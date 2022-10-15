Снейдер, Эриксен и Суарес не пошли в «Зенит». Петербуржцы среди чемпионов по отказам

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вчера, 15:52

У каждого клуба РПЛ своя «команда Фалькао».

Вратарь

Александр Селихов (Россия)

Петербуржцы опровергают, что претендовали на Селихова сейчас, но в прошлом голкипер «Амкара» выбирал именно между «Спартаком» и «Зенитом». Вратаря выгнали из школы петербуржцев за прогулы, а спустя годы после общения с Луческу голкипер доверился Каррере. Не повезло со сложными травмами, но когда Селихов оправился и набрал форму, то получил новый контракт накануне дерби с ЦСКА . Александр в неплохой форме в этом сезоне, как и Сафонов, который тоже отказался от перехода в «Зенит».

Альтернатива: Матчей Сафонов (Россия).

Защитники

Марио Фернандес (Россия)

Натурализованный бразилец стал отцом и отдыхает в Бразилии со своей женой и близкими людьми, которых давно не видел, пока зарабатывал миллионы в Москве. Приостановил карьеру, что в футболе случается очень редко. Фернандес немного странный парень, поэтому не удивляет, что играл за сборную России, но русский язык выучить отказался. Его звали в «Зенит», но чемпионы получили отказ от лучшего правого латераля РПЛ последних лет.

Альтернатива: Денис Колодин (Россия).

Костас Манолас (Греция)

Бранислав Иванович несколько раз отказывался, но потом на старости футбольных лет согласился. С Маноласом было иначе. Манчини договорился с «Ромой» о переходе футболиста. Паредес ждал знакомого игрока в Санкт-Петербурге. Руководство «волков» надеялось получить деньги за игрока. Но Костас прошел медицинский осмотр, а потом отказался. По легенде попросил больше денег, получил отказ – взбесился.

Альтернатива: Роланду (Португалия).

Сергей Игнашевич (Россия)

«Мораторий» для трансферов между ЦСКА и «Зенитом» придумали, конечно же. Но отсутствие перебежчиков, как между «Спартаком» и петербуржцами, объясняется довольно просто. Гинер отказывался, когда ему предлагали отдать Акинфеева, Игнашевича или Жиркова в «Зенит». Можно найти парочку игроков нового времени, которые выступали за оба клуба – Семшов, Широков, Рондон, Заболотный, Караваев или Юрий Валентинович, но Игнашевич не пополнил их число. Отказался сам, отказались в ЦСКА .

Альтернатива: Андреа Раноккья (Италия).

Георгий Джикия (Россия)

Джикия сам рассказал, что после чемпионства в «Спартаке» в его контракте была фиксированная сумма выкупа. «Зенит» согласился ее заплатить, но будущий капитан «красно-белых» отказался. Георгий говорит, что никаких колебаний не было, но тут важно добавить, что молодой игрок также учитывал конкуренцию – в «Зените» мог повторить судьбу Новосельцева.

Альтернатива: Владимир Гранат (Россия).

Полузащитники

Луиш Нани (Португалия)

Много лет назад в российский футбол едва не попал Роналду, причем это могло случиться еще до миграции футболистов «Порту» в московское «Динамо». Но «Зенит» позже целился в его друга и напарника по сборной – Луиша Нани. Пережив незабываемый опыт под руководством Фергюсона, вингер мог стать основным в «Зените». Но когда начались переговоры, то потребовал невероятную зарплату, а когда услышал о меньшей сумме – наотрез отказался.

Альтернатива: Динияр Билялетдинов (Россия).

Роман Зобнин (Россия)

Почти все игроки из списка открыто обсуждали переговоры с «Зенитом». Понятно, что как только на горизонте появляется хавбек уровня Зобнина или Баринова, то молодой человек может получить приглашение из Санкт-Петербурга. В одно время даже Дзагоев мог оказаться в «Зените», всякое в жизни бывает. Но Зобнин отказался, когда был в «Динамо», отказался, когда уже играл за «Спартак». Орлов так расстроился, что пророчил Роману завершение карьеры пять лет назад.

Альтернатива: Шейху Куяте (Сенегал).

Кристиан Эриксен (Дания)

Эриксен засветился в «Аяксе», а затем постоянно получал приглашения от «Зенита». В коллекции легенды датского футбола, финалиста Лиги чемпионов и хавбека МЮ несколько жирных предложений за пару лет. Логика железная, десять лет назад юный хавбек «Аякса» играл в стиле того «Зенита». Кристиан мог вписаться и заиграть, а еще его трансфер не был дорогим – дешевле, чем Бухарова. Но «Тоттенхэм» оказался проворнее. «Зенит» потерял от этого отказа.

Альтернатива: Денис Глушаков (Россия).

Уэсли Снейдер (Нидерланды)

После завершения карьеры Снейдер присел на быстрые углеводы – серьезно набрал вес. А десять лет назад он был на спаде в «Интере», но Данни получил очередную жуткую травму, «Зенит» искал нового диспетчера. На рынок Португалии еще не вышли – Витселя и Халка подпишут позже, так что пошли за вице-чемпионом мира, победителем Лиги чемпионов и парнем, который честно признался, что никогда не трудился так усердно, как Роналду. По деньгам ему предлагали не меньше, чем в «Галатасарае», но в РПЛ не захотел.

Альтернатива: Денис Черышев (Россия).

Нападающие

Фёдор Смолов (Россия)

Пять лет назад форвард «Краснодара» получил заманчивое приглашение. Результативность у Фёдора тогда была выдающейся. Смолов поначалу согласился перейти в «Зенит», но тут вмешался Галицкий. Спустя определенное время последовало новое приглашение, за полгода до чемпионата мира – тогда Фёдор, а не Дзюба, был основным в сборной. Теперь последовал отказ Смолова, он мечтал о топ-5, куда попал лишь после «Локомотива» и ненадолго.

Альтернатива: Леандро Дамиан (Бразилия).

Луис Суарес (Уругвай)

Скауты «Зенита» тех времен были связаны с голландцами, в клубе из Санкт-Петербурга окно в Европу прорубили при помощи специалиста из Нидерландов. Но нарвались на характер самого Суареса, который публично заявил, что в Восточную Европу не пойдет, пусть даже там предлагают огромные деньги. Также не забывайте, что будущая жена Луиса училась в Барселоне, и даже на Ливерпуль согласилась лишь временно. Хорошо или плохо, что многие звезды разминулись с РПЛ ? Для «Зенита» это точно плохо, ведь знавали в клубе слабых легионеров.

Альтернатива: Роман Павлюченко (Россия).