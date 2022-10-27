«Бавария» — «Майнц»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1666900032

вчера, 22:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Бавария» — «Майнц», который состоится 29 октября 2022 года

«Бавария»

«Баварцы» находятся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Германии. Всего лишь одно очко «красные» уступают берлинской команде «Унион». Освежим в памяти крайние несколько футбольных матчей мюнхенской команды. В 10-ом туре Бундеслиги «Бавария» с разгромным счётом выиграла у «Фрайбурга». На выезде в 1/16 Кубка Германии с разницей в три мяча «баварцы» взяли верх над «Аугсбургом». В прошлом туре «красные» одержали победу над «Хоффенхаймом».

5-ый тур группового этапа Лиги чемпионов завершился уверенной гостевой победой «Баварии» над «Барсой» со счётом 3:0.

«Майнц»

Шестое место занимают «карнавальники» в Бундеслиге после одиннадцати туров. В девятом туре чемпионата «Майнц» раскатал ничью с командой «РБ Лейпциг». Всухую, поразив дважды ворота соперника, «красно-белые» на выезде обыграли «бременцев». В 1/16 Кубка Германии «карнавальники» с большим счётом взяли верх над клубом «Любек». На три мяча от «красно-белых» соперник не смог ответить ни одним забитым голом.

Со счётом 5:0 в прошлом туре Бундеслиги «Майнц» выиграл у «Кёльна».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.25

Ничья – 7.00

Победит «Майнц» – 10.00

Победит «Бавария» с форой -2.5 – 2.46

Тотал голов больше 3.5 голов – 1.84

Тотал голов меньше 3.5 голов – 2.01

Статистика

Выигрышная серия «баварцев» длится пять матчей подряд

Из десяти последних игр в четырёх «Майнц» обыграл своих оппонентов

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал больше 3.5 голов за игру».

Прогноз

На одно очко «Бавария» отстаёт от берлинской команды «Унион» и после двенадцатого тура у «баварцев» есть возможность возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. Компания Pinnacle на победу «Баварии» с форой -2.5 предлагает коэффициент 2.46. Мюнхенская команда находится в отличной форме и вполне может обыграть «карнавальников» с разницей в три мяча и более.