Жаркий вторник в ЛЧ. 16 голов в двух матчах, первое поражение «Реала»

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сегодня, 01:20

И голевое безумие в группе H.

Все места распределены

Группа G «отстрелялась» досрочно. Причем по всем позициям. Тут не просто известно, кто выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, но и четко по позициям. Последний тур, таким образом, становится полной формальностью. Для сохранения надежд на Лигу чемпионов «Севилье» нужно было обыгрывать «Копенгаген», и испанцы с задачей справились, пусть не без проблем.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, и лишь к середине второго забил Эн-Несери. Еще до этого у «Копенгагена» было попадание в каркас ворот Дмитровича. Да и в целом датчане не смотрелись мальчиками для битья. Но в конце игры раскрылись и получили голы от Иско и Монтиэля на 88-й и 91-й минуте соответственно.

В целом же исход выглядит логичным. «Севилья» владела мячом под 60 процентов времени, нанесла 15 ударов, 11 из которых были точными, а у «Копенгагена» в цель пришлись только два из десяти.

В другом матче «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» опровергали свою репутацию результативных и атакующих. Дортмундцы отлично сдерживали Холанда, которого пришлось поменять в перерыве, сами здорово контратаковали, имели моменты. Но во втором тайме совсем отступили и только защищались, когда «Сити» просто возил мяч. При этом «горожане» имели лучший шанс на победу – Марез заработал пенальти после фола Джана. Правда, сам же не сумел пробить вратаря с «точки». Любопытно, что при Гвардиоле, который работает в «Сити» с 2016 года, его команда не забила 25 пенальти. И это больше всех клубов Английской Премьер-Лиги.

Итоговая нулевая ничья вряд ли кого-то расстроила, кроме перфекциониста Гвардиолы, чья команда катала мяч 73 процента времени и нанесла восемь ударов (три в створ) против 11 (четыре в створ) у «Боруссии». Теперь «горожане» идут дальше с первого места, дортмундцы – со второго, «Севилья» опускается в Лигу Европы, а «Копенгаген» замыкает четверку.

Голевое безумие

Сразу два участника плей-офф Лиги чемпионов определились в группе H, которая еще и высочайшей результативностью порадовала. Хотя интрига там сохранялась разве что математическая. Слишком уж здорово ПСЖ и «Бенфика» выглядели в первых четырех турах группового этапа на фоне своих конкурентов. Свой статус они подтвердили и в пятом туре.

Парижане покуражились в игре с «Маккаби» из Хайфы, забив семь мячей. Но нужно отдать должное израильтянам – они забили два в ответ. Причем усилиями защитника Абдулайе Сека, который до этого вообще в еврокубках не забивал. Такой дебют: сразу дублем на «Парк де Пренс». Да и в целом «Маккаби» нанес 13 ударов с пятью попаданиями в створ. Но главными звездами, конечно, были Неймар, Месси и Мбаппе, которые в очередной раз на поле пытались опровергнуть слухи об их разногласиях.

Для парижан семь забитых мячей – повторение их еврокубкового рекорда. Они по семь забивали «Русенборгу» в 2000 году и «Селтику» в 2017-м в Лиге чемпионов, а также «Генту» в Кубке Интертото в 2001-м.

Здесь Месси и Мбаппе оформили по дублю, Неймар забил один сам и спровоцировал автогол Голдберга, а точку в конце встречи поставил затесавшийся к звездам Солер. Такими темпами тройка нападения ПСЖ побьет все возможные рекорды. Например, Месси осталось всего 11 мячей до Роналду в гонке за звание лучшего бомбардира в истории Лиги чемпионов – 129 мячей против 140.

В этом матче Месси, помимо двух голов, отдал две голевые передачи. И теперь у него 11 забитых мячей и 12 ассистов в 16 матчах за ПСЖ . В прошлом сезоне он 11 мячей забил за 34 матча. Два голевых паса в этом матче и у Мбаппе. Теперь у него 16 забитых мячей и четыре ассиста в 16 играх сезона за ПСЖ . Неймар тоже в этой результативной тусовке. У него за 17 матчей сезона 13 голов и девять голевых передач. Кстати, за 40 матчей Лиги чемпионов в ПСЖ у него 22 гола, а за «Барселону» в тех же 40 матчах он забил 21 мяч.

