«Золотые» «старики». Самые возрастные обладатели «Золотого мяча»

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вчера, 09:20

Бензема занял достойное место в рейтинге самых терпеливых победителей.

История получения Каримом Бензема «Золотого мяча» кажется удивительной. В какой-то момент этот талантливый француз поднялся почти на пик, но даже у вершины казался лишь одним из многих результативных форвардов, причем не блиставших сверхъестественным талантом, на что была особая мода во времена Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Затем Бензема пережил большое падение, отстранение от сборной Франции, скандалы, несколько лет, в течение которых фанаты «Реала» и журналисты каждое трансферное окно спроваживали Бензема, списывали его со счетов. Но он все это перенес и теперь оказался на самой вершине. В это сложно поверить до сих пор, хотя, безусловно, мало кто сомневался, что так и получится – в этом году, в прошлом сезоне Бензема не было равных.

Но неизбежно ощущение того, что «Золотой мяч» «нашел» его очень поздно, когда игроки амплуа Карима уже идут к закату карьеры, а то и вовсе ее завершают. Давайте посмотрим, стал ли Бензема самым возрастным обладателем «Золотого мяча» — составим рейтинг тех, кого награда впервые, именно впервые, нашла в очень зрелом футбольном возрасте, скажем так.

8. Павел Недвед (2003 год, 31 год и 3 месяца)

Награда нашла Недведа в год, когда он выиграл второй раз подряд Серию А с «Ювентусом» и вышел в финал Лиги чемпионов, но там туринцы проиграли «Милану» в серии пенальти. Причем тот матч многие называют худшим финалом в истории Лиги чемпионов. Однако оценку самого Недведа эта неудача не снизила. Он обошел в борьбе за «Золотой мяч» таких ребят, как Тьерри Анри и Паоло Мальдини. Что показывает, насколько чеха высоко ценили.

7. Альфредо Ди Стефано (1957 год, 31 год и 8 месяцев)

Первый «Золотой мяч» Ди Стефано получил в том году, когда выиграл свой третий титул в чемпионате Испании и второй подряд Кубок европейских чемпионов с «Реалом». Легенда «сливочных» выиграет следующие три Кубка европейских чемпионов, а также пять из следующих семи розыгрышей Ла Лиги, не говоря уже о том, что в 1959 году он добавит еще один «Золотой мяч» в свою огромную коллекцию трофеев. Так поздно по современным меркам расцветшая легенда.

6. Йозеф Масопуст (1962 год, 31 год и 10 месяцев)

Масопуст выступал на позиции полузащитника и большую часть своей карьеры провел в пражской «Дукле». В 1962 году он стал чемпионом Чехословакии (всего таких титулов у него будет восемь) и стал ключевым игроком своей сборной на пути к финалу чемпионата мира, где Чехословакия уступила только Бразилии с Пеле в составе. Поскольку «Золотой мяч» был тогда сугубо европейским трофеем, имело смысл вручить его кому-то из Чехословакии, и Масопуст был очевидным выбором в таком случае.

5. Фабио Каннаваро (2006 год, 33 года и 2 месяца)

Но вернемся к более современному периоду. Каннаваро привел сборную Италии к четвертой победе на чемпионате мира и стал четвертой легендой итальянской команды, который получил «Золотой мяч». При этом легендарный защитник, который тем летом сменил «Ювентус» на «Реал», пошел по стопам Роберто Баджо, Паоло Росси и Джанни Риверы. «Золотой мяч» для защитника – не такое частое явление. А вот возраст в таком случае не очень удивителен. Если для форварда 33 года – это скорее период заката, то для центрального защитника – время расцвета.

4. Лука Модрич (2018 год, 33 года и 3 месяца)

Тот «Золотой мяч» помнят очень многие. Потому что Модрич прервал десятилетнюю совместную гегемонию Месси и Роналду, которые боролись только между собой за эту награду. Хорватский маэстро получил приз, поскольку помог Хорватии выйти впервые в истории в финал чемпионата мира и в четвертый раз выиграл Лигу чемпионов с «Реалом». Да и по совокупности заслуг Модрич к тому моменту заслужил свое признание. И хоть многие против такого подхода, когда приз, вроде бы строго подводящий черту под годом, вручается как будто по совокупности, но выбор ведь делают живые люди, а психологически тяжело уйти от такой постановки вопроса при вынесении вердикта.

3. Лев Яшин (1963 год, 34 года и 1 месяц)

Мы выше говорили, что для защитника серьезный возраст – не помеха. Для вратаря – примерно то же самое. Окунаемся опять в глубины истории и находим тут легенду советского футбола. Яшин до сих пор ассоциируется с титулом лучшего вратаря, которого когда-либо видела эта игра. И он до сих пор остается единственным футболистом этого амплуа, который получил «Золотой мяч». Не удивительно, что вручаемая теперь награда лучшему голкиперу сезона носит имя Льва Яшина. Это настоящая икона.

2. Карим Бензема (2022 год, 34 года и 10 месяцев)

Вот мы и добрались до нынешнего триумфатора. Бензема провел потрясающий сезон, который уже описывался не раз. Он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов с «Реалом», а также победил в Лиге Наций со сборной Франции, в которую триумфально ранее вернулся и вдохнул новую жизнь. Он не волшебник, как Месси или Роналду, или будущий обладатель «Золотого мяча» Мбаппе, но своим трудом он затмил всех самых талантливых, поскольку работа над собой, над игрой, над взаимодействием с партнерами вывела Бензема в разряд лучших из лучших и одного из самых опасных форвардов мира. Тут все сложилось воедино.

1. Стенли Мэтьюз (1956 год, 41 год и 10 месяцев)

Но все же Бензема не первый. И вряд ли кто-то в этом рейтинге сможет перебить достижение далекого 1956 года. Причем Мэтьюз не только самый возрастной футболист, который получил «Золотой мяч» впервые – он в принципе самый возрастной из всех, кто когда-либо получал эту награду даже не в первый раз. Рекорд, который вряд ли падет, если, конечно, Роналду не проведет гениальный сезон-2026/27. Интересно, что Мэтьюз свою награду получил в год, когда его «Блэкпул» проиграл битву за титул в Первом дивизионе «Манчестер Юнайтед».