Антисборная 13-го тура РПЛ. Снова Сафонов, лидеры «Спартака» и ЦСКА

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вчера, 19:02

Многих чаще видите среди героев тура.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Статистика подсказывает, что если Матвей делает результативную ошибку, то склонен повторить горький опыт в следующем матче. Так было в прошлом, когда «Краснодар» соединял матчи в еврокубках и в РПЛ , так случилось и сейчас. В прошлом туре Сафонов пропустил мяч, поскольку хотел схватить его двумя руками. После удара Тимофеева голкипер сборной сыграл неуклюже. Мяч не шел быстро, но залетел в сетку.

Защитники

Сергей Волков («Краснодар»)

Петров появился на пару минут, и сразу стало понятно, почему Волков в основе на правом фланге, вот только Бериша не замечал всех, кого встречал в этой зоне. Капитан «Ахмата» четко разбирался с оппонентами. Подстраховки не было, что странно – Сторожук не оставил справа никого, кроме Волкова, чем гости успешно несколько раз воспользовались. Сергей прилепился к флангу, ему пытался помочь Литвинов, но тщетно.

Мусса Сиссако («Сочи»)

Южане много раз угадывали с защитниками, не только с Родригао, но на этот раз скауты привезли забавного перца. Мусса уже не первый раз грубо ошибается. В Самаре молодой малиец сначала терял позицию, а потом смешно упал перед голом серба Чирковича. Но это не единственный момент у ворот Джанаева. Что объединяет многие моменты? Сиссоко был в лучшем случае зрителем, хотя чаще нелепо участвовал, помогая Пиняеву и компании.

Никита Каккоев («Пари НН»)

Вся оборона нижегородцев сыграла против «Зенита» в стиле манекенов. Будь в атаке у Семака по-прежнему Заболотный, у Гоцука и компании были бы шансы, но когда Караваев, Кузяев, Сергеев, Малком и Клаудиньо в деле, то Гойло пришлось страдать. Каккоев плохо работал всюду, где оказывался. Например, именно его технично перебросил Клаудиньо – участник сборной тура. Сергеев, создавший третий мяч, тоже прошел именно Никиту.

Александр Эктов («Оренбург»)

Паршивлюк не так часто забивает, особенно если речь о голе в стиле крайнего форварда. Сергея оставили в штрафной площади, он откликнулся на передачу Смолова пяткой и огорчил «Оренбург». «Динамо» давило на Эктова по его флангу, Александру нужна была помощь, которой он не дождался. Захарян перед голом Грулева тоже не заметил именно Эктова. Только победный гол «Динамо» состоялся без участия Александра.

Полузащитники

Игор Савич («Торпедо»)

У себя на родине босниец был чемпионом страны, даже за сборную дебютировал. В РПЛ идет на последнем месте, и если продолжит так играть, как против «Локомотива» — окажется в лучшей лиге мира. Хавбек пропустил забег Карпукаса, не решился нарушать правила, хотя за плечо Артема хватал. Так «Локомотив» создал единственный гол в дерби. Хавбеки «Торпедо» Талалаева не порадовали, услышали о себе с бровки много разного.

Никита Кривцов («Краснодар»)

Размашистые действия хавбека привели к пенальти в ворота «Краснодара» — неаккуратно сыграл, снес соперника, хотя сам владел мячом. Дальше – больше. Кривцов не был полезен в атаке, упускал Олейникова и Садулаева на ударные позиции, едва не заработал удаление за грубые действия в чужой штрафной. А затем просто наблюдал, как «Ахмат» вырывает победу на 94-й минуте матча.

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Как и Сафонов, привык к сборной тура, но на этот раз ветеран из Эквадора ошибался. В атаке Кристиан не показал ничего, кроме попыток пробить по воротам – безрезультатно. Также центральный хавбек небрежно сыграл на чужой половине, что привело к контратаке «Крыльев Советов». Конечно, в голе виноваты сразу несколько футболистов «Сочи», но если Нобоа плох – команде тяжело выплыть. Кристиан несколько раз хорошо сыграл в отборе, но команде это не помогло.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Нормально, когда у молодой команды плохо тайм. «Спартак» мог получить и больше одного мяча до перерыва. Но если тот же Пруцев после плохого отрезка исправился, начал работать намного качественнее, то Игнатов как был незаметным – так и остался. Причем важно отметить, насколько Абаскаль бережет психику атакующего хавбека. Михаил явно переживает из-за плохой игры, даже на замену уходил удрученным. Но тренер дал 76 минут на поле и не получил ничего внятного.

Нападающие

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА )

До игры допускали, что скауты из топ-5 внимательно следят за Карраскалем, ведь молодой, техничный, а теперь и более результативный, чем в прошлом сезоне. Но Хорхе остается нестабильным. Если учесть, что весь тактический план Федотова строится через левый полуфланг – его насыщали Мендес, Мойзес, Карраскаль и Чалов, то выпадение из игры важного колумбийского звена отобрало моменты. Те самые, что могли привести к победе над «Спартаком».

Квинси Промес («Спартак»)

На восьмой минуте опытный вожак «Спартака» сломал для команды первый тайм. Едва не сломал матч, только симуляция Виллиана и мудрость Карасева спасли «красно-белых» от игры в меньшинстве. Промес со злости пытался ударить защитника в неигровом эпизоде – вовремя опомнился, касание не было с чрезмерной силой, что важно при выдаче красной карточки. Даже голевой пас на Соболева не меняет оценку Квинси в дерби. У него не складываются матчи с ЦСКА , за всю игру один удар и один пас.

Главный тренер

Александр Сторожук («Краснодар»)

У Федотова был один классный тайм. Ругать Гаранина можно и нужно, но там и футболисты «Сочи» чудили. А вот в случае со Сторожуком получаем одновременно и странные решения футболистов, и непонятный тактический план тренера. Говорит, что доминировали, но контроль мяча и игры – разные вещи. Разве не знали, кто такой Бериша? Также было понятно, что у «Краснодара» огромные проблемы в опорной зоне. «Быки» согласились на ничью дома, а получили поражение после дальнего удара в концовке. Иногда такое ощущение, что у команды из Краснодара нет тренера, или хотя бы задачи побеждать.

Высказывание тура. Владимир Федотов ( ЦСКА )

Если бы наставник «армейцев» сказал, что в Екатеринбурге так, как Абаскаль, прыгали только на дискотеках, то могли принять за попытку взрослого дядьки пошутить. Но Владимир Валентинович в курсе, что в России к мужчинам нельзя обращаться в среднем роде. Да и нигде нельзя. «Что-то прыгало» обыграл Федотова тактически – Абаскаль перестроился во втором тайме.

А ведь у «Спартака» по факту был лишь один из четверки основных хавбеков (Умяров, Мозес и Мартинс сыграть не могли), и в обороне целый Мевля, наместник Кофрие на грешной московской земле. Тренер «армейцев» наперед был наказан результатом за свои слова. Раз Семак получал дисквалификацию за слово «козел» в адрес судьи, то Федотову не помешает как минимум штраф. Надо уважать соперников, оставляя нервы на бровке.