«РБ Лейпциг» – «Селтик» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» – «Селтик», который состоится 05 октября 2022 года

«РБ Лейпциг»

Немецкий клуб все еще не может найти себя, хотя при Марко Розе результаты клуба заметно улучшились. Тем не менее, команда идет на последней месте в группе Лиги Чемпионов с нулем очков и ближайшие два матча с «Селтиком» становятся для «РБ Лейпциг» чуть ли не единственной возможностью исправить ситуацию, поэтому от хозяев вправе ожидать агрессивной игры с первых минут.

1 октября «РБ Лейпциг» крупно обыграл аутсайдера Бундеслиги «Бохум» (4:0), а 17 числа на выезде уступил «Боруссии» М (0:3).

«Селтик»

«Селтик» набрал всего один пункт в двух турах, что нельзя назвать хорошим результатом, ведь отставание от второго места составляет три пункта. Чтобы иметь шансы на продолжение борьбы коллективу требуется набирать баллы, хоть и предпочтение экспертов и букмекеров не на его стороне. Спаренные матчи с «РБ Лейпциг» станут определяющими для обеих команд, поэтому скучать зрителям точно не придется.

01 октября «Селтик» обыграл на своем поле «Мотеруэлл» (2:1), а 18 сентября уступил на выезде «Сент-Миррену» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.55

Ничья – 4.6

Победит «Селтик» – 5.6

Статистика

Семь последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Селтик» проиграл только один матч на выезде из десяти последних

В двух последних матчах между клубами, они обменялись минимальными победами на своих стадионах

«РБ Лейпциг» забивал в девяти из десяти последних домашних поединках

Прогноз

Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Коллектив не имеет права на ошибку, если надеется побороться за вторую позицию в группе с «Шахтером» и «Селтиком». Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.