Левандовски признан лучшим нападающим года

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил приз Герда Мюллера.
Таким образом, поляк стал лучшим нападающим года. Эту награду впервые вручили в прошлом году, тогда ее тоже получил Левандовски.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Баварию», в 46 матчах клубного сезона он забил 50 мячей.
Сколько было критиков из числа сливок, что Бензема дерево, а ЗМ вообще утратил ценность, но прошло совсем немного времени и всё изменилось на 360 градусов.
Роберт больше заслуживал, но парня почему-то кинули в 2021 году, да и статистика его лучше, чем у француза.
Сколько было критиков из числа сливок, что Бензема дерево, а ЗМ вообще утратил ценность, но прошло совсем немного времени и всё изменилось на 360 градусов.
Роберт больше заслуживал, но парня почему-то кинули в 2021 году, да и статистика его лучше, чем у француза.
Эту награду ввели в прошлом году, как раз для Левандовски. Утешительный приз, не более. В этом тоже дали поляку, чтобы не ныл.
Эту награду ввели в прошлом году, как раз для Левандовски. Утешительный приз, не более. В этом тоже дали поляку, чтобы не ныл.
А так Месси лучший всех времен футболист на земле и в галактике- млечный путь.
А так Месси лучший всех времен футболист на земле и в галактике- млечный путь.