«Арсенал» готов победить в ЛЕ, но конкуренция за трофей высокая. Смотрим на расклады в еврокубке

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вчера, 22:03

Темные лошадки попробуют сотворить сенсацию.

В Лиге Европы крайне обширная сетка плей-офф, в которую стекаются не только 16 лучших команд своих групп, но и клубы из ЛЧ , оказавшиеся на третьих местах в своих квартетах. Предсказать победителя почти невозможно, так как у турнира слишком много участников. Мы попробуем оценить перспективы фаворитов (теневых и явных) групп ЛЕ .

Темные лошадки

«Монако»

По статусу монегасков можно было бы занести в главные претенденты на титул, но коллектив уже давно не так силен. Крайне неудачно подопечные Филиппа Клемана вступают в новый сезон – с четырех- и пятиматчевой серий без побед. ПСВ выбил из Лиги чемпионов (правда, сам не дошел до групповой стадии). Сыграл-таки свою роль уход Тчуамени и Диопа.

И все же есть результаты в пользу «Монако». Команда отобрала очки у «Пари Сен-Жермен» с разрывающим Францию трио Месси-Мбаппе-Неймар, сыграла вничью с «Ренном». Головин попробует перестать травмироваться и закрепиться в основе да и по стоимости состава «Монако» — второй клуб Лиги 1 (лидер известен).

ПСВ

Голландцы имеют узнаваемую структуру игры и радуют статистикой, сохранили свой главный актив – Коди Гакпо да еще и Хави Симонса у «Пари Сен-Жермен» перехватили. Эти двое – самые результативные игроки коллектива из Эйндховена. Со временем на проектную мощность выйдет Гус Тил. Иными словами, в ПСВ собралась привычно молодая, но талантливая группа лидеров. При этом в составе остаются старожилы, которые будут подтягивать юниоров к уровню еврокубкового бойца – речь прежде всего о Люке де Йонге и Марко ван Гинкеле.

К явным лидерам еврокубков ПСВ относить рано – у остальных более опытный состав, сами команды играют в более напряженных чемпионатах и способны вытаскивать неудачно складывающиеся матчи. Не факт, что голландцам хватит запаса прочности и характера, хотя в отдельно взятом матче ПСВ способен сотворить сенсацию.

«Ренн»

При достаточно дорогом составе французам не удается добиться результата на международном уровне – вспомнить хотя бы встречи с «Краснодаром». В сезоне 2020/21 «Ренн» не смог даже путевку в ЛЕ оформить из-за поражения и ничьей с южанами.

На уровне Лиги Европы можно бороться за продвижение в сетке плей-офф, причем немаловажное значение у состава группы клуба. За лидерство «Ренну» надо бороться с «Фенербахче» и киевским «Динамо» — в таких условиях выходить с первого места вполне реально. Дальше потребуется характер и удача не наткнуться сразу на представителей следующего списка.

Главные претенденты

«Арсенал»

Было бы глупо не включить лондонцев в этот список – команда на ходу. Канониры не слишком уверенно провели первый матч АПЛ , зато потом раскрылись в новом ключе. Все видят качественные изменения в работе на трансферном рынке. Новобранцы – Жезус и Зинченко – очень быстро поняли, как играют в футбол в «Арсенале». У «пушкарей» есть крайне быстрые фланги, качественный прессинг, отличная «десятка» — Эдегор, который подчеркивает сильные стороны вингеров и дает объем. В поединке с «Фулхэмом» подопечные Микеля Артеты показали, что не теряются под прессингом и ищут способы из-под него выбираться. Сейчас надо проверить живучесть концепции на дистанции. Но по первым впечатлениям «Арсенал» — стопроцентный претендент на победу в ЛЕ .

«Манчестер Юнайтед»

Заслуживает упоминания не по первым результатам, но по задумке с новым главным тренером. Назначение тен Хага очень осмысленное, его отказ от Рангника – тоже. Выход к тому, что хочет менеджер в команде, требует времени – слишком много балласта. В то же время раздутые суммы тратятся на трансфер одного только Антони. Главное, чтобы боссы манкунианцев не рассвирепели от отсутствия быстрого прогресса и продолжили доверять Эрику.

МЮ способен с тем, что есть, выходить из группы Лиги Европы – состав лидеров из Фернандеша, Кристиана Эриксена выглядит не так уж плохо (на способность Роналду попасть в эту группу еще надо посмотреть), правда, на 100 процентов поверить в успех клуба на данном этапе не удается.

«Лацио»

Римляне прошлым летом доверились Маурицио Сарри, который выстроил лучшую версию «Наполи» и подарил «Ювентусу» последнее чемпионство. На выходе «Лацио» получил узнаваемый стиль, хотя на первых порах проседает в чемпионате. Против «Наполи», который будет выступать в Лиге чемпионов, «орлы» на первых минутах смотрелись уверенно. Это были шахматы, в которых владение переходила от одних к другим. «Лацио» оказывал давление, центрбек Патрик раз за разом оттеснял Хвичу. Еще интереснее тот факт, что вся команда слаженно выходила в прессинг на чужой половине поля – и так забила свой единственный гол. Мощности не хватило на весь матч.

В то же время «Лацио» точно может найти точки роста – и побороться в плей-офф еврокубков.

«Рома»

Моуриньо нужен еще один еврокубок! Его команды традиционно крайне организованы в обороне (к сожалению, последний поединок с «Удинезе» — исключение). В оптимальной форме «Рома» на пути к победе в Лиге конференций показывала «тот самый» футбол – ставила ловушки в средней зоне, вынуждала соперника действовать необходимым образом.

Не стоит недооценивать еще один фактор: Моуриньо – довольно жесткий тренер, который требует от своих подопечных характера. За счет этого, а также преданности определенному стилю коллективы, которыми руководит португалец, становятся настоящими кубковыми бойцами, которые далеко проходят в турнирах на выбывание. То же самое может повториться в нынешнем сезоне.