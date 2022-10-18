Федотов в ярости, «Крылья» едут наказывать «Зенит». Рассказываем о командах перед 4-м туром Кубка

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вчера, 12:35

Релакс для победителей, отдушина для проигравших.

«Локомотив» – «Химки»

- Программу-минимум Андрей Федоров у руля «Локо» уже выполнил – красно-зеленые приостановили падение на дно чемпионата, обыграв «Торпедо». Большой вопрос, получится ли победить второй раз подряд. Но такой исход хоть немного порадует болельщиков –да и перед приходом нового тренера стоит настроиться на позитивный лад.

- С момента последней победы «Химок» прошло больше двух месяцев – команда допускает много моментов у своих ворот и стремится обогнать «Торпедо» в споре худших. В Кубке эта задача успешно выполняется – после 3-х туров у химчан 1 очков и последнее место в группе A.

«Динамо» – «Ростов»

- Бело-голубые возвращаются к статусу середняка, упуская победы по ходу матчей. Даже в победной встрече над «Оренбургом» преимущество москвичей нельзя назвать уверенным. Хотя стоит сделать скидку на проблемы с оттоком игроков –«Динамо» решает их менее удачно, чем ЦСКА , а Йокановича нет прочного основания. В любом случае нет предпосылок, чтобы клуб сделал подарок фанатам на 100-летие.

- При неудачном матче с «Уралом» ростовчане идут по сезону уверенно. Поединки с «Динамо» уже не вызывают проблем. Вполне возможно, что сегодня южане добудут 3 очка и оторвутся от соперников по кубковому квартету C.

«Оренбург» – «Ахмат»

- Южноуральцы – машина по забиванию голов, которая уже показала мастер-класс в игре с грозненцами. Еще и у главного бомбардира коллектива Владимира Сычевого все летит в ворота – надо этим пользоваться, пока не наступил спад. С созданием остроты в финальной трети у «Оренбурга» точно проблем не возникнет.

- Ташуев успел поработать с «Ахматом» во время перерыва на матчи сборных, команда при нем показывает отличные результаты – 3 победы в 4-х матчах, причем над «Краснодаром», «Динамо» и «Ростовом». Загвоздка в том, что единственное поражение грозненцам нанес как раз «Оренбург».

«Факел» – «Спартак»

- Красно-белые в хорошем настроении подходят к кубковой встрече. Пусть и не удалось обыграть ЦСКА , зато спасли ничью и вывели из себя Владимира Федотова. Фон гораздо более благоприятный – когда «Спартак» в первый раз встречался с воронежцами в Кубке, команда имела за спиной 2 поражения (от «Зенита» и «Ростова»).

- У «Факела» поводов для радости меньше – да, не проигрывают, но и не побеждают. За ничьи с «Зенитом» и «Сочи» клуб упрекнуть не в чем, но вот «Торпедо» и «Химки» стоило обыгрывать. Воронежцам стоит поскорее покончить с выступлением в Кубке и сконцентрироваться на чемпионате – там они идут в зоне переходных матчей.

«Пари НН» – «Краснодар»

- Галактионов, вероятно, проводит последние дни в Нижнем Новгороде – его сватают в «Локомотив». Для тренера, почти не работавшего на уровне РПЛ , это однозначный успех. «Пари НН» между тем продолжает страдать после неожиданного взлета.6-матчевая серия без поражений сменилась серией без побед – тоже из 6 игр. До зоны стыков уже рукой подать, а в Кубке еще получается удерживать третье место.

- «Быкам» очень не везет в октябре – с ними ярчайший камбэк оформил «Ростов», позднее южан дожал «Ахмат». Топ-3 уже начинает отдаляться, пока «Краснодар» дарит очки соперникам. Есть, правда, один плюс – после кубкового противостояния южане снова встретятся с «Пари НН» в Премьер-лиге, выводы из предыдущего матча можно будет сразу применить на следующем.

ЦСКА – «Торпедо»

- Федотов расстроен результатом московского дерби – «армейцы» повели в счете, но потом пропустили дважды в промежутке с 53-ю по 57-ю минуты. Даже при спасенной ничьей остается недосказанность. Красно-синие хотят снять вопросы о своей конкурентоспособности, отомстив «Торпедо».

- «Автозаводцы» стали одной из немногих команд, которые смогли переиграть ЦСКА – глубокая оборона наконец принесла результат. Черно-белые постепенно набираются сил – после шквала поражений москвичи обыграли «Сочи», «армейцев», поделили очки с «Факелом» и «Пари НН». Есть шанс завершить осенний этап сезона на позитивной ноте.

«Сочи» – «Урал»

- Южане уже обожглись в первом круге, проиграв «шмелям» и «Торпедо», не стоит продолжать тенденцию. Тем более осенью подопечные Александра Точилина выиграли лишь дважды.

- Как же похорошел «Урал» при Ганчаренко! Пришедшие игроки успешно адаптируются в команде – Лазар Ранджелович забивает во всю, Влут пытается следовать за вингером, но конкурирует с Алексеем Каштановым – в активе последнего 3 гола и 3 ассиста в 12-ти матчах чемпионата. 3 очка с «Ростовом» в гостях вывели «шмелей» на 12-е место в Премьер-лиге.

«Зенит» – «Крылья Советов»

- Действующий чемпион страны периодически дарит своим соперникам сенсации. В Кубке подопечные Сергея Семака проиграли 2 матча подряд, потом еще и в 12-м туре РПЛ не смогли обыграть «Факел» в Воронеже. Такие осечки происходят через раз и что интересно –матч с самарцами выпадает на новую.

- «Крылья» в чемпионате находятся ниже, чем хотели бы. Зато к команде потихоньку приходят победы. Самарцы обыграли «Сочи», могли сводить поединок со «Спартаком» в свою пользу, до этого навязали конкуренцию «Краснодару», главное достижение – кубковая победа над «Зенитом». Подопечным Игоря Осинькина не помешает повторение успеха в гостях.