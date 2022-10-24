«Ривер Плейт» подарил титул врагам из «Бока Хуниорс». Безумнейший сюжет года

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вчера, 17:55

Возможно, даже в Катаре не будет равного по накалу поворота.

«Ривер Плейт» выиграл у конкурента «Боки»

За тур до конца аргентинского чемпионата «Бока» опережала идущий вторым «Расинг» на одно очко. И если бы «Ривер Плейт» Марсело «Куколки» Гальярдо – наставника, которого заждались в Европе, продал матч «Расингу», то «Бока Хуниорс» в случае собственной ничьей с «Индепендьенте» потеряла бы 29-й титул чемпионов Аргентины. «Сине-золотые» сами не сумели набрать три очка, чтобы не зависеть от результата параллельного матча, команда Уго Ибарры сыграла 2:2. В параллельной игре «Ривер Плейт» — третья команда чемпионата Аргентины, встречала «Расинг». Оба поединка были событийными, с голами, но на 90-й минуте случился момент, который предопределил имя победителя.

«Расинг» заработал пенальти в ворота «Ривер Плейт». Полузащитник Хонатан Гальван пошел его бить, но голкипер команды Гальярдо явно не болел в этот вечер против «Бока Хуниорс». Сэйв оставил в силе ничью, которая ничего не давала «Расингу», который сейчас тренирует известный Фернандо Гаго – бывший полузащитник «Реала» и «Валенсии». Олимпийский чемпион Пекина недавно работает главным тренером, но уже был в шаге от чемпионского титула. «Расинг» не реализовал пенальти, а «Ривер Плейт» пошел дальше – забили на 95-й минуте. Гальярдо выиграл и отдал титул «Бока Хуниорс».

Ибарра отблагодарил Рикельме за доверие

Хотя Карлос Тевес завершил карьеру в этом году, «Бока Хуниорс» не лишена легенд на поле, а еще их ауры за его пределами. Победу в чемпионате клуб посвятил, конечно же, Диего Армандо Марадоне. Кубок праздновали вместе с двумя дочками легенды. Вице-президентом великого аргентинского клуба является Хуан Роман Рикельме, а главным тренером прошлым летом на временной основе сделали Уго Ибарру. Тоже легенда «Бока Хуниорс», четырехкратный победитель Кубка Либертадорес, правый защитник, бывший капитан «генуэзцев». Спустя много лет ему доверили команду, хотя у Ибарры нет тренерского опыта.

В молодости Уго не задержался в «Порту», чтобы с Моуриньо выиграть Лигу чемпионов. Зато оказался в составе «Монако» Дешама и проиграл «драконам» финал главного европейского турнира. Редкий решающий поединок, в котором сошлись две сенсации плей-офф ЛЧ , не был таким непредсказуемым, как развязка битвы на аргентинскую корону. Карлос Альберто быстро огорчил вратаря Рома, Деку добавил свой мяч, а Аленичев стал первым и пока последним россиянином, который забивал в подобном финале. А вот свежий титул «Бока Хуниорс» принесли не такие известные футболисты, борьбы была до последней секунды.

Буэнос-Айрес плачет и смеется после развязки

«Ривер Плейт» подарил титул главному врагу. Есть в этом истинный мазохизм, ведь понимаешь, что решаешь свою турнирную задачу – Гальярдо благодаря победе над «Расингом» вышел на третье место в таблице, и одновременно в другой части великого Буэнос-Айреса твой сине-желтый враг празднует чемпионство. Двадцать девятый титул не помог «Бока Хуниорс» сравняться по титулам с «Ривер Плейт», но отобрали у Гальярдо звание. «Куколка» выиграл год назад, когда ему помогал Хулиан Альварес – форвард «Манчестер Сити» забил тогда 18 мячей. Теперь чемпионат Аргентины играют в один круг – 27 туров, 28 участников.

В начале года разыграли еще Кубок Лиги, основанный пару лет назад. Его тоже выиграла «Бока Хуниорс», но еще с предыдущим тренером. После седьмого тура Себастьян Баталья был уволен, но его отставка связана с вылетом от «Коринтианса» в Кубке Либертадорес. В финале турнира сыграет «Фламенго» против «Атлетико Паранаэнсе». На выходных случится третий подряд чисто бразильский финал международного турнира. А вот «Бока Хуниорс» ночью отыгралась еще и за поражение 2018-го. В последнем Кубке Либертадорес с двумя финалами «Ривер Плейт» того самого Гальярдо сумел обыграть соседей в ответном поединке в дополнительное время.

В составе «Бока Хуниорс» есть футболисты из РПЛ

Гальярдо, чья честность не позволила «Расингу» стать чемпионом Аргентины впервые с 2019 года, загодя объявил, что покидает «Ривер Плейт». В декабре заканчивается его контракт, дальше Марсело будет ждать приглашения из Европы. Может тренировать во Франции, ведь играл за «Монако». Может работать в Серии А или же дождаться путевки в Ла Лигу – например, в «Барселону» вместо Хави, в Испании даже новый язык учить не нужно. Гальярдо за восемь лет выиграл чемпионат Аргентины, дважды взял Кубок Либертадорес, побеждал в других кубках. Интересный наставник, которому всего 46 лет. Также европейские клубы могут обратить внимание на ярких футболистов из чемпионата Аргентины. Например, Себастьян Вилья – 26-летний колумбиец, забил один из мячей «Бока Хуниорс» в последнем матче, может получить приглашение.

Понятно, что сейчас самых сильных аргентинцев забирают рано, как Месси, Дибалу, Лаутаро и Альвареса. Но могут появиться неожиданные герои. Не стоит забывать, что «Зенит» получил ключевого для чемпионской серии футболиста – Барриоса, именно из состава «Бока Хуниорс». А теперь чемпионом Аргентины стал бывший игрок «Спартака», экс-защитник «Манчестер Юнайтед» — Маркос Рохо. Но ему недавно крупно не повезло, порвал «кресты», вылетел надолго. А вот перуанец Карлос Самбрано, который раньше выступал за «Рубин», ночью сыграл против «Индепендьенте».

Даже жаль, что летом сорвалась сделка «Ривер Плейт» и вечного двигателя — Луиса Суареса. Зная умение уругвайца забивать из ничего, мог превратить парочку минимальных поражений Гальярдо в победы. Тогда редкие честные «миллионеры» могли взять второй подряд чемпионский титул. А теперь празднует клуб других легенд – Марадоны, Рикельме, Батальи, Палермо и Тевеса. Кстати, в этом году Карлос завершил карьеру — после смерти отца не нашел в себе силы, чтобы остаться еще на год и выиграть последний титул с «Бока Хуниорс».