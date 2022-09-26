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вчера, 08:59

Нидерланды и Хорватия – в плей-офф Лиги Наций. Франция едва не вылетела

Турнир приближается к развязке.

Группа 1. Лига А

Завершился розыгрыш Лиги Наций в первой группе элитного дивизиона, где явным фаворитом первоначально казалась Франция. Вряд ли кто-то предполагал, что в последнем туре группового турнира французы будут решать задачу по спасению от вылета в Лигу Б. Но так и получилось. И задачу эту Франция не выполнила. Ей повезло, что хорваты, решая свои задачи, помогли подспудно французам спастись.

К игре против Дании Франция подошла с преимуществом в одно очко над Австрией и всего одной победой в пяти встречах. И бросила свои лучшие силы на поле. Чисто статистически игра получилась во многом равной. Французы с Мбаппе, Жиру и Гризманном в атаке больше контролировали мяч, но по ударам наблюдалось примерное равенство.

Ключевым фактором стала реализация моментов, а также управление игрой в средней линии. Связка из «Реала» в лице Камавинги и Тчуамени выглядит перспективно, но все же пока ей нужен какой-то опытный напарник в этой зоне. А в таком виде центр проигрывался. Особенно с учетом того, что у Дании там процессом руководили Эриксен и Хейбьерг – весьма сбалансированная пара.

Но даже в таких условиях у французов был шанс, были моменты. Однако Шмейхель, который с недавних пор защищает цвета «Ниццы», оказался более успешным в воротах, чем Ареола, который сменил в воротах сборной Франции Льориса. Отрезок в пять минут в конце первого тайма оказался решающим для определения судьбы матча. Дольберг и Сков Ольсен забили по разу, и эти голы стали единственными в игре. У французов, которые рисковали вылететь из Лиги А, не хватило сил, чтобы сохранить свою судьбу в собственных руках. А датчане сделали все, чтобы получить шанс выиграть группу. Но хорваты были против.

Как раз в параллельном матче Австрии с Хорватией решалась реально судьба и вылета, и победы. Игра началась многообещающе. Уже к десятой минуте соперники обменялись голами. Модрич открыл счет, став самым возрастным автором гола в истории Хорватии, а Баумгартнер восстановил равновесие. И дальше игра развивалась в более или менее равной борьбе, в которой хорваты больше контролировали мяч, а австрийцы чаще били по воротам.

Развязка наступила после перерыва, когда игра стала более нервной и отчаянной. И снова короткий отрезок все решил. С интервалом в три минуты Ливайя и Ловрен забили два мяча, чем принесли Хорватии победу. Завершился матч с 18 ударами по воротам от Австрии (шесть точных) и всего десятью ударами хорватов (пять точных), но реализация гостей сыграла решающую роль.

И Хорватия вышла в плей-офф Лиги Наций, опередив Данию на одно очко. По сути, ключевым тут был матч, сыгранный несколько дней назад – в нем Хорватия победила Данию со счетом 2:1. Благодаря этому упорству хорватов, Франция осталась впереди Австрии и сохранила прописку в элитном дивизионе. Но с огромным валом критики. Ведь французы повторили свой антирекорд по числу поражений за календарный год в официальных матчах. Трижды за год они проигрывали лишь в 2010, 2008, 1981 и 1966 годах, а больше – ни разу.

Шанс на установление антирекорда у Франции еще есть – ей играть на чемпионате мира. К слову, печальным достижением отметилась и Австрия, которая под руководством Ральфа Рангника выиграла лишь один матч из шести. Пять матчей подряд австрийцы не могут победить – это худший результат с 2011 года. Восстанавливать репутацию Австрия будет уже в Лиге Б.

Группа 4. Лига А

Здесь в отличие от Группы 1 противостояние за лидерство было очным. Правда, не слишком интригующим. Нидерланды опережали перед встречей с Бельгией своего оппонента на три очка и имели разницу мячей лучше на три пункта. Получается, бельгийцам нужно было бы обыграть голландцев с приличной разницей голов, во что при нынешней форме «оранжевых» верилось с трудом.

Игра не получилась яркой или особенно зрелищной. Будто обе команды понимали, что все останется на своих местах. Чуть острее ситуация стала во втором тайме, но моментами не пользовались долго ни те, ни другие. Пока после одного из угловых ван Дейк не поразил ворота Куртуа. И этот гол стал единственным. В конце еще эффектно Люкебакио красиво зарядил «ножницами» в штангу. Но бельгийцы не смогли зацепиться за лидерство в группе, а Нидерланды вышли в плей-офф. После возвращения ван Гала на тренерский пост у голландцев 11 побед и четыре ничьих. А если взять всю карьеру, то Луи сравнялся с рекордом Дика Адвоката: под их руководством Нидерланды выиграли 37 матчей. И это не предел, судя по всему.

В другой встрече группы продолжил демонстрировать свою выдающуюся форму Роберт Левандовски. Лидер сборной Польши отдал голевую передачу в игре против Уэльса на Свидерски. И этот гол в начале второго тайма стал единственным в матче. При этом поляки явно действовали не лучшим образом, нанесли всего шесть ударов против 13 у валлийцев, меньше владели мячом. Но лидеру Уэльса Бэйлу не так повезло, как Левандовски – у него попадание в каркас ворот в конце игры. А сухой остаток – вылет Уэльса в Лигу Б со всего одним очком в активе и историческим результатом: три поражения подряд впервые за десять лет.

Интрига впереди

Еще в двух группах Лиги А осталось провести последний тур. И здесь нужно отдать должное Лиге Наций – интрига жива на всех уровнях. В Группе 2 Португалия сыграет с Испанией напрямую за выход в плей-офф. Португальцы сейчас опережают испанцев на два очка. Причем испанцы упустили инициативу буквально в прошлом туре, когда неожиданно проиграли Швейцарии, а Португалия разгромила Чехию. Теперь Испания обязана только побеждать Португалию ради выхода в плей-офф.

А Чехия и Швейцария сыграют за сохранение прописки в Лиге А. Пока на эту позицию идет Швейцария, которая на два очка опережает Чехию.

В Группе 3 творятся главные чудеса. Англия там уже гарантировала себе вылет в Лигу Б, поскольку умудрилась в пяти турах набрать только два очка. Но что еще большая фантастика – это лидер группы. Когда прошла жеребьевка, Группу 3 многие называли убойной. Из-за присутствия в ней Англии, Италии и Германии. Венгрию рассматривали как «довесок», который всем было жалко с самого начала. Но венгры умудрились набрать десять очков и лидируют в квартете. Им предстоит матч за победу в группе – против Италии, которая уступает два очка. А Англия с Германией сыграют, по сути, товарищеский поединок с громкой вывеской – не более.