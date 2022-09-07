«Кварадона против Клоппа». Tuttosport анонсировал матч «Наполи» в ЛЧ

Итальянское издание Tuttosport оригинально анонсировало грядущий поединок «Наполи» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, использовав игру слов, сложив вместе фамилии действующего футболиста неаполитанцев Хвичи Кварацхелии и легенды клуба Диего Марадоны.
Кварадона против Клоппа, «Наполи» может мечтать.
Что ж)Клоп знает, что делать)
Ваш выход - Харви ПЕЛЕот)))))
Что ж)Клоп знает, что делать)
Ваш выход - Харви ПЕЛЕот)))))
Первый матч ..и сразу Хвиего Кварадона....
Хвиче Бадриевичу Кварацхелия - дубля или хет-трика в первом же матче ЛЧ в столь знаковый для него сезон !!!!!...
Первый матч ..и сразу Хвиего Кварадона....
Хвиче Бадриевичу Кварацхелия - дубля или хет-трика в первом же матче ЛЧ в столь знаковый для него сезон !!!!!...