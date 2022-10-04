«Брюгге» – «Атлетико» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Брюгге» – «Атлетико», который состоится 04 октября 2022 года

«Брюгге»

Чемпион Бельгии выиграл стартовые два поединка на удивление многим экспертов и лидирует в группе. Команда очень хочет продолжать свои успешные выступления и сделать большой шаг к выходу в плей-офф. «Брюгге» на своем поле выступает достаточно уверенно и даже одна из лучших оборон в виде «Атлетико» не буде чувствовать себя спокойно. Матч обещает быть зрелищным и напряженным.

1 октября «Брюгге» обыграл на своем поле «Мехелен» (3:0), а 18 сентября команда проиграла на выезде «Стандарду» (0:3).

«Атлетико»

У «матрасников» средние результаты в чемпионате и Лиге Чемпионов. «Атлетико» не хватает стабильности и теперь команда приедет на выезд к неожиданному лидеру группы, где постарается добиться результата. Спаренные матчи с бельгийским клубом очень важны для подопечных Диего Симеоне и по их результатам можно будет уже реально оценивать шансы на выход из группы.

01 октября «Атлетико» обыграл на выезде «Севилью» (2:0), а 18 сентября команда проиграла на своем поле «Реалу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брюгге» – 4.15

Ничья – 4

Победит «Атлетико» – 1.88

Статистика

«Брюгге» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Атлетико» завершились исходом «обе забьют»

«Брюгге» проиграл два из четырех последних матчей с «Атлетико»

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Обе команды имеют хороших исполнителей в атаке и мы предполагаем, что минимум по одному раза они смогут отличиться в воротах друг друга.