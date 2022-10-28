Черчесов, «Барселона» и «Арсенал» в плей-офф. Теперь Лига Европы – вторая Лига чемпионов

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вчера, 12:54

А Головин будет биться за право оказаться в этой компании.

Сказочное пополнение из Лиги чемпионов

«Барселона» точно сыграет в плей-офф второго еврокубка. Для клуба это катастрофа, хотя Хави повторяет мантру о борьбе за четыре трофея. Даже если каталонцы выиграют Лигу Европы, то заработают меньше, чем потеряли, не сыграв в плей-офф ЛЧ . Но для второго еврокубка второй год подряд с «Барселоной» — праздник, который привлечет внимание к плей-офф.

В группах ЛЕ теперь тоже тридцать два клуба. Причем если лидерство в квартете дает прямую путевку в плей-офф, то вторая строчка сводит с клубами из ЛЧ . Именно так «Бетис» год назад достался «Зениту». А «Барселона» сразу нарвалась на «Наполи», который проиграл в квартете «Спартаку». И в этом году квалификационный раунд будет смотреться невероятно мощно.

Кроме «Барселоны», есть шанс увидеть в плей-офф Лиги Европы «Ювентус» (если итальянцы не уступят место «Маккаби»), «Севилью» (известных мастеров побед в Лиге Европы). Еще «Шахтёр» или «Лейпциг». На выбор «Милан», «Зальцбург» или «Динамо» Загреб. Или победителя Лиги Европы – «Айнтрахт», хотя «Тоттенхэм», «Марсель» и «Спортинг» тоже продолжают борьбу.

«Атлетико» или «Байер»? Узнаем в последнем туре. А также «Аякс», если не проиграет «Рейнджерс» с невероятным счетом. Оцените вероятную восьмерку согласно расчетам искусственного интеллекта. «Севилья» и «Барселона» точно в Лиге Европы, остается шесть путевок. «Аякс», «Атлетико», «Айнтрахт», «Зальцбург», «Шахтёр» и «Ювентус» — математически фавориты.

В списке только «Айнтрахт» никогда не играл в плей-офф Лиги чемпионов, хотя в дебютном сезоне сохраняет шансы на продолжение борьбы именно в главном еврокубке. А если вместо него третьим станет «Тоттенхэм», то это никак не понизит статус Лиги Европы.

Черчесов в плей-офф, теперь ждёт Головина

Ничья «Ференцвароша» и «Монако» показывает, сколько ошибок сделал бывший клуб Мбаппе за последние годы. Головин провел весь матч, создал момент, нанес три удара, но преимущество французов не помешало венграм отыграться. «Ференцварош» в плей-офф, а вот «Монако» нужно обыгрывать «Црвену Звезду», чтобы не было проблем с проходом дальше, ведь группа у них хорошая, с «Трабзонспором».

В квартете А тренер ван Нистелрой продолжил традицию сезона. «Арсенал» проигрывает только командам Руда. Сначала МЮ в чемпионате, а теперь ПСВ в Лиге Европы. Англичане и голландцы проследовали в плей-офф турнира. «Бетис» — еще один фаворит, речь о пятой команде в Ла Лиге. На позицию выше находится «Реал Сосьедад», который идет дальше вместе с Роналду.

Чем испанская команда отличается от «Вильярреала»? Тоже сильная, может удивить. «Лацио» пока не гарантировал себе выход в плей-офф ЛЕ , но Сарри и Иммобиле там с нетерпением ждут. «Рома» Моуриньо в тройке, надо обыграть «Лудогорец», чтобы не вылететь в знакомую уже Лигу конференций. Появление третьего еврокубка добавило смысла групповому раунду ЛЕ .

Идет борьба за третье место, а между первой и второй строчками огромная разница. Например, «Манчестер Юнайтед» легко может нарваться на «Барселону» или «Ювентус». А вот первое место позволит пропустить стыковой раунд, получить уставшего после двух матчей соперника. Важный фактор. Весной мощный «Порту» гонялся за «Лацио», а в следующем раунде вылетел от «Лиона».

Суперлига точно не нужна, их уже целых две

Не смотрите Лигу Европы? А когда «Спартак» побеждал «Наполи», то смотрели? Вот и секрет, турнир расширяет географию футбола. Для фанатов «Фрайбурга» и «Феранцвароша» лидерства в квартетах Лиги Европы – событие года. «Штурм» и «Юнион» получили возможность себя реализовать и заработать. Именно о деньгах думали клубы, которые организовали Суперлигу, но теперь в ее составе три клуба – «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

Помните, в чем был смысл? Никто бы не вылетал, закрытый клуб для богатых и знаменитых. Получается, «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» становились вечными спутниками главного международного турнира в Европе, а Лигу чемпионов предлагали выбросить на свалку истории. Но есть одна большая проблема. Уже сейчас 5 из 12 учредителей Суперлиги максимум претендуют на победу в Лиге Европы.

Хотели элитный турнир, а сами не могут попасть туда, куда досрочно прошли «Порту», «Бенфика» и «Брюгге». В этом цинизм нарциссизма. Бартомеу заявлял всему миру, что он умный на том основании, что стал президентом «Барселоны». Таких пасынков неудач всегда много в мировой истории, но есть хорошие новости – зачастую их проекты разваливаются, они мертворожденные. Суперлига не работала бы, ведь гранды тоже плачут.

Например, «Атлетико» еще надо опередить «Байер» Хаби Алонсо, чтобы получить право играть хотя бы в Лиге Европы. А теперь давайте перейдем к десерту – тестовой жеребьевке. Снова полагаемся на вероятности, высчитанные компьютером, чтобы сформировать три восьмерки. Напоминаем, что это лишь симуляция, чтобы показать, каким может получиться плей-офф второго еврокубка.

Представители Лиги чемпионов: «Барселона», «Севилья», «Аякс», «Атлетико», «Айнтрахт», «Зальцбург», «Шахтёр», «Ювентус».

Вторые в группах Лиги Европы: ПСВ , «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче», «Унион», «Штурм», «Карабах», «Монако».

Победители групп Лиги Европы: «Арсенал», «Реал Сосьедад», «Фрайбург», «Ренн», «Бетис», «Юнион», «Лацио», «Ференцварош».

В этом списке 17 команд легко представить в плей-офф Лиги чемпионов – по возможностям, составу или текущей форме. И при удачном жребии группового раунда. Много классных коллективов, богатых клубов, больших звезд. Вот так выглядит результат тестовой жеребьевки стыкового раунда:

«Аякс» — «Унион»; «Айнтрахт» — «Рома»; «Зальцбург» — «Манчестер Юнайтед»; «Севилья» — «Штурм»; «Атлетико» — ПСВ ; «Шахтёр» — «Фенербахче»; «Ювентус» — «Карабах»; «Барселона» — «Монако».