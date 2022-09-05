Гвардиола – фаворит, а «Барселона» как новый «Вильярреал». Называем победителя Лиги чемпионов

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вчера, 16:10

В сентябре не ошибиться сложнее, чем в феврале.

Бытует мнение, что настоящая Лига чемпионов стартует в плей-офф. Когда есть результаты жеребьевки первого раунда, проще строить предположения. Но сезон разбит чемпионатом мира, а групповой этап пройдет быстрее, чем обычно. Нагрузки вырастут, а они влияют даже на одного из фаворитов – «Ливерпуль» упрямого Клоппа.

Жеребьевка группового этапа поставила палки в колеса нескольким клубам, которые теперь ближе к избиению «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в плей-офф Лиги Европы, чем к пути «Тоттенхэма» и «Атлетико» с заходом в финал Лиги чемпионов. Матчи в группах стартуют уже завтра, разберемся с фаворитами.

Кандидаты на роль «Вильярреала»

«Барселона»

Учитывая, что каталонцы не попали в финал Лиги Европы, им не стоит оскорбляться кастингом на роль «Вильярреала» в ЛЧ . Хави с радостью выберет вариант с полуфиналом турнира, поскольку дойти до такой стадии – заработать много денег, которые жизненно важны «Барселоне». Состав собрали интересный, Араухо, Кунде, Педри, Гави, Де Йонг, Бускетс и Левандовски – футболисты для решающих матчей Лиги чемпионов. Но пока в разряд рядовых фаворитов точно не перешли.

«Тоттенхэм»

Возможно, эксперты переоценивают Антонио Конте. Знаем ведь, что итальянец неудачливый в Лиге чемпионов. С молодости тянется – не бил пенальти с «Аяксом» в день триумфа, но был в заявке в сезонах, когда «Ювентус» проиграл еще три финала. Дважды Конте выходил на замену и уступал. Хочется взять реванш, а «Тоттенхэм» теоретически подходит на роль нового «Атлетико», финалиста в нескольких разных сезонах. Кейн, Сон и компания крепкие игроки, хотя и невезучие.

«Милан»

Нравится, что Пиоли выкручивает тактику «россонери», изживает комплексы разового чемпиона. Против солидного «Интера», который Индзаги спасал заменами в дерби, Леау и компания сыграли классно. Португальца не перекупил «Челси», вратарь у «Милана» куражный, в центре таланты, дальше подтянутся ветераны – Жиру и Ибрагимович. У Златан до сих пор нет победы в ЛЧ , будет стараться. Поверим в чудо для «Милана» в сезоне, в котором финал сыграют в Стамбуле? При хорошем жребии итальянцы доберутся до четвертьфинала, а там до полуфинала один шаг.

«Бенфика»

Вдруг в полуфинал заскочит «Интер», «Ювентус» или «Боруссия» Д? Аргументов в пользу этих клубов, как ни странно, не больше, чем в пользу «Бенфики». Особенно если опередят Аллегри в группе с ПСЖ . Посмотрите, как португальцы играют. Продали Яремчука и Нуньеса, но Рамос осваивается в центре атаки. Нереш и Жоау Мариу в порядке. Шмидт – интересный тренер, португальцы не боятся грандов, выбили в прошлый раз «Барселону». В плей-офф не повезло – не прошли «Ливерпуль», но если бы вдруг выскочили на «Вильярреал», то могли сыграть в финале против «Реала». «Орлы» — серьезная команда.

Расчетливые фавориты с победами

«Челси»

Группа команд, которые выигрывали кубок недавно. Не обращайте внимания на результаты в АПЛ . «Челси» покорил ЛЧ , когда по ходу сезона поменял главного тренера. Сам Тухель не обязательно встретит еврокубковую весну в Лондоне, но у команды такой дорогой состав, что грех не цепляться за успех в Европе, когда наберут форму, сыграются и покажут максимум. Конечно, Обамеянг не Бензема и не Левандовски, а Канте и Жоржиньо уже показали максимум, повторить неожиданный успех сложнее, чем удивить впервые. Но «Челси» похож на «Реал» и «Баварию». Англичан, когда настроились в еврокубках, непросто обыграть – даже Анчелотти помучился с бывшим клубом.

«Реал»

Невозможно избежать лишь смерти и поражения от «Реала» в Лиге чемпионов? Перес создал уникальную команду. Достаточно привязать тренера из категории Зидана и Анчелотти – специалистов работы со звездами, и тогда вопреки прогнозам и ожиданиями «сливочные» показывают максимум. Хотя весной в плей-офф могли вылететь абсолютно ото всех – ПСЖ , «Челси» и «Манчестер Сити». И расклад перед финалом не был в пользу Бензема, «Ливерпуль» не считали аутсайдером. Но Куртуа взял 9 ударов, а Винисиус забил победный мяч, получив редкий момент. «Реал» — машина по сбору побед в ЛЧ , но без Каземиро и с Рюдигером они вряд ли основной фаворит.

«Бавария»

Ошибки у ворот Нойера и ставка на большое количество моментов не избавляют «Баварию» от рациональности, которая родилась в Германии. Рядовой талантливый немец как клуб из Мюнхена – цинично добивается своего в итоге. Но для прорыва нужно изобрести нечто свежее, выйти за привычные рамки. Нагельсманн пытается, Мане подъехал помочь, Мюллер – редкий немец с чувством юмора, тоже остался в обойме. В обороне дорогущая молодежь, успех которой не гарантирован. А вот в середине поля к величайшему Киммиху нужно добавить Гравенберга. Посмотрим, что у веселого чемпиона получится в ЛЧ .

Невезучие гранды с поражениями

ПСЖ

В этой тройке фавориты букмекеров, они же – клубы, которые проигрывали финалы. Причем Клопп уступил «Реалу» дважды. ПСЖ проиграл «Баварии», а «Манчестер Сити» — «Челси», участникам предыдущей категории. Что нового можно сказать о парижанах? Перестраивают полузащиту, остаются невероятно опасными в атаке даже без центрального форварда, но могут перессориться между собой и провалиться в неподходящий момент. Беда Месси и компании – все понимают, что шейхам нужна победа в Лиге чемпионов, и каждый рад лишить монархов удовольствия, ведь клубы-государства другим грандам не по душе.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в случае неудачи в АПЛ – растеряли на старте много пунктов, есть кризис идентичности, хотя нет прямого игрового провала, сосредоточиться на Лиге чемпионов. В этом кубке играть умеют. Салах может плохо отбегать против «Эвертона», а через полгода забить «Манчестер Сити» победный мяч по пути в новый финал ЛЧ , где Клопп попытается не повторить ошибки прошлого. «Ливерпуль» слишком хорош, чтобы с ним не считаться в ЛЧ .

«Манчестер Сити»

Не пора ли записному фавориту взять кубок чемпионов? Гвардиола охотился за «ушастым» с «Баварией», оказывался в шаге от заветного трофея с «горожанами». Не везло, но Хосеп и очевидный тактический грех замолил – Холанд приехал и забивает мячи, центрального форварда ждали давно. А левого защитника, если Канселу нужен будет справа, привезут зимой. Запас прочности солидный, Бернарду с Гюндоганом остались, Де Брюйне устал проигрывать. «Манчестер Сити» самый логичный фаворит Лиги чемпионов, как и год назад. Но вспомните путь «Баварии». Один финал за десять сезонов, хотя все это время немцы среди фаворитов.