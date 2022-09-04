«Арсенал» в шаге от рекорда, который недоступен МЮ. Тен Хаг – последняя преграда

Эрик не расклеился после унизительных поражений.
Лишь четыре клуба в истории АПЛ начали сезон с шести побед
Согласно официальному сайту АПЛ, лишь «Ньюкасл», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» собирали шесть побед на старте сезона. Впрочем, идеальное начало не гарантирует титул, ведь «Арсенал» и МЮ часто выигрывали АПЛ, а их в этом списке нет. Сегодня Артета и тен Хаг сыграют между собой, но только у «канониров» статистика подходит для исторической высоты, пять побед в пяти матчах.
Можно списать успех «Арсенала» на календарь? Обыграли «Кристал Пэлас», «Лестер», «Борнмут», «Фулхэм» и «Астон Виллу». Но эти соперники создавали проблемы классическим фаворитам. «Дачники» не проиграли «Ливерпулю» и обыграли команды, которые выиграли у МЮ. «Борнмут» обыграл «Астон Виллу», которая вчера не проиграла «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» огорчал и Джеррада, и Клоппа.
Только на Гвардиолу и Холанда сил «орлов» не хватило, хотя вели 2:0. Нет в АПЛ слабых соперников. Команда Артеты сражалась, чтобы выиграть. Два последних успеха были с разницей в один мяч, а меньше ударов в створ своих ворот в чемпионате допустил только «Манчестер Сити». Меньше пропустил только «Брайтон». «Канониры» провели работу над собой в обороне, готовясь к битве против МЮ.
У команды Артеты есть запас, проявился индивидуальный класс
Как команда «Арсенал» может стать еще сильнее. Хотя бы по причине юности. Средний возраст основы 23.83 года, моложе всех в АПЛ. Для сравнения, тен Хаг пытается направить на путь истинный 11-ю по среднему возрасту футболистов команду – 26.41 года. Юность не мешает «Арсеналу» быть таким же настырным у чужих ворот, как «Ливерпуль» — наносят по 6.2 удара в створ чужих ворот. Но хладнокровия и опыта, чтобы доля метких ударов была выше, чем у «Тоттенхэма», пока не хватает.
Зато реализация хорошая. Не феноменальная, как у «Манчестер Сити» имени Холанда, но у «Арсенала» своя ниша. Артета концентрируется на индивидуальной работе с каждым футболистом. Сегодня у тренера будут проблемы, ведь в лазарете Зинченко и Партей, оба нужны именно против «Манчестер Юнайтед», где в середине есть Эриксен и Фернандеш, а на правом фланге Далот и Санчо. Но футболистов в хорошей форме у «канониров» достаточно.
Рамсдейл не удивляет непробиваемостью, но несколько раз выручал, хотя и получил повреждение, которое может сказаться. Нравится работа Салиба. Вернувшись из аренды, француз очаровал точностью и качеством передач, 93.1 % метких пасов. Артета ждет большего от флангов и от опорной зоны, куда направили защитника Уайта для поддержания порывов нестабильного во всех смыслах Джаки. Зато четверка в атаке у «Арсенала» классная.
Много комплиментов получил новый капитан Эдегор. Лишь сегодня Артета с врачами примет решение, может ли норвежец появится с первых минут. В запасе есть Смит-Роу, тоже умница, но Мартин вел игру вместе с двумя бразильцами Мартинелли и Жезусом. Новички с чемпионской ментальностью, как у Габриэля и Зинченко, помогли Артете настроить команду. Хотя тот же Сака и без титулов с Гвардиолой похож на человека, готового к свершениям.
МЮ часто проигрывал «канонирам», но команда набирает форму
Подопечные тен Хага уступали сами себе. Привозили голы, не выжимали максимум из атак. Разгром от «Брентфорда» психологический – дарили гол за голом. Появление волевых Лисандро и Каземиро может улучшить ситуацию, хотя бразилец пока не в основе. Зато в запасе сидит Роналду, который не умеет сдаваться. Раз легенду не получилось продать, ждите его в основе со временем. И вместе с португальцем вернутся голы.
«Арсенал» встречает МЮ в фазе сезона, когда не будет оптимального состава с учетом дорогих трансферов. Но Маласия, Эриксен и Мартинес привыкают к задачам, а Санчо и Рэшфорд получают очередной шанс перечеркнуть плохие воспоминания. «Олд Траффорд» перестал пугать соперников, но без Магуайра МЮ может успокоиться. Особенно если Каземиро не выйдет на замену, как против «Лестера», а сыграет сразу.
