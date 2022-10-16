Один из лидеров ЦСКА мечтает стать звездой сборной Колумбии. Важно впечатлить против «Спартака»

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вчера, 16:48

Скауты клубов топ-5 и сборной Колумбии следят за РПЛ .

Общая характеристика

Карраскаля знают в футбольной Европе, хотя не заиграл в «Севилье», а позже выступал только восточнее – в УПЛ и в РПЛ . Речь об атакующем хавбеке, который рано засветился и преждевременно перебрался в сильный клуб шесть лет назад. Техничный, агрессивный футболист, который ставит на большое количество ударов. Чаще него в РПЛ в среднем за игру бьют только Глушенков, Промес, Малком и Бикфалви. Хорхе не выделяется как самый успешный ассистент, в этом смысле Медина лучше. Но Карраскаль хорошо тянет мяч через полуфланг из глубины, грамотно открывается у чужих ворот, может порадовать классным разрезающим пасом. Им точно интересуются в топ-5.

Финансовая доступность

Благодаря 6 голевым действиям в 11 матчах в РПЛ рыночная стоимость Хорхе выросла. Теперь его контракт оценивают в 9 млн евро. Адекватная стоимость, если учесть, что ЦСКА заплатил шесть миллионов плюс триста тысяч за аренду, а футболист за несколько месяцев выдал четкий отрезок в непростой лиге. Колумбийцев знают, их в Европе играет немало. Хотя нередко это проблемные игроки, как Хамес – в 31 год оказался в «Олимпиакосе», или Фалькао – не заиграл в нескольких больших клубах, повлияли травмы. Но здесь говорим о звездах за огромные деньги, а 9 млн евро осилят даже «Бетис» и «Аталанта», не говоря о клубах из АПЛ . Контракт с ЦСКА у атакующего хавбека до 2026-го года. Гинер может заломить 15 млн евро, но если футболисту понравится предложение, то вряд ли будут ставить палки в колеса, как раньше.

Возраст и здоровье

Карраскалю всего 24 года, молодой футболист на пороге зрелости. Врачам клубов топ-5 важно, что у него было повреждение мениска в 2016 году, но хорошие новости – травма единственная заметная у Хорхе в карьере. Когда в столь юном возрасте повреждаешь колено, то есть шанс на успешную операцию, ведь организм растет, восстанавливаться проще. Карраскаль пропускал матчи по другим причинам, но со здоровьем у него полный порядок. Не удивительно, что Симеоне интересовался парнем из «Ривер Плейт», который сам немножко тренировал, несколько лет назад. Но это давняя история, сейчас слухи о «матрасниках» могут быть авторства агентов футболиста, которые хотят, чтобы об их клиенте говорили в Испании.

Характер и поведение

А вот здесь проблемы. В ЦСКА открыто называют его «раздолбаем по жизни». Хорхе весь такой скромный в интервью – деньги не важны, любит футбол, но это хулиган. Карраскаль создавал проблемы в предыдущих клубах. ЦСКА поставил на Хорхе по тому же принципу, как и на Языджи – дотянулись до того, кто согласился на РПЛ , ведь лучше вариантов не видел. Федотов справляется с нравом Карраскаля, судя по первым успехам. Но даже частые желтые карточки выдают в колумбийце бойца без тормозов. Симеоне такие игроки нравятся. Но в Италии, например, предпочитают футболистов с дисциплиной. Поверим, что у Хорхе вообще не будет загулов в Москве? Посмотрим, пока ему интересен футбол, ведь команда подошла, как и лига.

Влияние на результаты

Что не так с футболистом Карраскалем? Во-первых, его индивидуализм не такой рациональный, как у атакующих хавбеков более высокого класса. Хорхе лезет вперед, но не думает, будет ли его удар верным решением, оставляет ли за спиной пустую зону. Виденье поля с мячом прекрасное, а когда смотришь на процент брака – каждый четвертый пас неудачный, то отправляешь хавбека ЦСКА поучиться хотя бы у Лукаса Вера из «Оренбурга». Рано Карраскаля ставить в один ряд с Нобоа и Промесом, если говорим о мастерстве диспетчера. Хорхе скорее игрок в стиле Малкома, который тоже чередует классные матчи со слабыми. Отмечаем, что четыре гола из пяти Карраскаль забил в дни, когда ЦСКА придумал не менее трех мячей. Это не значит, что его вклад в победы над «Сочи», «Факелом», «Ахматом» и «Краснодаром» нужно игнорировать, но такое распределение объясняет природу игрока. Оборона «Торпедо» держалась – Карраскаль ее не сломал. «Динамо» не поплатилось за ошибки – Хорхе не стал героем. В целом имеем дело с ярким эгоистом, который избежал жестких промахов в РПЛ , но два гола из пяти забил с пенальти, и как ассистент недоработал.

Вывод. Карраскалю нужны скальпы фаворитов

Хорхе у Федотова окреп. За 889 минут в РПЛ создал шесть мячей против одного гола за 847 минут в прошлом сезоне. Но не стал играть аккуратнее, не связывает игру всей команды, не готов впечатлить выносливостью. Яркий хулиган с техникой, лучший дриблер РПЛ после отъезда Кварацхелии. Но если Хвича нашел свою команду в топ-5 – неудержимый «Наполи», то Хорхе пока так сильно не повезло. Важно пойти к тренеру, а не гнаться за деньгами. Этот пункт касается также ЦСКА , ведь бездумно отдавали талантов, имея на столах менее привлекательные финансово, но логичные для самих футболистов предложения. Карраскаль точно не главный игрок сезона в РПЛ , но парень с заметным потенциалом. Понятно, почему его с Барриосом недавно позвали в сборную Колумбии.

Хотя как раз стиль может спасти Хорхе в итоге. Такому футболисту хватит полчаса, чтобы стать героем сборной на крупном турнире. Но чтобы скауты из топ-5 и тренеры Колумбии обратили на него внимания, формируя заявки будущего, нужно стать лидером ЦСКА в сложных поединках. Пока Карраскаль не переиграл «Пари НН», «Зенит», «Ростов», «Торпедо» и «Динамо». В матчах, где ЦСКА потерял очки, у Карраскаля ноль результативных действий. Сегодня дерби со «Спартаком», где есть мощные форварды, которым Чалов, Медина и Карраскаль должны соответствовать. Федотов работает персонально с каждым, атака ЦСКА ожила, а Карраскаль прекрасно смотрелся летом. Но осенью хватает карточки, не проводит полные матчи и не спасает от потерь. Решающий момент в карьере – нужен отрезок, который отправит в сборную и вернет в элитную лигу.