Почти не отстал в результативности матч «Бенфики» с «Ювентусом». Лиссабонцы дома взялись за дело уже на 17-й минуте, когда Антонио открыл счет. Кин вскоре сравнял. Но еще до перерыва «Ювентусу» с пенальти забил Жоау Мариу и с игры – Рафа.

Впервые в истории туринцы пропустили в Лиге чемпионов трижды за первый тайм. В начале второго Рафа оформил дубль, а после массовых замен Аллегри итальянцы чуть не вернулись в борьбу. Они голами Милика и МакКенни сократили отставание до минимума, но все же зацепить даже ничью не сумели.

Исход выглядит логичным, хотя статистически команды почти равны. «Бенфика» чуть больше (54 процента) владела мячом, нанесла 15 ударов против 14 и шесть в створ против пяти. Хотя Рафа был близок к хет-трику, но попал в конце игры в каркас ворот.

Теперь у ПСЖ и «Бенфики» по 11 очков, и они вышли в плей-офф ЛЧ . У обеих команд нет ни одного поражения в нынешнем сезоне во всех турнирах. А у «Ювентуса» и «Маккаби» — по три балла. Они заочно определят, кому сыграть в Лиге Европы. Как ПСЖ и «Бенфика» решат заочно, кто с какого места пойдет в 1/8 финала ЛЧ . Туринцы, к слову, впервые с сезона-2013/14 не попали в плей-офф Лиги чемпионов.

Первое поражение «Реала»

До сего момента помимо «Бенфики», ПСЖ и еще «Наполи» в нынешнем сезоне поражений не было у «Реала». Но мадридцы, досрочно вышедшие в плей-офф ЛЧ из группы F, свою серию прервали. Наткнулись на очень заряженных и боевитых ребят из «Лейпцига». «Быки» уже к 18-й минуте забили дважды усилиями Гвардиола и Нкунку. До перерыва Винисиус один мяч отыграл.

Минимальная разница в счете держалась долго, пока после 80-й не забил Вернер. Лишь в компенсированное время с пенальти сократил снова отставание Родриго. Но уйти от поражения «Реал» не успел. Он больше владел мячом в этой встрече, однако острее были «быки», которые показали свой мощный настрой, нанесли 14 ударов против 12 у «Реала» при равенстве по точным – 6:6.

В другом матче группы «Селтик» пытался биться за шансы попасть в Лигу Европы с «Шахтёром» и потерял их. Шотландцы начали неплохо, Якумакис вывел их вперед в конце первого тайма. Но в начале второго Мудрик сравнял счет. И ничья сохранилась до финального свистка, хотя «Селтик» и мяч катал больше, и бил в два раза чаще. Все без толку. Он останется последним.

А вот судьба путевки в Лигу Европы и второго направления в 1/8 финала ЛЧ пока не решена. Да, «Лейпциг» отстает всего на очко от «Реала» и уже на три оторвался от «Шахтёра», но именно с «горняками» «быкам» играть в последнем туре. Это будет очное сражение за ЛЧ . Причем в первом матче «Шахтёр» победил в гостях со счетом 4:1.

Возвращение «Милана»

В группе Е получивший два поражения подряд от «Челси» «Милан» восстанавливал репутацию. Не без заочной помощи самих лондонцев, которые в гостях обыграли «Зальцбург» (2:1). Ковачич открыл счет в середине первого тайма, но в начале второго австрийцы сравняли усилиями Адаму. Уже в середине второй половины Хаверц вывел опять «Челси» вперед и установил окончательный счет. Игра в целом по остроте была равной, но австрийцы уповали на контратаки, а лондонцы владели мячом более 70 процентов времени и нанесли 11 ударов в створ ворот «Зальцбурга». Таким образом, «Челси» в плей-офф себе место застолбил. А вот дальше есть вопросы.

«Милан» после поражения «Зальцбурга» проводил матч с загребским «Динамо» и обязан был побеждать. Ждать себя он не заставил, одолев хорватов со счетом 4:0. Там забивали Габбиа, Леау, Жиру с пенальти, и Любичич поставил точку, отправив мяч в свои ворота. Больше двадцати ударов нанесли миланцы – в два раза больше, чем соперник, пусть и владевший чаще мячом.