У «Манчестер Юнайтед» не безнадежный состав, поэтому юному «Арсеналу» не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Грубые ошибки команда тен Хага уже совершила. С другой стороны, для Артеты речь об удобном сопернике. У тренера «канониров» пять матчей против «Манчестер Юнайтед», три победы, ничья и одно поражение. Но это было до тен Хага. Уже понял, с кем имеет дело, поиски Эрика продолжатся.
Хотя «канониры» останутся первыми в таблице даже в случае поражения, лишь победа, причем солидная и тактически обоснованная, будет иметь значение. «Манчестер Сити» потерял очки дважды, «Челси» — трижды, «Ливерпуль» — четырежды. Идеальный старт нужен «Арсеналу» как минимум для успеха в борьбе за четверку. Встречаются клубы в разном настроении, но «Манчестер Юнайтед» явно собрался.
Впереди слишком много матчей, чтобы исключать резкий разворот
Переломной для МЮ стала победа над «Ливерпулем». Выдохнув, превращаются в не зрелищного, не легкого в ногах, не техничного, но фаворита. «Арсенал» прошел фазу встреч с середняками и аутсайдерами, впереди МЮ, дерби Северного Лондона, встречи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Тен Хаг изобретает новый МЮ, Артета изобретает новый «Арсенал», впереди классика игры на три результата.
АПЛ слишком сложный дивизион, чтобы хватало парочки удачных матчей бразильского новичка, норвежского капитана и характерной игры центральных защитников, в том числе, у чужих ворот, для окончательного диагноза. В случае с МЮ на старте сезона задевало, что идут по полю со старыми граблями, наступая на каждое с большой охотой. Но и «Арсеналу» важно из фазы обожания перейти к уважению.
«Канониры» аккуратно работали с мячом, грамотно подбирали стиль под соперника. Закрыли самые очевидные пути к своим воротам и забили чуть больше, чем создали. «Манчестер Юнайтед» совсем другой – промахи, паника в обороне. По допущенным ударам «Арсенал» второй, а его соперник четырнадцатый. У МЮ пока увидели скорее волевое желание взять реванш у самих себя, чем выстроенный футбол.
Понимание собственной команды – козырь Артеты, возможность удивить – плюс тен Хага. Эрик не контролирует МЮ, зато не пошел на поводу у Роналду и Магуайра, Шоу и Фреда. Новый тренер перестраивает команду под себя, как Артета «Арсенал». Но в начале сентября неправильно гадать, кто будет выше в итоге. Констатируем лишь, что «канониры» молодцы, а «дьяволам» нужно замолить грехи на поле.
У Арсенала появилась системность, при Артете Арсенал создаёт по xG 1,60 примерно как Ливерпуль за матч, но Арсенал не стабилен в обороне. Учитывая проблемы МЮ фаворитом в этой встрече является Арсенал, но МЮ хорошо прессингует, хотя показатель прессинга МЮ не стабилен. В игре с Лестером МЮ повезло, что не пропустил, а в матче с Сотоном сыграли хорошо в прессинге. Это единственная на данный момент возможность МЮ зацепиться за очки в матче. Игра МЮ при Тен Хаге не сильно отличается от игры при Сульшере, а сейчас Арсенал сильнее. По xG у МЮ печально, всего 0,60-0,95. Только при хорошей реализации МЮ сможет забить, но тут еще будет зависеть от прессинг действий Арсенала, а вот штурм у ворот МЮ вполне возможен.
У Арсенала появилась системность, при Артете Арсенал создаёт по xG 1,60 примерно как Ливерпуль за матч, но Арсенал не стабилен в обороне. Учитывая проблемы МЮ фаворитом в этой встрече является Арсенал, но МЮ хорошо прессингует, хотя показатель прессинга МЮ не стабилен. В игре с Лестером МЮ повезло, что не пропустил, а в матче с Сотоном сыграли хорошо в прессинге. Это единственная на данный момент возможность МЮ зацепиться за очки в матче. Игра МЮ при Тен Хаге не сильно отличается от игры при Сульшере, а сейчас Арсенал сильнее. По xG у МЮ печально, всего 0,60-0,95. Только при хорошей реализации МЮ сможет забить, но тут еще будет зависеть от прессинг действий Арсенала, а вот штурм у ворот МЮ вполне возможен.