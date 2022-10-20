Заболотный, Бакаев и Агаларов в глубоком запасе. Россияне, у которых не складывается сезон

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вчера, 13:05

Солидный список – немало футболистов с опытом игры за сборную.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Гильерме прочно засел за спину юному Худякову до смены главных тренеров «Локомотива». Но также не ладится у Максименко. Если Маринато обещает фанатам своего московского клуба, что завершит в нем карьеру, то Максименко после того, как Абаскаль выбрал Селихова, может задуматься об уходе. Казалось, что Максименко пережил худший отрезок в карьере, когда пропускал после половины ударов в прошлом сезоне, но смена тренера привела к решению не в пользу младшего из Александров.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

Смотрите, как получилось. Сильнейший правый латераль «Спартака» Мозес сменил позицию, поскольку команда перешел на схему с четверкой в защите, выгоднее были его действия на позиции гибридной «десятки». Хлусевич переместился на левый край. Кофрие покинул Москву, а вот Рассказов остался в обойме Абаскаля. И будет играть в кубковых матчах в лучшем случае. Денисов после разовых ошибок не потерял место в основе, а травмы в центре не привели юного хавбека на родную позицию. Для Рассказова это звоночек – ему предпочитают юниора из полузащиты.

Дмитрий Чистяков («Зенит»)

У Дмитрия столько же появление в РПЛ , как у Алипа – два. Понятно, что его позиции как запасного прочнее, но если вспомнить вклад Чистякова в чемпионство «Зенита» весной, то видим деградацию игрока в списке кадровых приоритетов Семака. Теперь есть Ловрен, есть Родригао, а Чистяков – третье колесо в мотоцикле без коляски. Понятно, что Дмитрий может рассчитывать на уход Ловрена в ближайшем будущем, но пока он сидит на лавке, как Адамов и Алип.

Марк Мампасси («Локомотив»)

Выдали паспорт, подписали за хорошие деньги, много доверяли. Получили самого веселого защитника сезона для соперников. Более неординарно, чем Мампасси, пожалуй, вообще никто не играл. Вот только Марку вряд ли будут доверять в будущем, если у него по-прежнему останется столько же ошибок. Все-таки «Локомотив» не «Краснодар», чтобы годами ставить на таких ребят, как Евдай и Мампасси. Единственное, что спасает – возраст. Возможно, Марк научится играть в футбол надежно. А может просто будет строчкой в трансферном резюме Томаса Цорна.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Вот тут точно знаем, что Талалаев поссорился с Семеновым. Андрей лишен капитанской повязки, оказался за бортом основы «Ахмата». Теперь эмоциональный наставник работает с «Торпедо», но репутацию Семенов себе подмочил. А поскольку ему еще и 33 года – закрыты пути на повышение, невзирая на опыт игры за сборную, то в лучшем случае вернется в старт при Ташуеве. Впрочем, Швец неплохо смотрелся в ряде матчей на неродной позиции, а рядом еще один универсал – Марат Быстров. Семенов может вернуться на поле, но вряд ли будет так хорош, как раньше.

Полузащитники

Дмитрий Баринов («Локомотив»)

А почему нет? В этом сезоне есть полузащитники уровня первой сборной, которые выступает крайне слабо. Даже Фомина из «Динамо» легко можно поругать за выступления в ряде поединков. А Баринов – лидер «Локомотива», вообще на 13-м месте в таблице РПЛ . Дмитрий ошибался не только в матче против «Зенита», смена амплуа не помогала, а разговоры о «Валенсии» увлекли в мир иллюзий, будто класс значит все в РПЛ . Баринов вернется, конечно, но половину сезона сыграл слабо.

Денис Глушаков («Химки»)

У «Химок» много хаотичных перемен в этом сезоне, в результате команда, которая начала сезон с ничьей против «Зенита» — причем был шанс на большую сенсацию, на предпоследнем месте. Глушаков раньше был одной из причин успехов при Юране, а теперь – один из аргументов в пользу соперников. 35-летний ветеран не может быть абсолютно худшим в составе, где есть Гулиев или Данилкин, но когда лидер никакой – команде сложно. Глушаков реваншист, но пока играет плохо.

Зелимхан Бакаев («Зенит»)

Один выход в основном составе после тринадцати туров. Конечно же, в «Зените» будут врать всем, что рассчитывают на Бакаева. Ага, но при этом планируют выдать паспорта Малкому и Клаудиньо. Непонятно, на что Зелимхан вообще рассчитывал? Мостовой хотел покинуть Санкт-Петербург, урвал свою минуту славы, но Бакаев мог сейчас быть в вечной основе «Спартака» — он точно не слабее, чем Игнатов на позиции «десятки». Плохое решение пойти за деньгами привело в запас «Зенита», где и без него полно народу.

Даниил Лесовой («Динамо»)

А какой был дриблер! Был и весь вышел после травмы и операции на «крестах». Вот только прошло десять месяцев после возвращения, можно было набрать форму. Тем более, у «Динамо» нет больше Шиманьски, Захарян не тот, что был весной, поэтому у Даниила был шанс показать себя на фланге в атаке. Пока он этим шансом не воспользовался, тренеры попросили подписать камерунского вингера, а Грулев дополняет список непростых конкурентов.

Нападающие

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Год назад Березуцкий предпочел Заболотного молодому Чалову. Федора отправили в аренду в «Базель». Антона поставили выше аргентинца Гайча, который тоже получал практику за пределами РПЛ . Теперь у джентльмена года Федотова три центральных форварда, но у Чалова место железного основного. Даже когда нужно, чтобы Заболотный вышел на замену и спас за счет своих талантов – умения побороться, такой фокус не работает. Антону вряд ли стоило покидать «Сочи», вернулся в родной ЦСКА , а ощущение, словно не уезжал из «Зенита». Заболотный работает с Федотовым, которого знает, но форму не набрал.

Гамид Агаларов («Ахмат»)