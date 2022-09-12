Кем заменить Поттера в «Брайтоне»?

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вчера, 11:46

«Брайтон» очень быстро, и очень смело отпустил своего тренера в «Челси» получив 16 млн. за его переход туда. Такое ощущение, будто целая очередь уже выстроилась из кандидатов, которые горят желанием поработать с ними. Мне кажется получить достойного кандидата будет сложно, и хороших специалистов мало свободных. Да, и равноценную замену Поттеру найти сразу вот так не удастся, нужно понять и проанализировать, кто с этим сможет справиться, хотя бы на уровне Грэма. Сейчас «Брайтон» очень смело взлетел вверх после 6 туров оказались даже в четверке сильнейших, они даже «Челси» обходят на три пункта в таблице. И что теперь их будет ждать? Неужели также быстро и стремительно скатятся вниз, очень симпатичная команда, не хотелось бы, чтобы они в итоге провалились. Поэтому пока они думают, кого им назначить, некий появился перерыв в чемпионате, я решил собрать своих кандидатов на пост клуба, тех кто по моему мнению смог сменить Грэма Поттера на тренерской бровке. И вот моя 10 кандидатов.

Кандидаты.

— Всплывала информация. Как стало известно одним из кандидатов на должность клуба является действующий тренер «Ноттингем Форест». Валлиец продемонстрировал хорошую работу с «лесниками», вывел тех в элитный дивизион, также тренировал молодежную сборную Англии, которая взяла золото. Умеет работать с талантливыми футболистами. Хотя мне кажется, что его уход не произойдет, клуб закупился под АПЛ , более 100 лямов выделили под нужды тренера. И что отпустить и самим искать? Это «чайки» не до конца взвесили все плюсы и минусы от ухода Поттера. Пока получили лишь бабки, и головную боль от поиска кандидата. Да, и чем отличается «Ноттингем Форест» от «Брайтона», пока на данном этапе лишь местом в таблице, а так схожи по своим возможностям.

— Тоже интересный кандидат для «Брайтона», неплохо работал в «Фулхэме», а также вернул обратно «Борнмут», предпочитает, как и Поттер играть в более открытый футбол. Но все же наверно после — 0:9 вряд ли кого-то это может привлечь. Правда там игры после которых его уволили были с лидерами. Но тренер любит много болтать не по делу, и выносит, как говорится сор из избы, обвиняя игроков, и руководство. Так что не поражения стали главной причиной отставки.

— Почти 10 лет тренер провел тренируя «Бернли», до этого был долгожителем среди тренеров, который оставался в одном клубе. «Бернли» с ним познал вкус взлетов и падений, от выхода в АПЛ , до вылета из нее. Дважды попадали в первую десятку в сезоне 17/18 — 7 место, в сезоне 19/20 — 10 место. Команда пробивалась в квалификацию ЛЕ , практически выйдя в групповой раунд, на последнем барьере оступились в игре с «Олимпиакосом». Да, его на последнем месте работы уволили в прошлом сезоне, но в итоге так и не смогли остаться в лиге. Работать умеет с командами, которые много не тратят, и есть большой опыт в АПЛ .

— Старичок Рой, может потренировать «Брайтон» до конца сезона, неплохо так у него получается с подобными клубами «Фулхэм», или «Кристал Пэлас», от которых особо ничего не ждали, но те показывали хороший футбол. И сейчас оставшись без тренера, нужен наверно более опытный боец в элите.

— Он уже тренировал «Брайтон», именно Хьютон вывел их в АПЛ , и сумел удержать в элите. На его Багаже как раз смог развернутся Поттер. Знаком многим в клубе. Правда, когда его увольняли многим не нравилось, что «Брайтон» выступает так, вялая и скучная игра, постоянно борется за выживание. Поттер, который его сменил также два сезона провел на 15-16 месте, лишь в прошлой компании удалось взлететь на 9 строчку, и что можно ждать от клуба, который продает лидеров, и не ведет активную трансферную кампанию.

— Давно никого большой Сэм не тренировал, обычно он подходит для того, чтобы спасти клуб от вылета. Но мне кажется его послужной список говорит о его большом опыте работы с подобными командами, скажем «Болтон» или «Вест Хэм» прилично выглядели в лиге. Поттер оставил перспективный состав, правда Эллардайс ставит более прагматичный футбол, не такой, как новый тренер «Челси».

— Итальянец после головокружительного успеха с «Лестером» опять начал проваливаться. Его звали спасать «Фулхэм», но там состав был не под тренера собран, также возглавлял «Уотфорд», тоже не получилось вообще ничего. Но он опытный боец в лиге, да и с «Брайтоном» может тряхнуть стариной, все же клуб на подъеме, а предыдущие два точно были кандидатами на выход.

Мартин О'Нил — Североирландский специалист тоже имеет отличный опыт работы с клубами АПЛ , возьмите «Лестер» в конце 90-х два кубка лиги, неплохо справлялся в «Астон Вилле», и даже в «Сандерленде». Один из тренеров которому так и не удалось поработать с большими проектами. Поттеру сейчас дали такой шанс, а О'Нилу в свое время нет. Мне кажется очень хороший кандидат для такого клуба как «Брайтон», у него опыт и минимум провалов.

— Тоже имеет опыт работы с клубами АПЛ , тренировал кстати «Сток Сити», который и поднял из подвала чемпионшипа. От «Стока» никому не было жить спокойно в лиге, могли обыграть любого соперника, доходили до финала кубка Англии. Правда после карьера тренера не была такой успешной что ли, однако тренер неплохо умеет работать, мне кажется неплохой вариант для «чаек»

— Экс-тренер «Спартака» опять без работы, не особо справился в «Лейпциге», хотя придя в прошлом сезоне оживил игру клуба, в ЛЕ они там до полуфинала дошли. Тоже любит такой атакующий стиль, мне кажется может поработать в Англии.

Бонус.

— Смехом конечно, взять тренера «Челси», деньги вырученные от ухода Поттера в размере 16 лямов, на контракт немцу дать, такая рокировка в АПЛ . Понятно, после игр в ЛЧ двух финалов и выигранном одном, после работы в больших клубах, выбирать такой более чем скромный проект, понятно не отвечает амбициям специалиста. Но обыграть Боэли стоит. Хотя Томас может перейти в другую большую команду, и там брать трофей. Как было с ПСЖ ушел от них, и свой ушастый взял.

Как вам мои кандидаты на пост тренера «Брайтона», может у вас есть свои варианты пишите свое мнение в комментариях.