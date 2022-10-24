«Зенит» забил семь в ворота «Сочи». Шестой разгром в чемпионате

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вчера, 23:18

Петербуржцы играют в своей лиге из одного клуба.

«Зенит» покуражился

Сложно всерьез разбирать игру, которая завершилась со счетом 7:0, и где у одной из команд не было ни единого шанса на интригу с самого начала. Точнее, со второй минуты, когда Иван Сергеев положил начало разгрому «Сочи». Получился немного курьезный гол, поскольку мяч после прострела просто прилетел в голову нападающему, срикошетив от Нобоа. Кристиан остается верен себе и раздает четкие голевые передачи.

И если бы речь шла о компьютерной игре, то сочинцы должны были досадно махнуть рукой, выйти из матча, не сохраняясь, и запустить его заново, чтобы переиграть, потому что тут ловить уже нечего. Но жизнь оказалась более жестокой, и терпеть пришлось до конца. А играть не хотелось уже после этого первого пропущенного. Иначе не объяснить настойчивую беспомощность и избегание борьбы от защиты «Сочи» в эпизоде, когда на 11-й минуте второй забивал Малком.

Для пущей убедительности разваливающиеся на глазах сочинцы на 20-й минуте остались в меньшинстве после фола последней надежды от Мещанинова. Тренерский штаб южан даже попытался среагировать заменой, но пока Сиссако подходил к товарищу с табличкой, «Зенит» забил третий. Дубль оформил Сергеев, а Сиссако вышел защищать «Сочи» вместо Жоаозиньо, который наверняка был счастлив, что отмучился так рано. Счастливее него был разве что Мещанинов, которому хватило 20 минут, чтобы все осознать.

Ближе к концу первого тайма отличился и Вендел. Красивый дальний удар – для каких-нибудь телевизионных нарезок. Видимо, в перерыве повтор этого гола посмотрел Барриос, потому что завистливый Вильмар в начале второго тайма зарядил свой – не менее эффектный.

Когда игра окончательно стала затухать, хоть до финального свистка времени оставалось много, оживление внес Юсупов. Мысленно он был где-то с Мещаниновым и Жоаозиньо, поэтому в своей штрафной отдал пас на Малкома. Успел схватиться за голову, а бразилец уже показывал два пальца – дубль оформил. Вызов от Артура принял Джанаев, который через пару минут смахнул мяч, поданный Клаудиньо, точно на Мантуана, позволив и тому присоединиться к голевому празднику жизни.

После этого опять на поле все заскучали, хотя Бакаев, вышедший на замену, предпринимал попытки записать свою фамилию на табло. Она осталась лишь в протоколе замен. Вот кому обидно. Остальным участникам матча – вряд ли. Говорят, что трагедии делать не надо.

Цифры

Понятное дело, что цифровое измерение тут не столько для оценки уровня сопротивления, сколько для усугубления впечатления, оставленного итоговым счетом. За матч «Зенит» нанес 26 ударов по воротам Джанаева, причем ровно половина пришлась в створ. Тогда как сочинцы за весь матч предприняли лишь четыре попытки, и ни одна из них не была точной.

Больше 70 процентов времени мячом владели петербуржские футболисты – «Сочи» на поле словно не выходил. Точность передач «Зениту» удалось выбить гроссмейстерскую – 91 процент. При 78 процентах у «Сочи». В принципе, тоже неплохо, но если бы эти передачи были хоть немного обостряющими. Самым бьющим на поле оказался Малком. У него шесть ударов. На втором месте неожиданно обнаруживаем Бакаева, который очень-очень старался. Он за полчаса, проведенных на поле, нанес пять ударов.

«Зениту» скучно

За всеми восхищениями игрой «Зенита» становится очевидно, что уровень интереса к чемпионату России будет неизменно снижаться. Кажется, что и самим фанатам петербуржского клуба вскоре надоест употреблять эти легчайшие победы. Оно, конечно, приятно, но подпитывать искусственно интерес, когда наперед знаешь, чем все закончится, очень тяжело. А с учетом, что российским клубам еврокубки не светят, сложно будет заметить разницу между вторым местом и десятым. Останется наблюдать за борьбой за выживание – вот где ребята решают реальные турнирные задачи.

«Зениту» же только бороться за всевозможные рекорды, чтобы оставить себя в истории для потомков. Вот в отдельно взятом матче парни в какой-то момент начали соревноваться в красоте забитых мячей. Нужно идти еще дальше: кто больше забьет рикошетом, в упор, пяткой, левой ногой, затылком и так далее – придумать можно массу вариантов. При таком шквале голов статистика наберется на любой способ.

Вот уже у «Зенита» есть довольно увесистый рекорд. В 14 матчах они забили 43 мяча. Раньше рекордными были 37 мячей за 14 игр. И то достижение было установлено в далеком уже 1993 году «Спартаком». Еще раз обошли красно-белых – плюс в карму. Еще один древний рекорд ранее принадлежал «Ротору». Он в 1994-1995 годах забивал в 40 домашних матчах подряд в чемпионате России. Так теперь у «Зенита» серия состоит из 41 матча. И вряд ли он на достигнутом остановится.

А взять Малкома. Пока Сычевой с Промесом пыхтели, забивая свои 11 голов в чемпионате, бразилец легким движением догнал обоих. Вряд ли у Квинси и Владимира сохранится голевой темп – все же они вынуждены забивать в условиях борьбы, когда соперники сражаются и оказывают сопротивление. Для «Зенита», который в 14 матчах шесть раз соперников побеждал разгромно, не будет большой проблемой сделать Малкома лучшим бомбардиром РПЛ с большим отрывом.

И нужно понимать, что нет в том никакой претензии к бразильцу. К любым игрокам «Зенита». Они реально стараются даже при счете 4:0, 5:0 и так далее – ради фана, ради веселья. В той же Англии интрига в гонке бомбардиров еще более призрачная. Но все сложнее в чемпионате России найти хоть что-то, что будет интересно кому-нибудь, кроме родственников участников этого самого чемпионата, а также поклонников отдельных команд, способных абстрагироваться от того, что их любимцы играют за целое Ничего. (За исключением зенитовцев, разумеется).