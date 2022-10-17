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Антисборная 13-го тура РПЛ. Снова Сафонов, лидеры «Спартака» и ЦСКА

вчера, 19:02
Михаил Игнатов
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Нобоа Кристиан
Нобоа Кристиан
Полузащитник
Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь
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Многих чаще видите среди героев тура.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Статистика подсказывает, что если Матвей делает результативную ошибку, то склонен повторить горький опыт в следующем матче. Так было в прошлом, когда «Краснодар» соединял матчи в еврокубках и в РПЛ, так случилось и сейчас. В прошлом туре Сафонов пропустил мяч, поскольку хотел схватить его двумя руками. После удара Тимофеева голкипер сборной сыграл неуклюже. Мяч не шел быстро, но залетел в сетку.

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»)

Петров появился на пару минут, и сразу стало понятно, почему Волков в основе на правом фланге, вот только Бериша не замечал всех, кого встречал в этой зоне. Капитан «Ахмата» четко разбирался с оппонентами. Подстраховки не было, что странно – Сторожук не оставил справа никого, кроме Волкова, чем гости успешно несколько раз воспользовались. Сергей прилепился к флангу, ему пытался помочь Литвинов, но тщетно.

Мусса Сиссако («Сочи»)

Южане много раз угадывали с защитниками, не только с Родригао, но на этот раз скауты привезли забавного перца. Мусса уже не первый раз грубо ошибается. В Самаре молодой малиец сначала терял позицию, а потом смешно упал перед голом серба Чирковича. Но это не единственный момент у ворот Джанаева. Что объединяет многие моменты? Сиссоко был в лучшем случае зрителем, хотя чаще нелепо участвовал, помогая Пиняеву и компании.

Никита Каккоев («Пари НН»)

Вся оборона нижегородцев сыграла против «Зенита» в стиле манекенов. Будь в атаке у Семака по-прежнему Заболотный, у Гоцука и компании были бы шансы, но когда Караваев, Кузяев, Сергеев, Малком и Клаудиньо в деле, то Гойло пришлось страдать. Каккоев плохо работал всюду, где оказывался. Например, именно его технично перебросил Клаудиньо – участник сборной тура. Сергеев, создавший третий мяч, тоже прошел именно Никиту.

Александр Эктов («Оренбург»)

Паршивлюк не так часто забивает, особенно если речь о голе в стиле крайнего форварда. Сергея оставили в штрафной площади, он откликнулся на передачу Смолова пяткой и огорчил «Оренбург». «Динамо» давило на Эктова по его флангу, Александру нужна была помощь, которой он не дождался. Захарян перед голом Грулева тоже не заметил именно Эктова. Только победный гол «Динамо» состоялся без участия Александра.

Полузащитники

Игор Савич («Торпедо»)

У себя на родине босниец был чемпионом страны, даже за сборную дебютировал. В РПЛ идет на последнем месте, и если продолжит так играть, как против «Локомотива» — окажется в лучшей лиге мира. Хавбек пропустил забег Карпукаса, не решился нарушать правила, хотя за плечо Артема хватал. Так «Локомотив» создал единственный гол в дерби. Хавбеки «Торпедо» Талалаева не порадовали, услышали о себе с бровки много разного.

Никита Кривцов («Краснодар»)

Размашистые действия хавбека привели к пенальти в ворота «Краснодара» — неаккуратно сыграл, снес соперника, хотя сам владел мячом. Дальше – больше. Кривцов не был полезен в атаке, упускал Олейникова и Садулаева на ударные позиции, едва не заработал удаление за грубые действия в чужой штрафной. А затем просто наблюдал, как «Ахмат» вырывает победу на 94-й минуте матча.

