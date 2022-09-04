Глава семейного «Спартака». Зобнин отказал «Зениту» и собрался его победить

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сегодня, 11:53

Хавбек радуется, что Абаскаль объединил команду.

Роман отказался от титулов в «Зените»

Были времена, когда Зобнин получал в «Спартаке» около миллиона евро в год. Его трансфер по праву среди самых удачных сделок Федуна. Забрали у «Динамо» молодого хавбека за три миллиона евро. Джикия, Фернандо, Промес, Алекс, Видич и Веллитон в похожем списке. И Зобнин не затерялся, был частью чемпионского состава Карреры. После завоевания «золота» на хавбека вышел «Зенит», предложил переехать в Санкт-Петербург. Роман отказался, хотя ему предлагали 2.8 млн евро вместо одного в Москве.

Федун не пожадничал, Зобнину дали 2.4 миллиона евро. Затем, невзирая на первые травмы, зарплату подняли до 3.3 млн евро, подписали контракт на шесть лет до конца июля 2024 года. Также «Спартак» защитился от прямого выкупа – вписали отступные в размере 30 млн евро, которые никто не заплатит. А затем вмешались коварные травмы. У Зобнина хватало повреждений, надрыв крестообразной связки и повреждение мениска сказались на игре. К качеству действий футболиста были справедливые вопросы.

В том числе, у него самого. По легенде Зобнин попросил уменьшить зарплату. Скорее всего, эта история — наглая выдумка. Или для дискредитации игрока – намек от клуба на то, что пора согласиться на заметное урезание оклада. Или для создания имиджа «простого сибирского парня», коим миллионер Роман давно не является. Но Зобнин зарабатывает 3 миллиона, а не 30. Для многих бизнесменов в Москве это небольшие деньги, не говоря о менеджерах «Лукойла». Зобнин, если поймал синдром самозванца, мог поступить мудрее.

Роману предложили перечислять часть зарплаты на благотворительность. И совесть чиста, и «Лукойл» беднее не становится, и социальную миссию выполняет. В РПЛ есть футболисты, которые занимаются благотворительностью. Есть те, кто этого не делает. Тут свобода выбора, но отказываться от части законной зарплаты, поскольку потерял форму, бессмысленно. С другой стороны, Зобнина задевало низкое качество игры. В его честное недовольство самим собой верим. Романа точно нельзя назвать ленивым игроком.

Абаскаль решил создать здоровую семью

Тедеско в шутку в команде могли назвать «папой», но оказался отчимом – слишком рано покинул Москву, как и дядюшка Ваноли. Абаскаль тоже не планирует двадцать лет тренировать «красно-белых». Но у него может быть другой тип личности. Возможно, Гильермо учитель, а не вождь. В таком случае «Спартаку» повезло, как и Зобнину. Роман вот так описал свежие ощущения:

Тренер четко и понятно объясняет, чего хочет от игроков. А ведь так бывает не всегда. Впереди еще очень много работы и испытаний. А пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. У меня появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга на поле и в жизни. На сборе в Тарасовке классно сработали «объединяющие активности», был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив.

Абаскаль использует идеи, схожие с догмами кумиров Эдварда Бернейса, отца «связей с общественностью». Но австриец пошел в коммерцию, а чтобы «продать» публике успешный «Спартак», для начала нужно создать боеспособный коллектив. Психологию толпы изучали отцы антропологии и психиатрии. Они поняли на практике, как строить прогрессивное и полезное. Тут важность единения неоспорима.

А где впервые везучий человек сталкивается с единением? В семье. В некоторых языках для описания этого понятия несколько слов. Одно для внутреннего круга, например, семейной пары с детьми, а второе для учета старших поколений, крестных отцов и матерей, двоюродных братьев и сестер, или самых близких друзей. Такая семейность невозможна без детей как центра притяжения внимания и доказательства непрерывности жизни семьи.

«Спартак» с учетом, что в основе молодые игроки – детки, нуждается в старших и мудрых. По среднему возрасту старт Абаскаля моложе старта «Зенита» на три года, это огромная разница. Понятно, что успех москвичей, ведь они слабее, вертится вокруг единства и понимания взросления как обучения. Промес в такой аналогии точно крутой дядя, который бродил миром, а теперь вернулся, чтобы научить развлекаться.

Федун был смешным дедушкой, Джикий – старший умный брат. Еще бывают братцы, вроде Умярова и Игнатьева, чьи ошибки могут убить сезон. Причем Абаскаль скорее любимый учитель, а вот Зобнин подходит на роль папы как ориентира. Ему проще влиять на жизнь «семьи» на поле. Заметно, что Литвинову, Денисову, Соболеву и Хлусевичу игра рядом с опытным хавбеком помогает, учатся не сдаваться и давить до конца.

«Спартак» начинает зависеть от Зобнина

Молодые «спартаковцы» не могут играть, как Промес, его стиль не скопировать. У Квинси другая школа, иной подход и набор природных навыков. А вот Роман подходит на роль «отца», у него даже Денисов учится, юный универсал включился в атаку с ударами. Зобнин это физика, трудолюбие, все то, что доступно Литвинову и остальным молодым игрокам команды, а еще необходимо против «Зенита».

У Романа есть жажда вернуться на пик формы, которую российские футболисты не всегда утоляют. Один из лучших примеров потраченного впустую таланта загорает сегодня на Кипре. Зобнин играл плохо, иногда ужасно. А теперь выступает замечательно. В августе лучше него во всей РПЛ никто не бегал. Был ряд футболистов, которые показали такой же футбол по уровню, но выше на голову нет никого.

Промес, поставивший на игру рывками и на класс с места, не может заявить, что успех «Спартака» от него зависит в больше мере. Ведь Зобнин это не только важные голы и проходы в штрафную площадь, но и работа без мяча. Против «Зенита» шансы именно на победу «Спартака» объективно невысокие, речь о неудобном для москвичей сопернике, а не только о сильном. Но Зобнин может обеспечить разницу.

Семак улучшает прессинг, по интенсивности высокого отбора соперники равны. Значит, Роману нужно страховать Умярова в опорной зоне, поддерживать утяжеление левого фланга в атаке. Зобнина выделяют проходы в финальную треть поля, связывает линии команды Абаскаля. Роман второй в «Спартаке» по созданным моментам, третий по ударам. Промес – солнце «Спартака», но одной звезды мало для прорыва.

«Спартак» будет реальным претендентом на титул, только если Соболев и Денисов, Литвинов и Хлусевич включат режим Зобнина. Причем не только старта нового сезона, но и чемпионской версии. Молодой Роман соответствовал пиковому уровню Глушакова и Фернандо. Зобнин помогал в решающий момент, примерил много позиций. У хавбека получается, и успех заслуженный – классно подготовился к сезону.