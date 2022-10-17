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Левандовски признан лучшим нападающим года

вчера, 23:13

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски получил приз Герда Мюллера.

Таким образом, поляк стал лучшим нападающим года. Эту награду впервые вручили в прошлом году, тогда ее тоже получил Левандовски.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Баварию», в 46 матчах клубного сезона он забил 50 мячей.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:58
Ну хоть такую награду выдали.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 10:48
толку от забиваний, если твоя команда ничего не выигрывает и сборная ничего не выигрывает?
Tormentor
Tormentor
сегодня в 10:43
Почему ,когда Левандовски выйграл все с Баварией - его прокатили?
Agamaga........
Agamaga........ ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 10:28
Когда человек играет в Реале, этого бывает достаточно)
Сколько было критиков из числа сливок, что Бензема дерево, а ЗМ вообще утратил ценность, но прошло совсем немного времени и всё изменилось на 360 градусов.
Роберт больше заслуживал, но парня почему-то кинули в 2021 году, да и статистика его лучше, чем у француза.
salleeh
salleeh
сегодня в 09:31
Роберт статист, он забивает голы командам ниже середины турнирной таблицы, а у Бензема голы судьбоносные. Недавнее эль класиико тому подтверждение, Карим забил, а Роберт нет.
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 09:15
Если Лева лучший нападающий, а Бензема тоже нападающий, то значит ли это, что ЗМ должен был получить Лева?
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 09:04
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:30
Левандовский тоже достоин ЗМ.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ SonicStar (раскрыть)
сегодня в 08:11
Ты глубоко ошибаешься по поводу Бензема.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:10
К чему вообще эта награда нужна? Если критерий выбора это количество голов, то уже есть такая награда - Золотая Бутса. Если качество, то награда ЗМ. Понимаю, когда есть отдельная награда для вратарей. Только один вратарь в истории выиграл ЗМ. Почему тогда нет награды "Лучший защитник" или "Лучший полузащитник"? В общем, почему нет наград по позициям??

Эту награду ввели в прошлом году, как раз для Левандовски. Утешительный приз, не более. В этом тоже дали поляку, чтобы не ныл.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 07:00
Правильно полска .... зм не дали.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:38
Лучший забивала и должен быть лучшим нападающим, а не второй забивала.
matrix333
matrix333
сегодня в 06:31
Но Бензема взял его...
SonicStar
SonicStar
сегодня в 05:02
Обидно за Роберта. Он годами находится на высочайшем уровне и у него нет ЗМ. Бензема всегда был посредственным, только в прошлом сезоне сыграл хорошо, а в нынешнем вернулся на свой уровень - ни о чем. Зато у него ЗМ )
112910415
112910415
сегодня в 04:56
слава Роберту !
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 04:43
Все верно. А Холанд нет никто !
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:12
Левандовски был бы игроком Реала в прошлом сезоне он бы получил сейчас ЗМ,так как он лучше Бенземы,у Бенземы ЗМ из за победы Реала в ЛЧ.
А так Месси лучший всех времен футболист на земле и в галактике- млечный путь.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:11
Ну и слава богу.
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
сегодня в 00:55
А ведь мог иметь ЗМ если бы обуза не украла.
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 00:13
Тогда сам возьми и почитай, по каким критериям отбирают номинантов и определяют победителя
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Владимир Коробов (раскрыть)
сегодня в 00:09
Для этого есть отдельная награда золотая бутса
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 00:04
Лучший нападающий видимо определяется исключительно по статистике, без учета достижений на уровне клуба и сборной. Проще говоря Лева наколотил больше, чем Карим. Но Карим с командой добился больше, чем Лева со своей. Ну и еще там множество критериев.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Владимир Коробов (раскрыть)
вчера в 23:55
Так а какая разница, есть нападаюший ставший лучшим в мире игроком, как другой мгрок в его же амплуа может обойти его?
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 23:48
Ну почему бред? Учитываются же не только голы.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:45
В прошлом сезоне Месси украл у него ЗМ
амурец
амурец
вчера в 23:33
Лева хорош, ну лучшим был Бензема
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 23:31
Вообще какрй то бред. Ну если нападаюший стал лучшим игроком мира получив ЗМ, то как другой еап может стать лучшим нападаюшим? Что за бредятина? Я бы понял если бы ЗМ получил полузащитник
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:15
Да ужжж, много Роберт назабивал.
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