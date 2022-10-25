Символическая сборная 14-го тура. Монстры из «Зенита», Селихов времён ЛЕ и Гайич в чужой футболке

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вчера, 23:18

Безоговорочные победы и яркие действия.

Вратарь

Александр Селихов («Спартак»)

Чтобы вынести такие «Химки», много труда не надо. Однако химчане создавали опасность у ворот «красно-белых». На этот случай Селихов вспомнил, как отражал пенальти и феерил в Лиге Европы. Гости нанесли 13 ударов, причем несколько раз могли спокойно забить гол престижа. Но на 28-й минуте Селихов парировал дальний в угол, затем прервал пас на Руденко, обезвредил «пушку» Глушакова. И это только в первом тайме. По праву лучший игрок матча.

Защитники

Милан Гайич ( ЦСКА ) – курьез тура

Это нам, зрителям смешно, а «армейцам» на ровном месте может прилететь штраф до 150 тысяч рублей. Сходство фамилий серба и форварда Адольфо Гайча отметили давно – Милан лишь подтвердил, надев его футболку на второй тайм. Хотя есть что вспомнить и без этого – Гайич замучил «Оренбург» своими проходами по флангу, причем действовал по всей вертикали, выиграл два верховых единоборства, дважды блокировал удары, столько же выносил, сделал 3 отбора и пасовал на уровне Облякова (45 передач – второй в ЦСКА ).

Роберто Фернандес («Динамо») – главный атлет недели

Иначе не объяснить работоспособность парагвайца. Роберто отлично настраивается на топ-матчи – так было и с «Ростовом» в Кубке, но тогда впечатление испортил фол в своей штрафной. На этот раз такой ошибки не последовало. Зато были фантастическая надежность (3 блокировки, 6 верховых единоборств) и активное участие в разгоне атаки (61 передача, 72 касания мяча).

Павел Маслов («Спартак»)

Вырисовывается крайне атакующая связка центрбеков. В защиту возвращаться Павел успевал далеко не всегда, отдуваться приходилось Джикии (как на 51-й минуте) или Денисову (как на 34-й). Зато какой же 39-й номер давал объем! Помогал Пруцеву в опорной зоне, шел в борьбу на втором этаже. А гол на последних минутах основного времени – просто конфетка. Возвращение после тяжелой травмы крайне удачное.

Дуглас Сантос («Зенит») – заброс тура

После того как «Зенит» развалил «Сочи», в символическую сборную можно включать хоть весь старт петербуржцев. В защитной линии мы ограничимся бразильским латералем. В понедельник он так эффективно давал ширину, что представить страшно. Гол-красавец на 25-й минуте начался с радиоуправляемой диагонали Сантоса в штрафную. Потом он еще и запутал соперника своим подключением к атаке в моменте с 7-м голом.

Полузащитники

Арсен Захарян («Динамо») – лучшая работа на стандартах

Много остроты «бело-голубые» создают как раз на стандартных положениях и большая заслуга в этом – на Захаряне. Арсен свои подачи делает адресно, прямо на голову/ногу. В начале первого тайма чуть-чуть не дотянулся Смолов до мяча и мог бы случиться даже гол, но Гильерме не спал. Позже молодой хавбек выводил на удар Фернандеса. Что интересно – и гол Захаряна пришел со штрафного.

Вильмар Барриос («Зенит») – мастер дальних ударов

Хотя с этим может поспорить Вендел – его мяч в первом тайме тоже получился на загляденье. Разница в том, что Вильмар бил с большим сопротивлением (Цаллагов и Нобоа шли в подкат). При этом основная заслуга Барриоса в другом – он не оставил ни шанса сочинцам выйти из-под давления, сохранить мяч. Вот и разница во владении – 71 против 29 процентов в пользу «Зенита».

Вендел («Зенит») – специалист по передачам под удар

То и дело бразилец оказывался участников голевых моментов – сделал закидушку перед голом Сергеева. Затем отдавал на абсолютно свободного Малкома, собрав вокруг двух оборонцев «Сочи». На 32-й минуте встречи к этому добавился еще и красивейший гол обводящим ударом из-за пределов штрафной.

Нападающие

Малком («Зенит») – голеадор тура

Представители символической сборной в группе атаки – сплошь авторы дублей на минувших выходных. Бразильцу южане подарили много моментов – а тот ими воспользовался. Также усадил на скамейку Мещанинова (получил красную за срыв атаки). Чисто для наглядности – бразилец нанес 6 ударов в матче с сочинцами. Уж это ли не нацеленность на ворота?

Шамар Николсон («Спартак») – пробуждение тура

У ямайца с приходом Абаскаля игра не пошла с самого начала – испанец доверил место в старте Соболеву, нашел ему подходящую роль, а тот поблагодарил голевой серией. Сейчас наступает время Шамара – видимо, его качества понадобятся, пусть и на дистанции. В прошлом туре форвард показывал чудеса акробатики, забив на лету. Дубль получился из ошибок игроков обороны и гибкости самого Николсона – тот отлично достал неудобно летящий мяч.

Владимир Сычевой («Оренбург») – камбэк тура

А вот голы Сычевого для южноуральцев оказались жизненно необходимы. Без них не было бы ничьей с ЦСКА – у «армейцев» были стопроцентные моменты, и непонятно, как москвичи умудрились не превратить их в голевые. Зато Владимир переиграл Набабкина при подаче, а затем красиво развел мяч и Акинфеева по разным углам при пенальти. По значимости это однозначно игрок тура.

Главный тренер

Славиша Йоканович («Динамо»)

«Бело-голубым» можно порадоваться – команда была и остается в кризисе, теряла очки, терпела унизительные поражения. Но сейчас начинаются преобразования, теперь это хотя бы не автобус. Когда серб только принял москвичей, быстро привил им игру на контратаках, а в последнее время постепенно переводит на позиционное нападение и внимательность к стандартам. За такой прогресс, который вылился в трехматчевую победную серию и волевые 3:1 с «Локо» — место в сборной.

Шоу тура. Разрыв «Сочи» в исполнении «Зенита»