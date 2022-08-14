Потерялся и нашелся чемпионский «Спартак». Выиграли 500-й матч в чемпионатах России

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сегодня, 22:24

Абаскаль идеально сработал в раздевалке.

Что делает футбольную команду чемпионской? Собственный прогресс – понятное условие, но также важно понимать соперников. «Сочи» стал второй командой прошлого сезона, не боялся ни «Зенита», ни «Динамо», не говоря о «Спартаке». Без Федотова и ряда важных футболистов южане не разучились атаковать и давить, сохранились привычные связи. «Сочи» — сильная команда, поэтому интересно было, как Абаскаль и «Спартак» разберут их игру. Матч получился качественным, пусть не смущает итоговый счет, победителю пришлось попотеть.

Задача 1. Сохранить структуру без Мозеса

Потерю Виктора активно обсуждали, ведь без нигерийца недосчитались одновременно флангового атакующего игрока, человека, который помогал в прессинге, имея опыт игры в защите, и нового диспетчера, который работал между линиями резче и хитрее, чем молодой Игнатов. Судя по первому тайму против «Сочи» — ни одного удара «Спартака» в сторону чужих ворот, без Мозеса сразу не справились. Соболев нырял глубоко в поисках возможности ассистировать напарникам, но лишь в перерыве Абаскаль нашел правильные слова. Вот только Игнатов случайно подкараулил ошибку Терехова, а вот замена Михаила на Зиньковского – ожидаемый ход тренера «Спартака». Игра пошла, только когда бросили в «зону четырнадцать» перед штрафной площадью Зобнина и Мартинса. Но, может, лучше подписать иностранного атакующего хавбека вместо Игнатова для «ромба»?

Задача 2. Справиться с прессингом «Сочи»

Нобоа, Цаллагов, Макарчук и Юсупов хорошо понимают, как располагать между линиями, чтобы отрезать первый пас от хавбеков и латералей соперника. Прессингует команда Гаранина чуть повыше, чем «Спартак», поэтому в первом тайме получили равенство по владению. У «красно-белых» были проблемы с выходом з обороны коротким пасом – сочинцы насытили атаку, Нобоа поднимался высоко, тройка атакующих выдвигалась. «Спартак» наелся черновой работы, соперник попался грамотный. Литвинов в перерыве грамотно сказал – «Сочи» поддавил соперника при выходе в атаку. Лишь когда гости устали, «Спартак» умел эффективно выйти из-под прессинга. Командных прессинг-действий у хозяев было намного больше, как и побед в единоборствах. Выносливости и физической подготовки хозяевам хватило.

Задача 3. Закрыть фланги южан в обороне

А вот здесь получалось с самого начала, ведь Денисов и Хлусевич не работали больше всех, но Макарчуку и Цаллагову не позволили подняться высоко и выдать много качественных навесов. Капитан Ибрагим получил травму плеча, которая не позволила развить успех на древней позиции – когда-то Цаллагов был именно фланговым футболистом, причем атакующим. Поначалу размен игроками на краях мешал «Спартаку» развивать атаки. Не видели проходов Зобнина полуфлангами, не было активности Мартинса в чужой штрафной площади, как в прошлых матчах. Промес и Игнатов как вингеры себя тоже не показали. Но за счет надежности защитников не было паники у ворот Селихова, и со временем «Спартак» все-таки вышел в атаку, в том числе, через Хлусевича левым флангом.

Задача 4. Не отдать мяч опытному сопернику

Тут ни победы, ни поражения, ведь обе команды сыграли с мячом качественно. Обратите внимание, что до перерыва точность паса зашкаливала – по 82 % грамотных передач у каждой из сторон, но и после перерыва показатели не просели. У «Сочи» поначалу было в два раза больше подходов с ударами, но «Спартак» не присел на свои ворота. Сегодня не удалось создать голевое преимущество сразу, ведь южане, не стоит забывать, неудобный соперник для москвичей. Когда вынести за скобки скандальные судейские решения, остается схема «3-4-3», которая мешала модели Абаскаля. За счет тонкой тактической наладки «Спартак» забрал мяч, и хотя «Сочи» огрызался, после перерыва хозяева вели в матче, где первый тайм существенно отличался от второго.

Задача 5. Выжимать максимум из контратак

Обе команды следили за флангами, поэтому до перерыва было всего два угловых. Стоило играть шире – Абаскаль отправил Зобнина на левый фланг, выпустил Зиньковского, чтобы растянуть оборону «Сочи» по противоположному флангу. Возможно, «Спартаку» не удалось бы переломить игру морально без первого гола, и уж точно без огреха Жоаозиньо не вышло бы контратаки с голом Зиньковского, но «красно-белые» объективно ожили. Дальние — это удары во вратаря, или индивидуальные действия Промеса, характер действий «Спартака» значительно изменился. Команда Абаскаля словно вышла из спячки первого тайма с тремя ударами и добавила целых 13 после перерыва, причем 7 в створ. Два гола «Спартака» из трех пришли в результате контратак. Одержали рекордную победу в чемпионате.

Задача 6. Не полагаться на ассистента Соболева

И в Грозном, и в более удачных матчах было заметно, что «Спартак» Абаскаля делегирует диспетчерские функции то одному футболисту, то другому. Но когда Промес собирается с силами – набегался в предыдущих матчах, поучаствовал в трех десятках моментов в двух играх, Игнатов привычно медленный – из песни слов не выкинешь, Михаилу нужно тренировать выносливость, если нет стартовой скорости, то Соболев старается быть, как Дзюба времен «Зенита». Но завязать игру низом на тяжелом форварде сложнее, чем игру верхом. Александра самого ждешь в чужой штрафной, а не на позиции «десятки». Но сегодня вынужденная мера принесла успех, Соболев был хорош и выдал важный ассист на Зиньковского.

Задача 7. Перестроиться, чтобы переиграть «Сочи»

У Федотова была команда-удав, Гаранину досталась именно она. Хотя без Родригао оборона стала слабее, а без Кассьерры некому забить в результате перспективной атаки. Сарвели между линиями, а вот Мелкадзе не случайно отпустили из «Спартака», форварду не хватает расторопности, сегодня Георгий мог сократить разрыв присчете 2:0, но попал в каркас ворот. Гости солидные, поэтому с ними нельзя было шутить. «Спартаку» ради домашней победы после перерыва нужно было перестроиться, найти первый меткий удар, но не забывать о контратаках «Сочи». Как показала игра, Абаскаль нашел противоядие от традиционных цепких действий приличного оппонента.

«Спартак» не «поплыл» в защите, как бывало с ним раньше в подобных поединках, и пошел свой футбол в атаке. Если кто-то посмотрел только первый тайм, то не узнал бы команду Абаскаля после перерыва. В следующем туре «Спартак» сыграет против закрытого «Динамо», и снова важно понять опасного соперника, сохранив своей лицо. Принципиальный момент – москвичи играют в удобном стиле, уважая соперников. Испанский тренер перевернул игру в перерыве.