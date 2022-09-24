Сборная мира прямо сейчас. Спайка поколений с Месси и без Роналду

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вчера, 13:20

Играем в Дешама при встрече с Салиба.

Вратарь

Ян Зоммер («Боруссия» М)

Зоммер – лучший голкипер старта европейского сезона. Понимаем, почему раньше на этом месте был Облак. Почему весной заслуженно хвалили Куртуа, которому теперь организовали небольшие каникулы защитники и старательные молодые хавбеки «Реала» вроде Тчуамени, который должен заменить со временем Каземиро. Бразильские вратари из АПЛ тоже хороши, но именно Ян потащил 91 % ударов в Бундеслиге, сделал 40 сэйвов, причем почти половину против «Баварии» — новый рекорд Бундеслиги. Его защита не блещет, но пропустил лишь пять мячей.

Защитники

Ашраф Хакими ( ПСЖ )

Сейчас прибегут фанаты «Челси», доказывая право Джеймса находиться в этом списке? Согласны, что Рис лучше, чем результаты бывшей команды Тухеля. Но Хакими тоже прекрасно смотрится на правом фланге, особенно если ПСЖ в атакующем режиме. А против «Ювентуса», когда были помарки, Ашраф отметился важным ассистом на Мбаппе – так организовали победный гол. В парижском клубе не приходится часто читать игру на фланге, команда с мячом, но в отборе один на один Хакими тоже хорош.

Вильям Салиба («Арсенал»)

Завирусилось общение Дешама и Салиба, которого позвали во взрослую сборную Франции из состава молодежной. Двадцатиоднолетний великан удостоился такой встречи, как у опытного старого жокея со скакуном. Дешам смотрел оценивающим и пораженным взглядом на высоченного парня. У Дидье крутой выбор во всех линиях, и хотя Салиба не провел великий матч против Австрии, появившись на замену в первом тайме, в «Арсенале» смотрится роскошно. Вильям хорош во всех фазах игры, опасен в атаке.

Ким Мин-Жае («Наполи»)

Говорим о героях старта сезона, а не просто напоминаем о существовании таких ребят, как Ван Дейк, невзирая на уровень формы или успешность на поле. Вирджила никто не разжалует из числа футболистов мирового класса, но для этой команды нужен Ким Мин-Жае, центральный защитник «Наполи», заинтересовавший богатые клубы АПЛ . В прошлом сезоне никого не удивил уровень игры Сона в АПЛ , но там речь о проверенной звезде. А тут парень в 25 лет после всего года в европейском футболе, в «Галатасарае», попал в «Наполи». И сразу заиграл словно Кулибали.

Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Слева не будем шибко оригинальничать, нет сейчас в мире левого защитника со славой Роберто Карлоса. Зато есть универсальный португалец из состава Гвардиолы. «Манчестер Сити» — один из лидеров АПЛ , игра у команды мощная. И хотя видели Канселу на разных флангах, здесь нужен именно как левый защитник. Робертсон когда-то был бы в основе такой команды, но не после старта этого сезона. Жоау забивал в Лиге Наций, сделал три ассиста в 2 играх ЛЧ , классно играет в АПЛ . Окончательно повзрослел, очень сильный футболист.

Полузащитники

Лионель Месси ( ПСЖ )

Полгода назад Месси мог бы оказаться в команде разочарований прошлого сезона. А сейчас Лионель вернулся. Кассано рассказал, что когда похвалил в интервью аргентинца и поставил его выше, чем Роналду, то Криштиану ему сразу же написал. Итальянец предложил португальцу расслабиться и повторил лично, что считает Месси сильнее, да и бразилец Роналдо бывшему форварду «Ромы» и «Реала» нравится сильнее. А теперь игра Лионеля не может не нравиться, создает моменты пачками, в чудесной форме.

Йозуа Киммих («Бавария»)

Выбор центральных полузащитников еще шире, чем защитников, но начнем с человека, нахождение которого в таком составе не вызовет никаких споров. Не заметить, что Киммих выдает футбол мирового класса, можно лишь в одном случае – если не любишь персонально «Баварию», трактуешь ее свежие результаты как окончательный диагноз лидерам или банально не успеваешь посмотреть матчи Бундеслиги. Киммих сейчас — игрок стиля Крооса. У Тони тоже бывают невзрачные матчи, но когда хавбек может создавать моменты, отбирать мяч, менять позиции и вести игру, то выдающихся игр намного больше.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

И все-таки Кевин. Де Брюйне это машина по созданию качественных моментов, что доказал не только в АПЛ , где выдает по 3.6 паса за удар под игру и сделал шесть ассистов, но и в футболке сборной Бельгии, где быстренько ответил Батшуайи на ассист результативной передачей. Кевин – зрелый плеймейкер, который понимает важность сезона для своего наследия. Когда Салах будет отдыхать во время ЧМ -2022, еще одна звезда АПЛ с пасом должен выдать максимум в Катаре. Заметно, как взрослые игроки грамотно готовятся, многие в форме.

Неймар ( ПСЖ )

Бразилец не любимчик публики, ведь часто жаловался, плакал и симулировал. Но если смотреть на возможности, то Неймар – одна из главных звезд футбола последних десяти лет. Хотя, разумеется, с Модричем, Каземиро и Кроосом бразильца по подходу никто не сравнивает. Природа оценки ключевых частей командного организма и яркого индивидуалиста разная. Но вспомните муки роста Винисиуса – ошибался, как раньше Неймар, а теперь радует. Но его старший коллега еще мощнее. Неймар забил 8 мячей и сделал 7 ассистов в Лиге 1, да и в Лиге чемпионов не скучал.

Нападающие

Роберт Левандовски («Барселона»)

Выделяем Роберта, поскольку ветеран сменил не просто клуб, а чемпионат, но остался в удивительной форме. Левандовски готовится к встрече с легендой «Барселоны» — Месси, на чемпионате мира, а пока стал лидером атак команды Хави. Поляк создал 10 голов в Ла Лиге, а еще три в Лиге чемпионов. В новой команде чаще замечает напарников, физически, акробатически и морально готов на сто процентов. Удачный трансфер, большой снайпер.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Тут ничего не нужно объяснять, один из самых удачных трансферов лета. За «Манчестер Сити» Эрлинг сыграл 10 матчей, забил в них 14 голов, сделал 1 ассист. Может еще лучше, о чем обязательно напомнит. А о том, как хорошо для многих мировых звезд начался сезон, говорит список игроков, не попавших в этот состав. Ожидаемо нет Роналду, но также в запасе Мбаппе, Родриго, Вальверде, Бензема, Кейн, Винисиус, юные звездочки вроде Мусиалы, успешные и крепкие Ангисса и Зелиньски из «Наполи». Да хоть Кварацхелия, хотя понятно, что конкуренция в атаке настолько большая, что лучший игрок старта сезона в Серии А справедливо остается вне основы.