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«Брайтон» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 15:37
«Брайтон» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси», который состоится 29 октября 2022 года

«Брайтон»

Девятую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимает на данный момент «Альбион». Ознакомимся с крайними матчами команды. В десятом туре чемпионата с минимальным счётом на своём поле «чайки» уступили «шпорам». На выезде «Брайтон» проиграл в матче следующего тура «пчёлам». Дубль Тони принёс победу «Брентфорду». Нулевую ничью раскатали «чайки» дома с «лесниками» в игре позапрошлого тура.

На прошлых выходных «Брайтон» в гостях играл с командой «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» обыграли гостей со счётом 3:1.

«Челси»

«Синие» находятся на пятом месте в чемпионате Англии. «Вилланов» на выезде в матче 11-го тура Премьер-лиги «Челси» выиграл всухую, дважды поразив ворота своего соперника. Нулевой ничьёй завершилась гостевая встреча с «пчёлами» из Брентфорда. На своём поле «синие» принимали дома «красных дьяволов». Игра закончилась ничейным исходом. Команды обменялись голами под конец второго тайма.

В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» со счётом 2:1 одержал победу над австрийской командой «Зальцбург» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брайтон» – 5.00
  • Ничья – 4.00
  • Победит «Челси» – 1.67
  • Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.66
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93

Статистика

  • Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти последних
  • Пять игр подряд «чайки» не выигрывают
  • Девять футбольных поединков длится беспроигрышная серия «синих».

Прогноз

Как минимум до десяти матчей продлится беспроигрышная серия лондонской команды. «Синие» не упустят возможность набрать три очка в поединке с «Брайтоном». Компания Pinnacle на победу «Челси» предлагает коэффициент 1.67.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк челси
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