Символическая сборная 13-го тура РПЛ. Чалов, Сычевой и талант из «Локомотива»

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вчера, 16:07

Уикенд упрямых противостояний.

Вратарь

Виталий Гудиев («Химки»)

Лантратов работал в основе, но сначала Гудиев получил один тайм против ЦСКА , а теперь провел полноценный поединок с «Факелом». Хозяевам поля пришлось отбиваться от атак клуба из Воронежа, голкипер отразил 7 ударов в первом для него полном матче РПЛ в сезоне. Коварные удары Акбашева и Гонгадзе вратаря не смутили. Разок пропустил, но из явного офсайда – гол отменили. Важный для «Химок» результат.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Кулаков вернулся с ассистом в «Урале». Ненахов хорошо сыграл на перехватах в московском дерби «Торпедо» и «Локомотива». Но Денисов – причина, почему «Спартак» не проиграл в дерби. Даниил вынес мяч из пустых ворот, закрыл намертво нестабильного Карраскаля и даже Облякову не дал развернуться на любимой позиции на левом полуфланге. Юный футболист не раз вступал в борьбу с Мойсесом, иногда уступал, но это тот случай, когда оба заслужили похвалу.

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

На сборную тура претендовали парни, которые умеют ошибаться – Евгеньев и Фернандес. Роберто забил победный мяч в ворота «Оренбурга», но в обороне парагваец сыграл далеко не так удачно, Шунин пропускал дважды. Тогда как «Крылья Советов» хлопнули «Сочи» со счетом 2:0, и в этот раз нестабильный Евгеньев поймал всех – и основных форвардов Гаранина, и тех, кто вышел на замену.

Мойсес ( ЦСКА )

После выхода из тюрьмы Уэсли Снайпс стал неплохим футболистом. В избиении братского «Пари НН» принимал участие Сантос, Паршивлюк забил единственным ударом «Оренбургу», но Мойсесу достались более сложные соперники. Бразилец отработал и за себя, и за того парня – Карраскаля. Иногда латераль бежит так, словно вот-вот упадет от усталости, но класс налицо. Также важно, что в атаке ему противостоял достойный соперник – Денисов. Классом Мойсес заметно выше, чем Гайич.

Полузащитники

Лазар Ранджелович («Урал») – парашют тура

Не раз метил в сборную тура, но часто находились конкуренты, и Лазар оставался в условном запасе. Но против «Ростова» на его счету красивый гол – перебросил Песьякова с близкого расстояния, и активная игра – немало обводок, передачи под удары. Хотя соперник попался грозный, Ганчаренко переиграл Карпина в гостях, что до этого в семи матчах РПЛ никому не удавалось.

Артем Карпукас («Локомотив») – проход недели

Прилично сыграл в первом тайме против «Торпедо». Старался страховать в обороне, грамотно открывался на ударных позициях. А потом решился на отчаянный проход, сыграл в стеночку с напарником и огорчил Бабурина. Молодой полузащитник забил единственный мяч в дерби. «Локомотив» очень хотел открыть новую главу после исхода немцев победой, без действий Артема она бы не состоялась.

Иван Олейников («Ахмат») – открытие недели

Крутой матч против «Краснодара» в гостях. Заработал пенальти, ассистировал и забил сам. Конечно, оборона «горожан» и Сафонов в меру сил помогли гостям выиграть. Но чужие ошибки не влияют на оценки Олейникова. Особенно если учесть, что полгода назад хавбек играл в третьей по счету лиге. Иван снова работает с наставником, которого знает – пересекались с Ташуевым в «Чайке», а теперь вместе представляют «Ахмат».

Клаудиньо («Зенит») – финт тура

У «Зенита» много героев атаки в Нижнем Новгороде – «Пари НН» провалился против чемпиона. Не было ни попытки отыграться после мяча Кузяева, ни грамотной персональной работы против Малкома и Клаудиньо. Можно отметить всех этих игроков, добавив Сергеева и Сантоса, но в качестве представителя «Зенита» команды Семака в сборной тура выбираем парня, который в чужой штрафной может перебросить защитника и четко пробить мимо голкипера.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак») – голевая серия

Все видели грубый подкат Соболева, за который Александру выдали желтую карточку, а при желании судьи могли показать красную. Но этот эпизод показывает, что идет до конца. Забил ключевой мяч в главном поединке выходных. У него уже седьмой матч с забитым мячом подряд во всех турнирах, лучшая серия в истории «Спартака» за полвека. Пять туров РПЛ подряд с голами, и в оттяжке форвард тоже здорово смотрится.

Владимир Сычевой («Оренбург»)

Скоро Сычевой станет Писарским – с самого детства его воспитывает отчим с такой фамилией, а пока радует родителей на расстоянии голами в РПЛ . У Владимира 9 голов в чемпионате, идет по стопам Агаларова. Желаем Сычевому стабильности, грамотный форвард, с потенциалом стать лучше через пару лет. Хотя и сейчас Сычевого непросто поймать. Вместе с напарником Мансильей у него 9 ударов в сторону ворот «Динамо». Сычевой реализовал два точных из двух.

Федор Чалов ( ЦСКА ) – лучший игрок тура

Остановимся на Чалове как на главном герое, поскольку дело не только в двух забитых голах после пяти ударов в сторону ворот Селихова. Чалов был активным вдали от чужих ворот, грамотно открывался, четко обошел Мевлю, потом нашел идеальный момент для хитрого удара головой. Напомнил, что речь о лучшем снайпере сезона в РПЛ несколько лет назад. Федору лишь 24 года, надеемся, наступил на порог футбольной зрелости.

Главный тренер

Виктор Ганчаренко («Урал»)

Абаскаль и Осинькин в порядке, можно похвалить Ташуева, хотя там и соперник помогал. А вот «Урал», который недавно был в плачевном состоянии, полностью зависим от тренерской мысли Ганчаренко. Теперь у команды три подряд победы в РПЛ – даже у «Зенита» и «Спартака» такой серии нет. Виктор Михайлович обыграл Карпина в гостях. Понятно, что «Ростов» просто так не сдался, но «Урал» держался. Полузащита и атака была хороша, моменты реализовали идеально.

Шоу тура. Дерби ЦСКА и «Спартака»

Темы на любой вкус. Федотов назвал Абаскаля «оно», что для человека из Екатеринбурга 90-х – серьезное оскорбление, а Салихова ответила наставнику ЦСКА . Хотите про тактику? Оценивайте старт второго тайма от «Спартака». Нравится акцент на индивидуальностях?

Судейство? Были эпизоды, которые найдут отражение в спорах о решениях Карасева. Даже тему умершего давно, к сожалению, «фэйр-плей» подбросили. Создали шоу, четыре гола и радость Семака после финального свистка. «Зенит» оторвался от «Спартака» на семь пунктов.