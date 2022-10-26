«Брайтон» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси», который состоится 29 октября 2022 года
«Брайтон»
Девятую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги занимает на данный момент «Альбион». Ознакомимся с крайними матчами команды. В десятом туре чемпионата с минимальным счётом на своём поле «чайки» уступили «шпорам». На выезде «Брайтон» проиграл в матче следующего тура «пчёлам». Дубль Тони принёс победу «Брентфорду». Нулевую ничью раскатали «чайки» дома с «лесниками» в игре позапрошлого тура.
На прошлых выходных «Брайтон» в гостях играл с командой «Манчестер Сити». «Небесно-голубые» обыграли гостей со счётом 3:1.
«Челси»
«Синие» находятся на пятом месте в чемпионате Англии. «Вилланов» на выезде в матче 11-го тура Премьер-лиги «Челси» выиграл всухую, дважды поразив ворота своего соперника. Нулевой ничьёй завершилась гостевая встреча с «пчёлами» из Брентфорда. На своём поле «синие» принимали дома «красных дьяволов». Игра закончилась ничейным исходом. Команды обменялись голами под конец второго тайма.
В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» со счётом 2:1 одержал победу над австрийской командой «Зальцбург» на их поле.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брайтон» – 5.00
- Ничья – 4.00
- Победит «Челси» – 1.67
- Победит «Челси» с форой -1.5 – 2.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.93
Статистика
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились четыре очные встречи из пяти последних
- Пять игр подряд «чайки» не выигрывают
- Девять футбольных поединков длится беспроигрышная серия «синих».
Прогноз
Как минимум до десяти матчей продлится беспроигрышная серия лондонской команды. «Синие» не упустят возможность набрать три очка в поединке с «Брайтоном». Компания Pinnacle на победу «Челси» предлагает коэффициент 1.67.