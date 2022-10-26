«Орлы» собрали 20 матчей без поражений. «Бенфика» сыграла на равных с ПСЖ и убрала «Ювентус»

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вчера, 21:06

Досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Роджер Шмидт идеально подошел португальцам

После «Байера» бывший наставник «Зальцбурга» уехал в Китай. Подзаработал денег, вернулся в Европу. Тренировал ПСВ , передал команду в руки ван Нистелрою, а сам отправился южнее. «Бенфика» с 2019 года не может выиграть чемпионат Португалии. Не удивляет, что Жезуш, который не повторил чемпионский результат Руя Витории, ушел со своего поста, и его сменщик надолго не задержался. Лиссабон наблюдал, как враг Консейсау танцует в раздевалке с сигарой – празднует чемпионство «Порту». «Бенфика» финишировала на скромном третьем месте, сильно отстав даже от «Спортинга».

Шмидту пришлось пройти квалификацию в групповой раунд ЛЧ . В прошлом году «орлы» обыграли «Спартак», а теперь отправили в Лигу Европы киевское «Динамо». В отличие от «Шахтера», нынешняя команда Луческу не показала рвение в матче с фаворитом. А вот «Бенфика», попав в группу с ПСЖ и «Ювентусом», решила не создавать идолов, а планомерно уничтожила надежды Аллегри на позитивный исход сезона в еврокубках. Шмидт после победы над туринцами со счетом 4:3 собрал 16 побед при четырех мировых в сезоне. Причем важно уточнить, что две ничьи были против ПСЖ .

Месси, Неймар и Мбаппе огорчили многих соперников парижан в этом сезоне, но против «Бенфики» дважды не справились. «Ювентус» так и вовсе проиграл «орлам» оба раза. В первом случае можно было рассказывать о том, что гостям повезло, но свежий матч показал, какая из команд развивается правильно. Аллегри остались рассказы, что выступления итальянского гранда в ЛЧ нельзя называть провалом.

«Бенфику» ведет вперед экс-игрок «Локомотива»

Ключевой человек для Шмидта – Жоау Мариу. В свое время воспитанник «Спортинга» стал жертвой жадных агентов. Его бросили в 2016 году в «Интер» за 41 млн евро. Не подумали, подходит ли ему новый клуб и чемпионат, будет ли тренер ему доверять. Аренда в «Вест Хэм» тоже ничего не поменяла, и лишь в «Локомотиве» в новой временной ссылке молодой футболист наконец заиграл, как раньше. Жоау всегда был толковым крайним форвардом, но даже возвращение в родной «Спортинг» не привело его к многолетнему контракту. В прошлом году Мариу ушел в «Бенфику» в статусе свободного агента, и эта сделка предопределила нынешний успех. Получили ключевого человека по стоимости личного контракта.

Жоау играет солидно – четко отдает последние передачи, грамотно реализует пенальти. Понятно, что в окружении много классных футболистов разных возрастов, не один человек играет за всех. Против «Ювентуса» показал себя Рафа – атакующий хавбек и форвард, которого принято недооценивать, как Мариу, но лишь по одной причине – сейчас у португальцев есть Роналду, Фелиш, Бернарду, Фернандеш и Леау, можно перебирать даже такими мастерами, как Жота или парни из «Бенфики». Кстати, оцените уникальность ситуации. Потеряв Яремчука и Нуньеса, «орлы» не переживают из-за результативности. Нерес и Гонсало Рамос дополняют опытных Рафу и Мариу, команда не всегда забивает по четыре гола, но Щесны огорчили многократно.

«Ювентус» мог проиграть 1:7, но вместо этого португальцы остановились на четырех точных ударах, не использовав ряд красивых моментов, а замены Аллегри привели на поле мотивированную молодежь и Милика. И хотя по счету итальянцы разменяли ужасный первый тайм – впервые в истории «Ювентусу» в ЛЧ забили три мяча до перерыва, на боевитое поражение 4:3, сути дела счет вообще не меняет. «Бенфика» вела игру, была лучше, а что у Аллегри состав лучше, чем тактика, физическая подготовка и игра – проблемы итальянцев, не португальцев.

Португальцы поддержали «маленькую Европу»

Хотя небольшая страна подарила миру много великих игроков – от Эйсебио через Шалану и Фигу до Роналду, у Португалии под боком Испания. Сотрясать успехами «Бенфики» и «Порту» в еврокубках как уникальными не получается, ведь ответом будут кубки «Реала» и «Барселоны». Немцы, англичане, итальянцы и французы держатся еще выше, так что португальский футбол сосед голландского во второй престижной линии. «Аякс» и «Бенфика» подарили ведущим лигам континента максимум своих воспитанников. И хотя не всегда ставка именно на местного ребенка – хотя Жоау Фелиша удалось продать за рекордные 127 млн евро, и за эти деньги воспитают толпу новых талантов, есть ведь еще классные легионеры.

Как и «Брюгге», «Порту», «Спортинг», «Зальцбург» и «Шахтер», «орлы» в пуле тех, кто может весной оказаться в плей-офф Лиги чемпионов. Столько представителей не из топ-5 не было там никогда. И хотя понятно, что далеко не все в этом списке уже в решающем раунде досрочно, «Бенфика» справилась – «Ювентуса» точно не будет в плей-офф Лиги чемпионов. Ничего нового о глобальных проблемах клуба Аньелли сказать нельзя, наперед все их карты раскрывали. Тотальное упрямство руководства и тренера создало команду, матчи которой часто неприятно смотреть. Это не значит, что с этим набором футболистов другой наставник ничего толкового не сделает, но кто-то лишь мечтает о перестройке, а у других она уже произошла.

Успех «Бенфики» совсем не случайный. Провели анализ прошлого неоднозначного сезона – из-за третьего места в чемпионате, где сейчас лидируют, потеряв очки лишь в одном поединке из девяти. Команде немного везет, не без этого, ведь тот же Влаходимос не великий вратарь, а Отаменди не идеальный защитник. Но рядом появился восемнадцатилетний Антонио Силва – ждите трансфер за 50 млн евро. Слева сохранили Гримальдо. Мариу и Рафу уже хвалили, а дополнительно добавим кандидата на роль Бускетса – «Барселона» просматривает аргентинца Фернандеса. Выделяли Энцо, хотя воздержимся от категоричных оценок. Парню всего 21 год, а далеко не каждый талант из «Бенфики» потом летает так высоко, как великий Анхель Ди Мария.

Но очевидно, что у «орлов» есть вкус, класс и преемственность, о которой должен мечтать любой коллектив за пределами богатой топ-5. Именно культура передачи тактических идей, педагогичные подходы в академиях и мудрый скаутинг делают рядовые клубы великими, когда нет вечного потока денег. «Орлы» летают гордо и высоко далеко не впервые. А что «Ювентус» подставился вот так нелепо, и ПСЖ не сумел забрать все очки у португальцев – вина команд Гальтье и Аллегри. И заслуга «Бенфики» Шмидта, которая не расходует все силы бездумно. Команда не обладает запасом прочности, который непременно заведет в финал Лиги чемпионов, но заслуживает комплиментов и уважения после пяти туров Лиги чемпионов и старта сезона в целом.