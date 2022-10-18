Свершилось, «Золотой мяч» у Бензема. Также с призами Куртуа, Мане, Путельяс и Гави

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сегодня, 00:10

Испанцы готовы спорить, что АПЛ – лучшая лига мира.

«Лучшая лига мира» без «Золотых мячей»

Роналду и Модрич играли в АПЛ , но именно после перехода в «Реал» разжились большим количеством кубков и призов. АПЛ – самый богатый дивизион, но на количестве побед в финалах ЛЧ преимущество в средствах не сказывается. И на числе «Золотых мячей», пусть 12 человек из команд Клоппа и Гвардиолы были в тридцатке номинантов.

В мире три клуба-государства, как говорит Клопп – «Ньюкасл», ПСЖ и «Манчестер Сити». Но их представители не выигрывают индивидуальные призы из года в год. Кевин Де Брюйне сегодня пришел третьим в опросе на «Золотой мяч 2022», но у бельгийца не было шансов после того, как «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов, куда Анчелотти завели именно действия Бензема. Теперь французы вручают звание игрока года по итогам обычного футбольного сезона, а не календарного года.

У Бензема есть титул чемпиона Испании, Кубок чемпионов, победа в Лиге Наций, невероятно много голов и немало умных действий по ходу атак. На будущий год заявку на успех до чемпионата мира подал Холанд, но Эрлингу будет сложно конкурировать с победителем чемпионата мира, если речь пойдет о Мбаппе, Неймаре или Месси. А вот Бензема повезло. Не помешала пандемия, не помешало слепое обожание Лионеля теми, кто голосовал раньше. Уже в прошлом году Левандовски во второй раз претендовал на приз, а получил его ветеран «Барселоны», который на тот момент не мог забить в чемпионате Франции.

Теперь аргентинца не было в тридцатке номинантов. Роналду занял очень скромное место. Приз предсказуемо достался Бензема. Карима наградили заслуженно. И хотя еще год назад стоило провести голосование и признать ошибку – вручить «Золото мяч 2020» Левандовскому, в этот раз все прошло без скандалов. Награду пытаются реанимировать, победа Карима – первый шаг, как и «Приз Герда Мюллера» для Левандовского – награда лучшему снайперу сезона.

Можно оспорить «Трофей Копа» для Гави

Пацан, которому не всегда есть место в основе «Барселоны», когда Де Йонг в порядке, назван лучшим молодым игроком мира. Не то чтобы этот приз был полным аналогом «Золотого мяча», который в разные годы заслужили Снейдер, Рибери, Хави, ван Дейк и Иньеста, а может, и Нойер, если брать самый сильный отрезок в карьере немецкого голкипера, но осадочек от выбора в пользу Гави остается. У испанца были роскошные конкуренты.

После такого решения могут активизироваться люди, которые не любят «Барселону». Лапорта снова празднует победу, но теперь есть сомнения. Сам Гави неплохой юниор, просто Беллингем, Мусиала и Сака ничем не хуже. Все они более зрелые мастера. Гави уступает напарнику по клубу и сборной Педри. Вот тот год назад был очевидным фаворитом. Теперь опрокинули призеров прошлого года — Беллингема и Мусиалу, а вторым пришел Камавинга.

«Трофей Копа» достался парню, который запомнился миру шутками о том, что Пике приписали роман с его матерью, на самом деле Жерар нашел молодую студентку после Шакиры. А Гави подумывал уйти из «Барселоны», сомневался, что будет в основе, если Де Йонг откажется от приглашения «Манчестер Юнайтед». Играет испанский хавбек классно, но голосующие явно не смотрят Бундеслигу. Мусиала активизировался, а Беллингем по-прежнему хорош.

Куртуа точно заслужил «Трофей Яшина»

У Тибо травма спины, Лунин его страхует в воротах «Реала». Но понятно, что бельгиец вернется на поле, будет играть за клуб и поедет в Катар, где Бельгия предпримет последнюю попытку показать себя в этом составе. Четыре года назад Куртуа выручал против бразильцев, но сделать последний шаг не сумели – вылетели от Франции в полуфинале ЧМ . «Реал» несколько раз мог покинуть плей-офф ЛЧ до финала весной, но Куртуа держался, а затем выдал впечатляющий матч против «Ливерпуля».

Куртуа знавал разные времена. Были отрезки в «Челси», когда его нещадно, а главное по делу, критиковали. Потом перебрался в «Реал», где встретил солидного конкурента, многократного победителя Лиги чемпионов Кейлора Наваса. Костариканец не робкого десятка, даже шутника Касильяса на лавку усадил. У Куртуа нет такого же статусного конкурента, зато есть понимание правильной игры на линии ворот. В мире, где у Хандановича и Облака проблемы, у Тибо не так много конкурентов.

Нойер – легенда, два бразильца – Алиссон и Эдерсон, точно входят в список лучших голкиперов мира. Меньян очень понравился. Менди сбавил, стабильность не была коньком сенегальца, не так давно ему выплачивали пособие по безработице во Франции. Куртуа нельзя зайти в бар с фанатами «Атлетико» в Мадриде, чтобы не вызвать бурю возмущения, но теперь это уважаемый голкипер, чьи подвиги прошлого сезона нашли отражение в голосовании за приз имени Льва Яшина. Достойный победитель.

Выделяется награда для мецената Мане

По еще одной награде вечера – «Золотому мячу» для женщин, выставлять оценки сложно. Нужен специалист по этому подвиду футбола, хотя из того, что довелось видеть в исполнении двукратной победительницы Алексии Путельяс – она ближе многих женщин-футболисток к стандартам мирового класса, в том числе, в мужском футболе. В остальном получили церемонию, после которой нет горьких осадков. Следующая будет интереснее, но ее испортит чемпионат мира.

Если на турнире получим однозначного победителя, то плей-офф ЛЧ ни на что не повлияет. А вот если игра Холанда за клуб окажется ярче любого выступления в Катаре – увидим первого за много лет фаворита в борьбе за «Золотой мяч» из АПЛ . В последний раз представитель АПЛ выиграл в 2008 году – Роналду обошел Месси и Торреса. А до этого была скандальная победа Майкла Оуэна в 2001-м, ведь Рауль, Кан и Тотти тот год провели не хуже. Можно припомнить, как прокатили ван Дейка.

Тогда Месси опередил Вирджила на семь очков, но сейчас другая система оценки. Поменяли правила обора жюри, сегодня приз не отдали Дарвину Нуньесу. И на том спасибо, Бензема получил заслуженную награду, что всегда приятно, а дополнительно отметили Садьо Мане. Ему вручили премию Сократеса – первую в истории награду за вклад в жизнь вне футбола. Сенегалец построил больницу и школу в родном селении в память о своей босоногой юности и отце, которого не спасли, ведь не было врачей поблизости.

Если убрать вялый сценарий церемонии – слишком долго, хронометраж можно урезать вдвое, не потеряв яркость шоу, то можно констатировать, что в этот раз получили практически идеальный список соискателей наград. Не все поняли выбор в пользу Гави, но ребенку 18 лет, пусть радуется и не зазнается. А вот команду года выбрали логично – по игре в футбол «Манчестер Сити» заслужил приз, и «Золотой мяч» достался фанату Тупака Шакура за дело. Крутой Бензема забил 50 голов и сделал 16 ассистов в 56 матчах прошлого сезона за «Реал» и сборную Франции.

Впервые за шестнадцать лет в тройке нет ни Месси, ни Роналду. Вот теперь точно ушла эпоха.