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Как и Сафонов, привык к сборной тура, но на этот раз ветеран из Эквадора ошибался. В атаке Кристиан не показал ничего, кроме попыток пробить по воротам – безрезультатно. Также центральный хавбек небрежно сыграл на чужой половине, что привело к контратаке «Крыльев Советов». Конечно, в голе виноваты сразу несколько футболистов «Сочи», но если Нобоа плох – команде тяжело выплыть. Кристиан несколько раз хорошо сыграл в отборе, но команде это не помогло.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Нормально, когда у молодой команды плохо тайм. «Спартак» мог получить и больше одного мяча до перерыва. Но если тот же Пруцев после плохого отрезка исправился, начал работать намного качественнее, то Игнатов как был незаметным – так и остался. Причем важно отметить, насколько Абаскаль бережет психику атакующего хавбека. Михаил явно переживает из-за плохой игры, даже на замену уходил удрученным. Но тренер дал 76 минут на поле и не получил ничего внятного.

Нападающие

Хорхе Карраскаль (ЦСКА)

До игры допускали, что скауты из топ-5 внимательно следят за Карраскалем, ведь молодой, техничный, а теперь и более результативный, чем в прошлом сезоне. Но Хорхе остается нестабильным. Если учесть, что весь тактический план Федотова строится через левый полуфланг – его насыщали Мендес, Мойзес, Карраскаль и Чалов, то выпадение из игры важного колумбийского звена отобрало моменты. Те самые, что могли привести к победе над «Спартаком».

Квинси Промес («Спартак»)

На восьмой минуте опытный вожак «Спартака» сломал для команды первый тайм. Едва не сломал матч, только симуляция Виллиана и мудрость Карасева спасли «красно-белых» от игры в меньшинстве. Промес со злости пытался ударить защитника в неигровом эпизоде – вовремя опомнился, касание не было с чрезмерной силой, что важно при выдаче красной карточки. Даже голевой пас на Соболева не меняет оценку Квинси в дерби. У него не складываются матчи с ЦСКА, за всю игру один удар и один пас.

Главный тренер

Александр Сторожук («Краснодар»)

У Федотова был один классный тайм. Ругать Гаранина можно и нужно, но там и футболисты «Сочи» чудили. А вот в случае со Сторожуком получаем одновременно и странные решения футболистов, и непонятный тактический план тренера. Говорит, что доминировали, но контроль мяча и игры – разные вещи. Разве не знали, кто такой Бериша? Также было понятно, что у «Краснодара» огромные проблемы в опорной зоне. «Быки» согласились на ничью дома, а получили поражение после дальнего удара в концовке. Иногда такое ощущение, что у команды из Краснодара нет тренера, или хотя бы задачи побеждать.

Высказывание тура. Владимир Федотов (ЦСКА)

Если бы наставник «армейцев» сказал, что в Екатеринбурге так, как Абаскаль, прыгали только на дискотеках, то могли принять за попытку взрослого дядьки пошутить. Но Владимир Валентинович в курсе, что в России к мужчинам нельзя обращаться в среднем роде. Да и нигде нельзя. «Что-то прыгало» обыграл Федотова тактически – Абаскаль перестроился во втором тайме.

