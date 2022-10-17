Левандовски признан лучшим нападающим года

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вчера, 23:13

Нападающий «Барселоны» получил приз Герда Мюллера.

Таким образом, поляк стал лучшим нападающим года. Эту награду впервые вручили в прошлом году, тогда ее тоже получил Левандовски.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Баварию», в 46 матчах клубного сезона он забил 50 мячей.