«Спартак» разучился побеждать ЦСКА. Джикия угрожает заткнуть критиков

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вчера, 10:31

Двум командам нужна победа для погони за «Зенитом».

О делах ЦСКА

- У «армейцев» четыре победы в пяти последних матчах РПЛ против «Спартака». На старте сезона и до матча с «Зенитом» именно команду Федотова видели главным претендентом на «финал РПЛ ». Теперь чемпион оторвался на шесть пунктов от ЦСКА и на пять от «Спартака». Говорят, что «красно-белые» в чемпионской борьбе, но такой статус нужно подтверждать в подобных матчах.

- Федотов классно играл против «Спартака» с бывшими клубами. Фанаты «красно-белых» могут вспомнить судейские решения в играх против «Сочи», но тренерская работа Владимира Валентиновича отдельно отражена в таблице РПЛ прошлого сезона. «Сочи» стал вторым, а ЦСКА теперь в одном пункте от этой строчки. Причем конкурент «Ростов» в этом туре уже проиграл, не будет помехой.

- Лишь у тройки команд нет домашних поражений в РПЛ . Это «Зенит», ЦСКА и «Сочи». У «армейцев» всего одна ничья в последнем туре против «Динамо», но речь о потерянной победе. У соперника были моменты, но команда Федотова должна была поставить точку. В случае успеха в том дерби в новой соседской схватке ЦСКА устраивала бы ничья. А теперь нужна победа над «Спартаком».

- У ЦСКА кадровая беда в защите. У Дивеева травма, Игорь вылетел надолго. Зайнутдинов и Фукс прибыли из лазарета. Казаху нужно набрать форму, а бразильца Федотов может испугаться выпускать против «Спартака». Возможно, сыграют Щенников, Виллиан и Набабкин. Странная линия, но если Мойзес и Гайич справятся на флангах, то система Федотова компенсирует кадровые проблемы.

- ЦСКА не пропускал больше одного мяча за матч с августа месяца. Неплохо, если учесть изменения в опорной зоне и обороне. Федотов выбрал схему – «3-4-3», и хотя есть конкуренция – Медина против Кучаева, Мухин и Обляков против Мендеса и Зделара, ЦСКА в порядке. Результаты – две осечки за три тура, не связаны с игровым спадом. Хромала реализация, иногда ошибалась оборона, но Акинфеев, который соскучился по сильному ЦСКА , отрезками видел его на поле.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-3): Акинфеев – Виллиан, Набабкин, Щенников (Фукс) – Гайич, Зделар, Мендес, Мойзес – Медина, Чалов, Карраскаль.

О делах «Спартака»

- Не знаем, что случилось с Джикией за полем, но больше не джентльмен. Амплуа обиженного и злого Георгию вообще не идет, но высказывается капитан «Спартака» дерзко и нахально, словно его покусал Дзюба:

Скептики говорили, что мы обыгрываем только команды из нижней части таблицы. Игра с ЦСКА станет проверкой. Может грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рты. Потому что слишком многое уже разговоров, кто и что может.

Странная тирада. «Спартак» наоборот хвалят, причем по делу. Например, за кубковый разгром «Зенита» или за ответ на атакующий футбол самарцев.

- Против «Динамо», «Ростова» и Семака в РПЛ команда Абаскаля уступила. «Спартак» в чемпионате в гостях не обыгрывал ЦСКА более пяти лет. Был кубковый успех, но чтобы воплотить в жизнь обещание Джикии закрыть всем рты, нужен редкий зверь. Объездить мустанга в его прерии непросто, особенно с учетом, что в гостях «Спартак» потерял очки в трех матчах из семи.

- Игра Промеса и Соболева вызывает восторг. В Квинси никто не сомневался, а вот значительный прогресс Александра порадовал. Форвард стал разнообразнее, примеряет тактические костюмы, замечает напарников, компенсирует проблему «Спартака» с нестабильностью третьего в атакующей линии после травм. А Промес рванул по сумме голов и ассистов – 16 результативных действий в 12 турах.

- Мартинс, Мозес, Умяров и Бальде вполне могли играть в основе сегодня, поэтому Абаскаль имеет право отметить, что его потери значимее. Но адаптация у «Спартака» к отсутствию хавбеков уже прошла, Бальде не успел застолбить себе место в центре атаки с Соболевым справа, а Умяров допускал ошибки, поэтому перевод Литвинова в середину поля явно не худший для «красно-белых» вариант. Другое дело, что отсутствие четырех приличных игроков лишает маневров при перестроении по ходу матча.

- Абаскаль, как и Федотов, подходит своей новой команде. Он выбрал основного голкипера – Селихова, который не ушел в «Зенит» ни пять лет назад, ни сейчас. Мевля и Джикия могут стать основными в центре обороны, опыта хватает. Хлусевич обжился на позиции левого защитника, и именно давление через Пруцева, Промеса и Соболева на Гайича – одна из тактических интриг матча. «Спартак» меняет «4-4-2» на «4-3-3» по ходу матчей, может прибавить после перерыва. Команда результативная, а оборона допускала ошибки, но не такие дикие и системные, как раньше.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-3-3): Селихов – Денисов, Мевля, Джикия, Хлусевич – Зобнин, Литвинов, Пруцев – Зиньковский, Соболев, Промес.

Цифры противостояния

3 победы подряд. Это самая длительная серия в пользу одного из соперников в РПЛ . Завершилась она в 2016 году, когда «Спартак» осенью прервал победную связку ЦСКА . Сейчас у «армейцев» две подряд победы, и если хотят повторить серию шестилетней давности, то должны снова переиграть «Спартак» дома.

2 мяча за игру. Такой средний показатель по голам в дерби ЦСКА и «Спартака» в последних пяти играх РПЛ . Еще одна любопытная деталь – в трех последних матчах забивала только одна команда, то есть сегодня вероятность размена ударами математически выше. Больше трех мячей в дерби забивают раз в несколько лет.

2 гола в дерби. Столько результативных действий у Промеса против ЦСКА в 11 поединках. Забавно, но Квинси пока ни разу не играл против «армейцев» вничью – 5 побед и 6 поражений. Это вообще отличительная черта дерби. В восемнадцати последних поединках была всего одна мировая. Снова же, математика на стороне версии, что серию разбавят.

1 пункт. Такова разница между ЦСКА Березуцкого и ЦСКА Федотова после двенадцати туров. «Армейцы» год назад не были слабыми, зимние трансферы, вроде Языджи, тоже взбодрили. И Федотов не пошел по воде, тоже терял очки, проиграл «Зениту». Но небольшая разница по набранным очкам не отменяет тонкую наладку. Работы у тренера много, но это самый сложный ЦСКА за последние годы. Сложная команда и вообще, и для соперников.

Прогноз «Соккер.ру»: это дерби выделяется тем, что ЦСКА и «Спартак» одинаково в порядке по игре в футбол. Хорошие тренеры делают свою работу, неплохие футболисты могут порадовать. Все понимают вес результата.

Победа откроет горизонт, если у «Зенита» случится еще парочка ничьих. В дерби могут захлестнуть эмоции, но если нет, то вряд ли будет 4-5 голов. Зато возможна результативная ничья 1:1. Редкий для противостояния, но ожидаемый результат, когда никто не заслуживает поражения до матча.