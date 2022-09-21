«Будешь играть ещё меньше». Пике и другие звёзды, выброшенные за борт основы

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вчера, 15:28

Не только Хави игнорирует известных и титулованных футболистов.

Вратарь

Кейлор Навас ( ПСЖ ) – 0 игровых минут

Здесь и далее указаны минуты в национальных первенствах. Жаль, что Навас не защищает сейчас ворота геройского «Наполи». Костариканец мог стать чемпионским аргументом Спаллетти, когда наступит сложнейшая фаза сезона, устанут Зелински, Лободка и Кварацхелия. Кейлор прекрасен на линии ворот, сыграет на ЧМ -2022 против испанцев, немцев и японцев, а пока сидит в запасе в ПСЖ . Доннарумма единственный у Гальтье, кто провел все матчи от звонка до звонка в Лиге 1. Но и в Лиге чемпионов играет именно итальянец, ему новый тренер доверяет больше. Наваса не устроили условия сделки с неаполитанцами, но это ошибка – стоило покинуть Париж.

Защитники

Аарон Ван-Биссака («Манчестер Юнайтед») – 4 игровые минуты

Ван-Биссака уже и забыл, как играть в АПЛ . Пример, как в большом клубе в эру хаоса могут испортить карьеру талантливому футболисту, которому повезло с отсутствием травм сильнее, чем его коллеге Шоу. Теперь у двоих латералей проблемы с попаданием в основу тен Хага. Ван-Биссака, как и Люк – очень дорогой футболист, МЮ не поскупился. Но атаковать Аарона в новой команде не научили, а его зверские навыки отбора не применяли для пользы ментального здоровья Де Хеа.

Жерар Пике («Барселона») – 90 игровых минут

Повод для этого разговора – конфликт Пике с Хави. Каталонцы рассказали, что чемпион мира жаловался на количество игрового времени в раздевалке, на что тренер ответил: «Теперь ты будешь играть ещё меньше». Эрнандесу не нравилось, что Пике отвлекал роман с молодой студенткой, он потратил ресурсы во время расставания с Шакирой. Теперь появилось много конкурентов, а форма испанца далека от идеальной. Но чемпионы не любят играть в петанк.

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 190 игровых минут

Не удивимся, если капитана на полном серьезе пытались отдать в «Челси». Магуайр в тупике в Манчестере, а связка Варана и Лисандро может стать основной в сезоне, поскольку Рафаэль готовится к чемпионату мира, то есть в ближайшие месяцы будет стараться, а Лисандро – человек тен Хага. Магуайр оказался в западне, ведь с одной стороны раздевалка ему не принадлежит – статус Роналду куда выше, даже если его не все напарники любят, и на поле Харри часто разочаровывал.

Леонардо Бонуччи («Ювентус») – 192 игровые минуты

У Бонуччи была травма, но Аллегри исключил ветерана из основы «Ювентуса», хотя времена у туринского клуба тяжелые, нужны лидеры с харизмой. Защитник, которому уже 35 лет, мог бы повести за собой в мире без Кьеллини и де Лигта в заявке, но в реальности играл немного и не всегда удачно. Если Джорджо уехал в Лонс-Анджелес купаться в океане и ходить на тусовки, где ему итальянские шеф-повара готовят пиццу, а де Лигт, по его же словам, «пошел на повышение», то Бонуччи остался и страдает вместе с Аллегри.

Полузащитники

Рияд Марез («Манчестер Сити») – 223 игровые минуты

Жертвая прихода Холанда в «Манчестер Сити» и решения Силвы остаться, а не перейти в «Барселону»? Эрлинг слабо включен в игру, поэтому Гвардиола использовал на правом фланге двух людей с опытом игры в полузащите – Фодена и Силву. Слева есть Грилиш, если наберет форму, но его может прижать Альварес, хотя Хулиану без разницы, где именно играть в атаке, лишь бы получать постоянную практику. Ее может лишиться Марез, и тогда вспомнит о «Милане» и других клубах, которые им интересовались.

Калвин Филлипс («Манчестер Сити») – 1 игровая минута

Бедняга Калвин получил шикарный контракт в богатом клубе – в «Манчестер Сити» даже уборщикам платят много, но не играет в составе чемпиона. Ротацию в опорной зоне делать сложнее, Родри планирует сыграть на ЧМ -2022, так что Филлипс теряет время и форму накануне того же турнира. Странно, что Гвардиола предложил потратить огромные деньги на хавбека, который ему самому явно не нужен. Или Филиппс всех удивит весной, когда адаптируется?

Райан Гравенберг («Бавария») – 105 игровых минут

Хавбек жалуется, что не получает игрового времени в «Баварии»:

Я разочарован? Если честно, то да. Ты хочешь играть, а тренер выбирает других. Принимаю это, но со скрипом. Я надеялся на больше игровых минут, но стараюсь не нервничать. Надеюсь, что получу больше времени после паузы на матчи сборных.

Впрочем, молодой человек может в будущем оказаться выше в рейтингах сыгранных минут, чем Горецка и Забитцер. У Гравенберга есть навыки, возможность дополнить стиль Киммиха, а еще время – голландцу всего двадцать лет. Неудачи заставят Нагельсманна или другого тренера действовать активнее, проводить ротацию.

Джек Грилиш («Манчестер Сити») – 212 игровых минут

Над Джеком посмеиваются, поскольку «горожане» переплатили за футболиста, который не может назвать себя основным в составе главного фаворита Лиги чемпионов, если смотреть на котировки мастеров ставок. Грилиш нарушал спортивный режим не раз, о чем Гвардиола прекрасно осведомлен. Джеку с трудом даются сильные матчи, и хотя гол в ворота «Вулверхэмптона» его воодушевил, радоваться рано. Конкурентов много, а Грилиш по-прежнему нестабильный.

Эден Азар («Реал») – 98 игровых минут

Даже травма Бензема не отправила Азара в железную основу «Реала». Видно, что Анчелотти этим летом сделал упор на личное общение. Карло явился в гости к Рюдигеру и поужинал с его семьей через два часа после заселения Антонио в новый дом около Мадрида – мудрый ход, Карло сразу расположил немца к себе и показал, что его приезд важен. С Азаром, которого нельзя отдать никому в силу высоченной зарплаты, мелких травм и плохой формы в прошлом сезоне, тоже провели много бесед. Карло убедил игрока, что из него получится «ложная девятка». Вот только когда Бензема вернется, то Винисиус, Родриго и Вальверде не пустят Эдена в основу…

Нападающие

Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 207 игровых минут