А ведь у «Спартака» по факту был лишь один из четверки основных хавбеков (Умяров, Мозес и Мартинс сыграть не могли), и в обороне целый Мевля, наместник Кофрие на грешной московской земле. Тренер «армейцев» наперед был наказан результатом за свои слова. Раз Семак получал дисквалификацию за слово «козел» в адрес судьи, то Федотову не помешает как минимум штраф. Надо уважать соперников, оставляя нервы на бровке.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Prichal (раскрыть)
сегодня в 12:00
Да вот же он с вашим Оренбургом!) Ждите Зобнина при награждении "Джентльмен Года"!)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:57
А Сноуден являлся, или является гражданином РФ?!
Или может быть у Закаева было гражданство Дании, или у Березовского Великобитании?!
Януковича выдали?! Ертаева выдали?! Или может быть Прокошина и Гречушкина выдали по запросу интерпола?! Про Петрова и Боширова я вообще молчу!
cska1948
cska1948 ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 09:24
Промес не является гражданином РФ. Так что если будет запрос, то выдадут его, можете не сомневаться.
Prichal
Prichal
сегодня в 05:35
Мало спартака, где Зобнин?
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 23:06
А Зобнин похоже увяз в болоте
volga.kot
volga.kot
вчера в 23:05
Промес тут явно лишний!)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:32
Ну я на десяток лет поменьше смотрю футбол но тоже что то не припомню чтобы один игрок подходил к другому и толкал плечом в грудь и тут же отворачивался (пытаясь убежать), а получив по ногам в ответку, валялся как баба и распускал сопли!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
Опомнитесь, сейчас октябрь 2022 год! Европа с начала лета не выдает нам преступников и порвала все контакты по данному вопросу!!! Вы наверное чем то были заняты что не заметили что международного права как такового больше не существует!!! Какой вам интерпол?!))) Дырку от дупы а не Промеса!
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:15
Федун пропихнёт его политбеженцем,Заремой клянусь! Скажет,что он критиковал НАТО,ЕС,и всей душой за СВО.Алекперов поможет.
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 21:39
Запроса от интерпола ещё нет. Гражданский иск кузена уже удовлетворён, а уголовное дело в производстве. Будет запрос, выдадут как миленького, никакой Спартак не поможет.
Союзник противников
Союзник противников ответ gwynb1eidd (раскрыть)
вчера в 21:33
Александр Пушкин
"И мысли в голове волнуются в отваге, И рифмы легкие навстречу им бегут, И пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута — и стихи свободно потекут."

Куда текут у автора-не знаю,
но что-то гадкое я в нём подозреваю;
поскольку в ЦСКА всё нам не так,
то не болеет ли наш автор за "Спартак"???
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 20:54
Караскаль по делу, Федотов молодец - всё правильно сказал
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 20:48
Вадик, я уже просил, не пиши вообще ничего про ЦСКА...
makkie
makkie
вчера в 20:29
А что, кроме Промеса никого больше не нашлось?
Отдал голевую передачу вообще-то, оставив не у дел аж трёх соперников - и антисборная? Странная логика.
Но то, что Промес сыграл ниже своих возможностей - факт!
Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:28
Не,это в обкуренной Нидерландии он-"отморозок",а из "Спартака" выдачи нет! Меня и так они банят и вычёркивают из оппонентов(при этом оппонируя и комментируя сами),так что их любимец "Антошка"-проходит по разряду "Милый лжец"! Хотя за шестидесятилетнее боление за футбол что-то не припомню такой мерзости в поведении на футбольном поле-вне событий,сзади,по ногам.Но мы то знаем,что "на седьмой минуте портить матч нельзя"..."пинок был не акцентированный"..."игрок соперника что-то сказал ему"...и т.д.
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:05
Промес не наивный хулиган, а безбашенный уголовник. На его счету нападение с ножом на кузена. Удар в коленную артерию мог стать летальным, не окажись медицина рядом.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:51
Давненько "верю" в Сафонова,превознесённого до главного вратарского таланта столетия,Карраскаль играть тоже давно перестал,Промес-обычен( "наивный хулиган"),Нобоа удивил,после первых удачных минут старта;но где главный "моралист ""Спартака"(перебежчик из "Динамо") Зобнин и " шлехт зольдатен" Мевля,не знающий,через какое плечо надо поворачиваться по команде генерала Мяча???
drixor
drixor
вчера в 19:46
каккоев то тут зачем ?
он походу один пытался играть за НН....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 19:46
Автор не прав, в Европе ОНО это личность.
Теперь Абаскаля надо спросить кем он себя ощущает.
Для них это не оскорбление, а ценности.
volga.kot
volga.kot ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:42
Хорошая заметочка
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:40
Сафонов зачастил в антисборной
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:31
Не соглашусь на счёт Квинси и Игнатова. Должен быть Мевля и Зобнин,безобразно сыграли, и Пруцев был ужасен, его Скушал Мойзес, сожрал
pomor45
pomor45
вчера в 19:29
Если Талалаев продолжит поливать своих хавбеков с бровки, то дело сдвинется, но вспять. За козла к ответу, а оно - это новая европейская ценность. У Карасёва даже трусость стала мудростью. Создаём нового идола - теперь среди судей.
Гость
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