«Брайтон» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси», который состоится 29 октября 2022 года

«Брайтон»

Девятую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимает на данный момент «Альбион». Ознакомимся с крайними матчами команды. В десятом туре чемпионата с минимальным счётом на своём поле «чайки» уступили «шпорам». На выезде «Брайтон» проиграл в матче следующего тура «пчёлам». Дубль Тони принёс победу «Брентфорду». Нулевую ничью раскатали «чайки» дома с «лесниками» в игре позапрошлого тура.

На прошлых выходных «Брайтон» в гостях играл с командой «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» обыграли гостей со счётом 3:1.

«Челси»

«Синие» находятся на пятом месте в чемпионате Англии. «Вилланов» на выезде в матче 11-го тура Премьер-лиги «Челси» выиграл всухую, дважды поразив ворота своего соперника. Нулевой ничьёй завершилась гостевая встреча с «пчёлами» из Брентфорда. На своём поле «синие» принимали дома «красных дьяволов». Игра закончилась ничейным исходом. Команды обменялись голами под конец второго тайма.

В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» со счётом 2:1 одержал победу над австрийской командой «Зальцбург» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брайтон» – 5.00

Ничья – 4.00

Победит «Челси» – 1.67

Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти последних

Пять игр подряд «чайки» не выигрывают

Девять футбольных поединков длится беспроигрышная серия «синих».

Прогноз

Как минимум до десяти матчей продлится беспроигрышная серия лондонской команды. «Синие» не упустят возможность набрать три очка в поединке с «Брайтоном». Компания Pinnacle на победу «Челси» предлагает коэффициент 1.67.