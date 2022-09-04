«Арсенал» в шаге от рекорда, который недоступен МЮ. Тен Хаг – последняя преграда

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сегодня, 14:55

Эрик не расклеился после унизительных поражений.

Лишь четыре клуба в истории АПЛ начали сезон с шести побед

Согласно официальному сайту АПЛ , лишь «Ньюкасл», «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» собирали шесть побед на старте сезона. Впрочем, идеальное начало не гарантирует титул, ведь «Арсенал» и МЮ часто выигрывали АПЛ , а их в этом списке нет. Сегодня Артета и тен Хаг сыграют между собой, но только у «канониров» статистика подходит для исторической высоты, пять побед в пяти матчах.

Можно списать успех «Арсенала» на календарь? Обыграли «Кристал Пэлас», «Лестер», «Борнмут», «Фулхэм» и «Астон Виллу». Но эти соперники создавали проблемы классическим фаворитам. «Дачники» не проиграли «Ливерпулю» и обыграли команды, которые выиграли у МЮ . «Борнмут» обыграл «Астон Виллу», которая вчера не проиграла «Манчестер Сити». «Кристал Пэлас» огорчал и Джеррада, и Клоппа.

Только на Гвардиолу и Холанда сил «орлов» не хватило, хотя вели 2:0. Нет в АПЛ слабых соперников. Команда Артеты сражалась, чтобы выиграть. Два последних успеха были с разницей в один мяч, а меньше ударов в створ своих ворот в чемпионате допустил только «Манчестер Сити». Меньше пропустил только «Брайтон». «Канониры» провели работу над собой в обороне, готовясь к битве против МЮ .

У команды Артеты есть запас, проявился индивидуальный класс

Как команда «Арсенал» может стать еще сильнее. Хотя бы по причине юности. Средний возраст основы 23.83 года, моложе всех в АПЛ . Для сравнения, тен Хаг пытается направить на путь истинный 11-ю по среднему возрасту футболистов команду – 26.41 года. Юность не мешает «Арсеналу» быть таким же настырным у чужих ворот, как «Ливерпуль» — наносят по 6.2 удара в створ чужих ворот. Но хладнокровия и опыта, чтобы доля метких ударов была выше, чем у «Тоттенхэма», пока не хватает.

Зато реализация хорошая. Не феноменальная, как у «Манчестер Сити» имени Холанда, но у «Арсенала» своя ниша. Артета концентрируется на индивидуальной работе с каждым футболистом. Сегодня у тренера будут проблемы, ведь в лазарете Зинченко и Партей, оба нужны именно против «Манчестер Юнайтед», где в середине есть Эриксен и Фернандеш, а на правом фланге Далот и Санчо. Но футболистов в хорошей форме у «канониров» достаточно.

Рамсдейл не удивляет непробиваемостью, но несколько раз выручал, хотя и получил повреждение, которое может сказаться. Нравится работа Салиба. Вернувшись из аренды, француз очаровал точностью и качеством передач, 93.1 % метких пасов. Артета ждет большего от флангов и от опорной зоны, куда направили защитника Уайта для поддержания порывов нестабильного во всех смыслах Джаки. Зато четверка в атаке у «Арсенала» классная.

Много комплиментов получил новый капитан Эдегор. Лишь сегодня Артета с врачами примет решение, может ли норвежец появится с первых минут. В запасе есть Смит-Роу, тоже умница, но Мартин вел игру вместе с двумя бразильцами Мартинелли и Жезусом. Новички с чемпионской ментальностью, как у Габриэля и Зинченко, помогли Артете настроить команду. Хотя тот же Сака и без титулов с Гвардиолой похож на человека, готового к свершениям.

МЮ часто проигрывал «канонирам», но команда набирает форму

Подопечные тен Хага уступали сами себе. Привозили голы, не выжимали максимум из атак. Разгром от «Брентфорда» психологический – дарили гол за голом. Появление волевых Лисандро и Каземиро может улучшить ситуацию, хотя бразилец пока не в основе. Зато в запасе сидит Роналду, который не умеет сдаваться. Раз легенду не получилось продать, ждите его в основе со временем. И вместе с португальцем вернутся голы.

«Арсенал» встречает МЮ в фазе сезона, когда не будет оптимального состава с учетом дорогих трансферов. Но Маласия, Эриксен и Мартинес привыкают к задачам, а Санчо и Рэшфорд получают очередной шанс перечеркнуть плохие воспоминания. «Олд Траффорд» перестал пугать соперников, но без Магуайра МЮ может успокоиться. Особенно если Каземиро не выйдет на замену, как против «Лестера», а сыграет сразу.

У «Манчестер Юнайтед» не безнадежный состав, поэтому юному «Арсеналу» не стоит рассчитывать на легкую прогулку. Грубые ошибки команда тен Хага уже совершила. С другой стороны, для Артеты речь об удобном сопернике. У тренера «канониров» пять матчей против «Манчестер Юнайтед», три победы, ничья и одно поражение. Но это было до тен Хага. Уже понял, с кем имеет дело, поиски Эрика продолжатся.

Хотя «канониры» останутся первыми в таблице даже в случае поражения, лишь победа, причем солидная и тактически обоснованная, будет иметь значение. «Манчестер Сити» потерял очки дважды, «Челси» — трижды, «Ливерпуль» — четырежды. Идеальный старт нужен «Арсеналу» как минимум для успеха в борьбе за четверку. Встречаются клубы в разном настроении, но «Манчестер Юнайтед» явно собрался.

Впереди слишком много матчей, чтобы исключать резкий разворот

Переломной для МЮ стала победа над «Ливерпулем». Выдохнув, превращаются в не зрелищного, не легкого в ногах, не техничного, но фаворита. «Арсенал» прошел фазу встреч с середняками и аутсайдерами, впереди МЮ , дерби Северного Лондона, встречи с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити». Тен Хаг изобретает новый МЮ , Артета изобретает новый «Арсенал», впереди классика игры на три результата.

АПЛ слишком сложный дивизион, чтобы хватало парочки удачных матчей бразильского новичка, норвежского капитана и характерной игры центральных защитников, в том числе, у чужих ворот, для окончательного диагноза. В случае с МЮ на старте сезона задевало, что идут по полю со старыми граблями, наступая на каждое с большой охотой. Но и «Арсеналу» важно из фазы обожания перейти к уважению.

«Канониры» аккуратно работали с мячом, грамотно подбирали стиль под соперника. Закрыли самые очевидные пути к своим воротам и забили чуть больше, чем создали. «Манчестер Юнайтед» совсем другой – промахи, паника в обороне. По допущенным ударам «Арсенал» второй, а его соперник четырнадцатый. У МЮ пока увидели скорее волевое желание взять реванш у самих себя, чем выстроенный футбол.