомнения, игроки обеих команд насладятся с трибун захватывающим тренерским противостоянием. Они оба еще молоды, бывшие футболисты, наверняка отбегают все 90 минут в хорошем темпе.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:40
Думаю победа канониров 3:2 , два забьёт Роналду
shlomo
shlomo
сегодня в 15:36
Спасибо за статью.

Арсенал ллидирует в АПЛ и является единственной командой, которая ещё не теряла очки. МЮ начал ужасно, потерпев два поражения, но затем последовали три победы. Для манкунианцев важен настрой, а пока игра у них идёт со скрипом.

Мне вспоминаются времена Арсена Венгера. Есть соблазн поставить на Арсенал. Однако встреча состоится на Олд Траффорд, поэтому не рискну предсказать победителя. Тем не менее ожидаю забитые голы от данного матча
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 