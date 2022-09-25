Сборная Франции предает высокий статус. У чемпионов мира только бездушная мощь

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вчера, 21:57

Не все проблемы связаны с футболом.

У Дешама мало идей, его поджимает Зидан

В очереди на пост главного тренера сборной Франции стоит Зидан. Через своего представителя симулировал переговоры с ПСЖ , чтобы французские чиновники приревновали и вышли на Зинедина, предложив контракт. Когда за спиной у Дешама договариваются с человеком, который его заменит, то об этом знают игроки. Наставнику важно быть авторитетом в глазах молодежи, а когда понимают, что он уйдет, то отношение меняется.

Судя по игре Франции, это скорее невероятно мощный фаворит без тактического лица, чем законодатели мод. Понятно, что против Австрии сыграли не таким составом, как хотелось бы. Но даже тотальная победа не мешает забыть прошлое. Дешам давненько не предлагает новое. Схема «3-4-1-2» работает, когда хватает класса тройки форвардов, но стоит навязать борьбу – французы бросают сражаться и сдаются на милость провидению.

Дешам чувствует подвох. Тренер пытается угодить игрокам, что заметно по елейным словам о нагрузках Мбаппе. Помним, что на ЧМ -2018 французы создали семейную атмосферу. Девушки из персонала базы, где жили будущие чемпионы, плакали при их отъезде. Спустя четыре года ситуация иная. Вряд ли в Катаре влюбятся в «трехцветных». И не сказать, что команда сделала существенный прыжок в качестве футбола за эти годы.

Когда у Дешама все получалось, то гордо игнорировал Бензема. Сейчас Карим остро нужен, если хотят выигрывать, невзирая на бездушность стиля. Мало создавать моменты, мало доминировать над теми, кто слабее по составу. Нужна реализация и харизма. Ни того, ни другого обычно нет, отсюда целая серия неудач в новом году.

Мбаппе срочно нужен пиар-консультант

От Килиана успех Франции зависит прямо, а он не знает, где будет играть через год. Специалист по связям с общественностью пригодится любому мультимиллионеру. Мбаппе серией капризов и на фоне слухов, которые никто не гасит профессионально, создает понятную репутацию. Его действия можете оценить сами. Шел в «Реал», но выбрал деньги шейхов. Поссорился с Неймаром так, что бразилец отказывается говорить о друге в интервью.

Также Мбаппе разозлился на напарника за не отданный пас. В сборной не захотел фотографироваться со всеми для рекламы. Повод нормальный, не хочет популяризировать фастфуд и газировки. Скандал потушили, но Мбаппе снова обозвали капризным ребенком фанаты сборной. Плюс французов вдруг заинтересовала личная жизнь форварда. Его девушки-модели шли фоном, как девушки Ди Каприо, никто даже не запоминал имена.

А теперь Мбаппе носил на руках взрослую француженку с алжирскими корнями Инес Рау. Раньше она была мальчиком, сменила пол по достижению совершеннолетия полтора десятилетия назад. Вероятнее всего, Мбаппе просто в одной компании с моделью, подружились. Но раз информационный повод не отработан, на Килиана напали с оскорблениями. Личная жизнь – его дело, но шумиха отвлекает. Для начала самих напарников Килиана.

Эвра рассказывал, что во многих клубах и сборной сталкивался с предрассудками футболистов. У Дешама сборная мира. Франция, увлеченная жизнью Мбаппе, точно не станет сильнее. Сегодня победители Лиги Наций могут вылететь из высшего дивизиона, хотя вероятность средняя. Нужно, чтобы Австрия обыграла лидера группы – Хорватию, а датчане дома проиграли Франции. Как вы видите, этого не произошло.

Снова повторяется старая песня о главном

Бардак, словно на дворе 2010 год, а впереди жесткие разборки французов между собой в ЮАР под присмотром звездочета Доменека, который доверял астрологии, выбирая футболистов. Спустя годы Гризманн вечно выходить после 60-й минуты в «Атлетико», ведь «матрасники» не хотят платить 40 млн евро «Барселоне». К травмированному Погба, который не сыграет на ЧМ -2022, в Турине приставили охрану.

Бандиты, которых связывают с его родным братом, требовали 13 млн евро за сокрытие некого видео. Родственник утверждает, что Погба из зависти нанял африканского шамана, чтобы шарлатан «проклял» Мбаппе. Что вообще творится? Напоминает Евро-2020, когда шапками закидали швейцарцев, от которых вылетели. Тогда Дешам посылал помощников, чтобы «укладывал» игроков спасть, ведь рубились в видеоигры.

Кроме странных приключений футболистов, есть банальные травмы. Меньян вылетел на месяц. У молодого Кунде травма. Дембеле не готов на сто процентов. Бензема продолжает лечение. Подготовка Карима к ЧМ -2022 будет смазанной, как у Канте. Всего Дешам потерял двенадцать человек, причем Меньян, Люка Эрнандес, Кунде, Канте и Бензема могли сыграть в основе против Дании. Скамейка длинная, хватает одного Нкунку, чтобы огорчить Шмейхеля, но Франция поздно спохватилась, лишь после четырех осечек.

Пора ставить под сомнение статус фаворита

Для французов нормально себя переоценивать. Некогда смелые парни, которые сражались в Первой мировой и победили немцев при поддержке союзников, трусливо сдали страну Гитлеру, еще и правительство предателей сформировали. В футболе похожие сюжеты. Между большим успехом на Евро-2000 и полным провалом на следующем чемпионате мира прошло всего два года. Сенегал убил команду Роже Лемера, а Дания, Тунис и Австралия могут огорчить Дешама?

Понятно, что Францию ждут в плей-офф. Вместе с Бразилией это главные фавориты чемпионата мира. Но хотелось бы увидеть футбол на зависть всем, а не нынешние дежурные атаки. Франция при поддержке давних знакомых – Хорватии, может сохранить место в элите Лиги Наций. Модрич переиграл Австрию, победа Дании не отправила в финал Лиги Наций именно северян. Но помощь соперника не то, что нужно Дешаму для чемпионского настроя.

Тяжело выиграть кубок мира дважды подряд, с 1962-го года никому не удавалось. «Трехцветные» с колоссальным потенциалом, а их печень снова клюют изнутри. Франция – многоликая, а это слово обозначает не только многообразие, но и двуличность. У Дешама есть время, чтобы переписать сценарий ЧМ -2022, у него есть опыт. Но огорчает состояние команды за два месяца до начала турнира. Жиру в порядке, но кто из состава на матч с Данией близко к пику формы? Таких мало.

Даже к Мбаппе копятся сугубо футбольные вопросы, хотя всегда может проскочить троих защитников подряд. Таланты у Франции исключительные. Братья Эрнандесы, Салиба, Камавинга, Тчуамени и Нкунку прекрасные мастера. Что не мешает команде не реализовывать моменты, проигрывать датчанам и хорватам. Австрию покорили со второй попытки, а сегодня уступили старине Эриксену, хотя даже победа в Дании не отменила бы вылет из борьбы в Лиге Наций.