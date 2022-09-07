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«Кварадона против Клоппа». Tuttosport анонсировал матч «Наполи» в ЛЧ

вчера, 13:37
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Итальянское издание Tuttosport оригинально анонсировало грядущий поединок «Наполи» и «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, использовав игру слов, сложив вместе фамилии действующего футболиста неаполитанцев Хвичи Кварацхелии и легенды клуба Диего Марадоны.

Кварадона против Клоппа, «Наполи» может мечтать.

«Кварадона против Клоппа». Tuttosport анонсировал матч «Наполи» в ЛЧ

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 16:55
Как будто нас ждет боксерский поединок)))
Что ж)Клоп знает, что делать)
Ваш выход - Харви ПЕЛЕот)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:34
Не повезло Клоппу....
Первый матч ..и сразу Хвиего Кварадона....

Хвиче Бадриевичу Кварацхелия - дубля или хет-трика в первом же матче ЛЧ в столь знаковый для него сезон !!!!!...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:10
Интересная игра будет.
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