Кем заменить Поттера в «Брайтоне»?

«Брайтон» очень быстро, и очень смело отпустил своего тренера в «Челси» получив 16 млн. за его переход туда. Такое ощущение, будто целая очередь уже выстроилась из кандидатов, которые горят желанием поработать с ними. Мне кажется получить достойного кандидата будет сложно, и хороших специалистов мало свободных. Да, и равноценную замену Поттеру найти сразу вот так не удастся, нужно понять и проанализировать, кто с этим сможет справиться, хотя бы на уровне Грэма. Сейчас «Брайтон» очень смело взлетел вверх после 6 туров оказались даже в четверке сильнейших, они даже «Челси» обходят на три пункта в таблице. И что теперь их будет ждать? Неужели также быстро и стремительно скатятся вниз, очень симпатичная команда, не хотелось бы, чтобы они в итоге провалились. Поэтому пока они думают, кого им назначить, некий появился перерыв в чемпионате, я решил собрать своих кандидатов на пост клуба, тех кто по моему мнению смог сменить Грэма Поттера на тренерской бровке. И вот моя 10 кандидатов.
Кандидаты.
Стив Купер — Всплывала информация. Как стало известно одним из кандидатов на должность клуба является действующий тренер «Ноттингем Форест». Валлиец продемонстрировал хорошую работу с «лесниками», вывел тех в элитный дивизион, также тренировал молодежную сборную Англии, которая взяла золото. Умеет работать с талантливыми футболистами. Хотя мне кажется, что его уход не произойдет, клуб закупился под АПЛ, более 100 лямов выделили под нужды тренера. И что отпустить и самим искать? Это «чайки» не до конца взвесили все плюсы и минусы от ухода Поттера. Пока получили лишь бабки, и головную боль от поиска кандидата. Да, и чем отличается «Ноттингем Форест» от «Брайтона», пока на данном этапе лишь местом в таблице, а так схожи по своим возможностям.
Скотт Паркер — Тоже интересный кандидат для «Брайтона», неплохо работал в «Фулхэме», а также вернул обратно «Борнмут», предпочитает, как и Поттер играть в более открытый футбол. Но все же наверно после — 0:9 вряд ли кого-то это может привлечь. Правда там игры после которых его уволили были с лидерами. Но тренер любит много болтать не по делу, и выносит, как говорится сор из избы, обвиняя игроков, и руководство. Так что не поражения стали главной причиной отставки.
Шон Дайч — Почти 10 лет тренер провел тренируя «Бернли», до этого был долгожителем среди тренеров, который оставался в одном клубе. «Бернли» с ним познал вкус взлетов и падений, от выхода в АПЛ, до вылета из нее. Дважды попадали в первую десятку в сезоне 17/18 — 7 место, в сезоне 19/20 — 10 место. Команда пробивалась в квалификацию ЛЕ, практически выйдя в групповой раунд, на последнем барьере оступились в игре с «Олимпиакосом». Да, его на последнем месте работы уволили в прошлом сезоне, но в итоге так и не смогли остаться в лиге. Работать умеет с командами, которые много не тратят, и есть большой опыт в АПЛ.
Рой Ходжсон — Старичок Рой, может потренировать «Брайтон» до конца сезона, неплохо так у него получается с подобными клубами «Фулхэм», или «Кристал Пэлас», от которых особо ничего не ждали, но те показывали хороший футбол. И сейчас оставшись без тренера, нужен наверно более опытный боец в элите.
Крис Хьютон — Он уже тренировал «Брайтон», именно Хьютон вывел их в АПЛ, и сумел удержать в элите. На его Багаже как раз смог развернутся Поттер. Знаком многим в клубе. Правда, когда его увольняли многим не нравилось, что «Брайтон» выступает так, вялая и скучная игра, постоянно борется за выживание. Поттер, который его сменил также два сезона провел на 15-16 месте, лишь в прошлой компании удалось взлететь на 9 строчку, и что можно ждать от клуба, который продает лидеров, и не ведет активную трансферную кампанию.
Сэм Эллардайс — Давно никого большой Сэм не тренировал, обычно он подходит для того, чтобы спасти клуб от вылета. Но мне кажется его послужной список говорит о его большом опыте работы с подобными командами, скажем «Болтон» или «Вест Хэм» прилично выглядели в лиге. Поттер оставил перспективный состав, правда Эллардайс ставит более прагматичный футбол, не такой, как новый тренер «Челси».
Клаудио Раньери — Итальянец после головокружительного успеха с «Лестером» опять начал проваливаться. Его звали спасать «Фулхэм», но там состав был не под тренера собран, также возглавлял «Уотфорд», тоже не получилось вообще ничего. Но он опытный боец в лиге, да и с «Брайтоном» может тряхнуть стариной, все же клуб на подъеме, а предыдущие два точно были кандидатами на выход.
Мартин О'Нил — Североирландский специалист тоже имеет отличный опыт работы с клубами АПЛ, возьмите «Лестер» в конце 90-х два кубка лиги, неплохо справлялся в «Астон Вилле», и даже в «Сандерленде». Один из тренеров которому так и не удалось поработать с большими проектами. Поттеру сейчас дали такой шанс, а О'Нилу в свое время нет. Мне кажется очень хороший кандидат для такого клуба как «Брайтон», у него опыт и минимум провалов.
Тони Пьюлис — Тоже имеет опыт работы с клубами АПЛ, тренировал кстати «Сток Сити», который и поднял из подвала чемпионшипа. От «Стока» никому не было жить спокойно в лиге, могли обыграть любого соперника, доходили до финала кубка Англии. Правда после карьера тренера не была такой успешной что ли, однако тренер неплохо умеет работать, мне кажется неплохой вариант для «чаек»
Доменико Тедеско — Экс-тренер «Спартака» опять без работы, не особо справился в «Лейпциге», хотя придя в прошлом сезоне оживил игру клуба, в ЛЕ они там до полуфинала дошли. Тоже любит такой атакующий стиль, мне кажется может поработать в Англии.
Бонус.
Томас Тухель — Смехом конечно, взять тренера «Челси», деньги вырученные от ухода Поттера в размере 16 лямов, на контракт немцу дать, такая рокировка в АПЛ. Понятно, после игр в ЛЧ двух финалов и выигранном одном, после работы в больших клубах, выбирать такой более чем скромный проект, понятно не отвечает амбициям специалиста. Но обыграть Боэли стоит. Хотя Томас может перейти в другую большую команду, и там брать трофей. Как было с ПСЖ ушел от них, и свой ушастый взял.
Как вам мои кандидаты на пост тренера «Брайтона», может у вас есть свои варианты пишите свое мнение в комментариях.