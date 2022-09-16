«Локомотив» воспользуется травматичностью «Спартака». Исход московского дерби может быть неожиданным

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16 сентября 2022, 16:00

«Железнодорожники» претендуют на ничью.

«Локомотив» оттолкнулся от дна, когда обыграл «Краснодар» в Кубке, и хочет еще раз порадовать болельщиков – на этот раз в московском дерби. И «железнодорожники», и «Спартак» подходят к воскресному поединку крайне мотивированными и готовы выдать огненное противостояние в столице.

Полезно узнать о «Локомотиве»

- Победы в среду над командой, которая цепляется за первую тройку Российской Премьер-Лиги, не мог ожидать никто. Слишком велика была разница в кондициях, собранности и содержании футбола. «Красно-зеленые» нашли в себе силы сравнять счет во втором тайме и перевести поединок в серию пенальти, где смогли склонить чашу весом на свою сторону.

- Для «Локомотива» этот факт очень важен – у команды на первых порах не получается ничего. Дошло до поражений от андердога — «Факела», середняка — «Ахмата» и ничьей с «Пари Нижним Новгородом». Хоть какой-то импульс вполне может разбудить москвичей и избежать провала в подвал таблицы.

- Нахождению немецких менеджеров в клубе не рады уже сами болельщики – после второго гола «быков» они начали скандировать: «Увольняйте немцев из клуба!» Руководство «Локомотива», наоборот, не торопится прислушаться к фанатам и до последнего цепляется за выбранный год назад вектор. Да, в команде больше нет Ральфа Рангника, не получилось с Маркусом Гисдолем (кто-то еще помнит такого?), из-за провального старта расстались с Марвином Комппером. Но остались Томас Цорн и Йозеф Циннбауэр. После успеха с «Краснодаром» их нахождение в «Локо» чуть продлевается. Если еще и «Спартак» получится обыграть, заговорят о том, что поезд наконец завелся.

- Крайне комичная ситуация случилась с новичком московского коллектива Педринью. Сначала его представили как Педро Габриэля. Потом в перерыве после первого тайма матча с «Краснодаром» комментатор Сергей Дурасов рассказал, что «железнодорожники» не хотят называть бразильца его именем:

В перерыве на интервью был Педринью. И это последний раз, когда лично я – надеюсь, Саша, ты тоже – называю Педринью как Педринью. Потому что попросили в клубе. Говорят, что эта инициатива даже от некоторых футболистов пришла: давайте у нас в команде будет Педро, давайте у нас в команде Педринью не будет.

Добил комментарий самого футболиста, который объяснил – его и правда зовут Педринью. Он хотел выступать под своим именем, но руководство «Локомотива» сказало, что оно звучит, как «гей». Где именно в клубе уловили сходство с этим словом, остается загадкой.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Подопечные Гильермо Абаскаля получили пару отрезвляющих оплеух после ударного старта чемпионата – от «Зенита» и «Ростова». Вдруг выяснилось, что проблемы «красно-белых» с организованностью обороны никуда не делись, команда еще не на том уровне, чтобы претендовать на чемпионство.

- Стоит сделать скидку на череду травм ключевых игроков клуба. Речь не об одном лидере, а сразу о нескольких важных футболистах основы. О повреждении Мозеса все помнят. Вслед за ним Абаскаль лишился Криса Мартинса, и Руслана Литвонова. Де-факто «красно-белые» остались без сыгранного центра поля. Кристофер на пару с Зобниным проделывали колоссальный объем работы на обеих половинах поля, Руслан при сникшем Умярове мог выходить опорником и ничуть не портить общей картины. Без Мозеса наконечником «ромба» играет Михаил Игнатов – добротный хавбек, но все же не уровня нигерийца. Без них Гильермо поднял Даниила Денисова в полузащиту и вернул Наиля Умярова – это все, что нужно знать о бедственности положения «Спартака». Хотя есть один плюс – тренер может наконец-то обратить внимание на Даниила Пруцева. Он заслужил шанс появиться в старте и проявит себя не хуже Наиля/Даниила.

- Есть и провалы самой команды. Рыбус растерял весь свой уровень, в матче с «Ростовом» привез два гола. Зобнин, Денисов и Умяров в оборону возвращаться не торопятся, из-за чего у ростовчан периодически появлялось численное преимущество (Даниил и Наиль отпустили своих оппонентов и оставили наедине с Мацеем Дмитрия Полоза). Абаскалю предстоит провести разъяснительную беседу о необходимости проявлять себя как в нападении, так и в обороне.

Полезно узнать о противостоянии

- Последние 20 матчей «Спартак» и «Локомотив» не выделяют фаворита. 7 побед у красно-белых, 6 – у «железнодорожников» и 7 ничьих. Даже в сезоне 2020/21, в котором клубы разыграли между собой второе и третье места, соперники записали на свой счет по одной победе.

- «Красно-белые» 2 года не могут выиграть у «Локо» — вмешался дичайший спад в минувшем розыгрыше Премьер-лиги, когда коллектив под руководством Руя Витории, а затем Паоло Ваноли откатился со второй строчки на 10-ю.

- Самой результативной получилась встреча 7-го тура чемпионата 2017/18 – 4:3 в пользу «Локомотива». «Спартак» после первого тайма вел 2:0, но пропустил 4 мяча во втором, а в добавленное время отыграл один гол.

Прогноз Soccer.ru: Если уж «Локомотив» сумел обыграть «Краснодар», стоит ожидать, что «красно-зеленые» на эмоциональном подъеме попробуют прихлопнуть и «Спартак». Все сводится к тому, какие выводы подопечные Гильермо Абаскаля сделают по встречам с «Зенитом» и «Ростовом». Серия травм не позволит задействовать оптимальный состав, с центром поля опять возникнут наибольшие проблемы. На счастье Цорна и Циннбауэра, против таких «красно-белых» «железнодорожники» смогут сыграть вничью.