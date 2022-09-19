Символическая антисборная 10-го тура РПЛ. Яркие футболисты ЦСКА и «Динамо»

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вчера, 16:19

Классные игроки тоже проигрывают.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки»)

Ломаев чуть было не пропустил после удара с центра поля от Уткина, мог доиграться до антисборной. Жестких ошибок у вратарей не было, зато есть три гола «Краснодара» в ворота «Химок». В первом случае Лантратов прицепился к штанге и позволил Сперцяну пробить низом в дальний угол. Гол Кривцова – удар спиной с рикошетом, тут Илья не виноват. А вот после страшного дриблинга Ахметова отбил мяч прямо на Кутового. Провала нет, но сильный вратарь не выручил команду.

Защитники

Виллиан ( ЦСКА )

Именно бразилец упустил Шапича в голевом моменте в дерби с «Торпедо». Сразу видно, что с мячом Виллиан будет выделяться в РПЛ , а без него сыграл хуже. Травма Дивеева выбила Игоря из игры на три месяца, так что на тренировках Виллиан не сыграется с новым напарником, сам должен стать лидером. Если сравнивать действия бразильца против «Краснодара» и «Торпедо», то сделал прыжок назад. Ошибся не единожды, хотя соперник в дерби не так уж часто атаковал.

Марк Мампасси («Локомотив»)

Не было тура без футболиста «железнодорожников» в антисборной, и часто это защитники. Мампасси на удивление невезучий, несуразный в действиях и нарочито старательный защитник. То окажется за спиной у соперника, то от него мяч отскочил к оппоненту, то потеряет позицию, то не подстрахует Кузьмичева, то сыграет безрассудно смело и создаст «Спартаку» момент. Марк не готов действовать так, чтобы Худяков скучал на линии ворот.

Роберто Фернандес («Динамо»)

Прошлый Фернандес из «Динамо» был надежнее. Молодой парагвайский защитник действует то густо, то пусто. Роберто сначала выполнял привычную работу, смело выскакивал на перехваты, выиграл парочку раз борьбу. А затем вера в себя подвела. Уже имея желтую карточку, во втором Фернандес явно потерял позицию, Сергеев рвался к воротам, парагваец нарушил правила на вторую желтую. В меньшинстве шансы «Динамо» на спасительный гол растаяли, как дым.

Полузащитники

Хесус Медина ( ЦСКА )

Мессией «армейцев» в игре против «Торпедо» Хесус не стал. Парагваец играл хрестоматийно, не помогло. ЦСКА атаковал, Медину видели у чужих ворот. Вот только за отведенные 73 минуты один из форвардов фаворита нанес лишь один удар, и тот неточный. Очень плохо сыграли и Медина, и Карраскаль. В дерби с «Торпедо» они были не лучше, чем Камано против «Спартака», а Франсуа сняли после первого тайма.

Матиас Норманн («Динамо»)

Отмечаем, что изначально ошибся Даса. Израильский латераль нарушил правило из детской школы футбола, отдал пас поперек поля у своих ворот. Прессинг «Зенита» заставил Норманна потерять мяч, явного толчка в спину не было. Так начался гол Мостового. Но дело не только в той явной ошибке Матиаса, а в действиях норвежца в первом тайме. Понятно, что он новичок в команде. Знаем, что получил ушиб в предыдущей игре. Но брак в передачах в 57 % страшен даже для игрока третьей лиги.

Виктор Мендес ( ЦСКА )

Захарян против «Зенита» хотя бы дергался, создал три момента, а Мендес без опеки игроков «Торпедо» — не мешали подбираться к линии защиты, не смог проявить себя в атаке. Самый загадочный новичок «армейцев». Не факт, что чилиец сильнее Мухина и Кучаева в роли центрального полузащитника. Но Мендес незаметно провел весь матч против «Торпедо», тогда как Облякову места в основе не нашлось.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

Из пяти ударов ни одного точного, а пять обводок ни к чему не привели. Игра Хорхе против соперника, который отдал ЦСКА мяч – пример пустой активности, которую могут показать классные футболисты в сложных проигранных матчах. Толку от подходов Карраскаля, если в итоге выиграли парни из «Торпедо»? Чалова, Гайча, Заболотного и остальных атакующих игроков ЦСКА остановил Кутепов и его напарники.

Нападающие

Матвей Ивахнов («Факел»)

В девятнадцать лет простительно делать такие глупости, как форвард «Факела». Но если тренер тебе доверяет, а твоя команда играет вничью в Сочи, то не удалиться через десять минут после выхода на поле – программа-минимум. Матвей поймал одну желтую карточку, а потом пошел за добавкой. На бровке сделал явную накладку в борьбе, чистейшее второе предупреждение оставило «Факел» без шансов на победу. Хорошо для них, что не проиграли.

Федор Смолов («Динамо»)

Ладно, напарники в атаке молодые, один вообще новичок команды. Но Федор Михайлович не впервые вышел на поле против «Зенита». Захарян мог сломаться морально после сорванного перехода в «Челси», а Смолов отдыхал, когда работал Тюкавин. Теперь ветеран должен был повести за собой. Результат похода против «Зенита» от тезки известного мастера извращений – ни одного точного удара по воротам. У «Динамо» потревожил Кержакова лишь юный Гагнидзе, вышедший на замену…

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Одна ошибка вратаря после простого удара привела бы его в антисборную. Так зачем жалеть нападающего, который был на хорошей ударной позиции, но проиграл дуэль Селихову? «Локомотив» вынужден был отыгрываться после ошибки в защите в первом тайме, но Вильсона не выручил свою команду. После его ухода лучше не стало, но Изидор вообще не открывался. Тот самый роскошный момент – его единственный за весь матч. Несколько раз замечал напарников, но счет на табло, и он не в пользу «Локомотива».

Главные тренеры

Славиша Йоканович («Динамо») и Йозеф Циннбауэр («Локомотив»)

Федотов проиграл хорошо настроенному сопернику, подвели футболисты. А «Динамо» Йокановича разочаровало против «Зенита» тем, насколько легко отдало Семаку три очка, хотя не все у фаворита вспотели. А если искать чемпионов по безнадежности, то это именно «Локомотив» Циннбауэра. Забавно, что некоторые футболисты команды разыграли сценку слезного прощания с Комппером, будто Циннбауэр это новый тренер, а не часть старой проблемы. После дерби немцу пора паковать чемоданы. Уже интересно, кто придет на замену? Йозеф получил не бездарную по составу и возможностям команду, но «Локомотив» — пример коллектива без тренерской руки.

Огорчения тура. Игра «Динамо» и «Локомотива»