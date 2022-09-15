Сборная России с трудом нашла соперников. Бессмысленно играть с киргизами и боснийцами

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вчера, 17:05

В РФС не придумали ничего лучше.

Вместо киргизов и иранцев стоило уговорить грандов РПЛ

Выездные матчи в Бишкеке и одном из городов Ирана, как и домашняя игра против боснийцев в Санкт-Петербурге, ничего не дадут команде Карпина. Во-первых, каждый соперник использует РФС , банально потребовали большие деньги. Во-вторых, вопросы к классу оппонентов, только Иран более-менее хорош.

Сборной России стоило поступить хитрее, организовать до конца года матчи против «Зенита», ЦСКА и «Спартака». Такие игры привлекли бы внимание в стране, ведь это большая редкость – молодая сборная играет со знаменитыми клубами РПЛ . Футболистам Карпина тоже было бы интересно сразиться в таких матчах.

Лишь 10 из 28 игроков в заявке сборной из ЦСКА , «Спартака» и «Зенита». Тренер мог спокойно отдать Кержакова в состав Семака на одну игру. Матч «Зенита» против сборной в тысячу раз интереснее, чем игра России против боснийцев. Даже без легионеров-сборников гранды РПЛ сложнее как соперники.

Конечно, безопаснее отбегать с киргизами, иранцами и боснийцами. Но раз фанаты сборной России лишены поединков Лиги Наций и матчей чемпионата мира с участием Карпина, то логичнее подумать о реальных нагрузках. Семак, Федотов и Абаскаль лучше знают футболистов РПЛ , могли навязать борьбу.

Боснийские политики явно используют сборную России

Матч в Бишкеке состоится, просто киргизы пытаются выжать из своего согласия максимум. Игра с Ираном уже под вопросом. Летний спарринг перенесли, а теперь Кейруш недоволен новой датой. Ему нужно сыграть 15-16 ноября, а в РПЛ тур за пару дней до этого. Стоит ли рисковать здоровьем футболистов, лететь куда-то ради такого поединка? Вряд ли сборная чему-то научится у Ирана, при всем к ним уважении.

А боснийцы вообще решили использовать команду Карпина. У них в политике много сербских националистов. Правые популисты разыгрывают карту скепсиса, решились на ход, который уже активно обсуждают и осуждают в балканской стране. А вот хитрая сборная Сербии – им играть на ЧМ -2022, отказалась стать первой из европейских команд, которые побалуют команду Карпина игровой практикой после дисквалификации ФИФА .

РФС в лице Дюкова и Алаева, который тоже вел переговоры с боснийцами, помогли деньги. Неожиданные партнеры запросили компенсацию за перелет и проживание в Санкт-Петербурге, а еще 200 тысяч евро. Также, что парадокс, помог Минфин США . Летние санкции против ряда известных боснийских политиков привели их в отчаяние. С кем теперь дружить, если прижали в странах, где живут и учатся члены их семей?

Политики, которые влияют на людей из федерации футбола, решили отомстить за санкции хотя бы дружбой с РФС . Заодно заигрывают с электоратом, хотя злят многих боснийцев, и не только их. Пьянич, Джеко, мэр Сараево, многие политики, как и фанаты сборной, не поняли идею с отправкой в Санкт-Петербург. Как боснийцев дальше встретят на выездах в Лиге Наций и в отборе к Евро-2024 после визита к команде Карпина?

Соперник также рискует репутацией в глазах собственных фанатов, о чем говорит капитан Пьянич. Он был против, в матче не сыграет. УЕФА не запрещает товарищеский поединок, но боснийцы могут перессориться между собой из-за матча, который придумали политики, наперед зная реакцию. Причем оцените их хитрость. Игра запланирована на 19 ноября, но решили прощупать почву, чтобы в случае чего отказаться.

У главной команды может появиться новый тренер

Карпин сцепился с ростовским министром спорта после смешных заявлений политика, будто из-за коронавируса, а не Fan ID, на трибунах нет привычного количества зрителей. Глебов после победы над «Спартаком» тоже злился по этому поводу. Карпина можно назвать человеком, который многое себе позволяет, если сравнивать с другими известными тренерами сборных в других видах спорта.

Контракт Карпина истекает в конце года. Дюков может упросить его остаться, но вряд ли наставнику это интересно. Скучно отвечать за результат непредсказуемых спаррингов, словно это официальные матчи. Тяжело не понимать, будет ли сборная России в отборе к Евро-2024. Ведь УЕФА или апелляционный суд могут разрешить участие, а потом некоторые соперники откажутся выходить на поле.

И что тогда делать? Понятно, что три осенних оппонента выбраны по остаточному принципу. Другие отказались, этих уговорили. Дюков вел переговоры с разными европейцами, но даже Сербия и Беларусь играть, как видите, не захотели. Боснийцы решили выделиться, но сразу развернулась дискуссия о логичности такого матча внутри их страны. За этими всеми разговорами нет главного – футбола.

Захарян точно не станет героем чемпионата мира. Сафонов не получит высокие оценки в играх Лиги Наций, его не пригласят по их итогу в большой клуб топ-5. Например, в «Ювентус», где нужен будет в ближайшее время молодой вратарь. Еврокубков ребята лишены, еще одной площадки себя показать. Футболисты пострадали. Лучше бы сыграли с популярными клубами РПЛ до конца года, пользы больше.

Матч с боснийцами может вызывать еще больше нападок

Понятно, почему пытаются прорубить окно в Европу как можно быстрее. Но спешка может вызвать обратную реакцию. Карпин – заложник ситуации, уже наводнил сборную новичками и скрестил пальцы. Но все спарринги для тренера, а других матчей, пока есть запрет УЕФА и ФИФА , не будет. Жеребьевка отбора Евро-2024 уже 9 октября. Даже если сборная России будет в списке, то возможна оговорка УЕФА , что решение об участии в матчах примут позже.

Хотя не удивимся исключению под давлением с разных сторон. Матчи с боснийцами и иранцами тоже еще могут сорваться, конкретики там мало. Европейцев остановит реакция Пьянича и Джеко, если к ним присоединятся другие футболисты команды. А Кейруш заявит, что ему не подходит дата матча, причину отказа найдут при желании. Особого смысла в игре с Россией для тренера нет. В группе на ЧМ -2022 у Азмуна в соперниках Англия, Уэльс и США . Все они играют иначе.

Так что не ругайте Карпина, даже если будут поражения. В нынешних условиях создать сильную сборную тяжело. Ни один спарринг не заменит официальные игры. А матчи против «Зенита», «Спартака» и ЦСКА хотя бы посмотрел народ. Если не официальная игра, то нужна ставка на интересность. А раз выбрали два скучных выездных поединка, то еще и живой публике в условном Воронеже сборную не покажут. Впрочем, нет смысла обвинять РФС , их тоже поставили перед фактом.