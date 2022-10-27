Оцените ключевые решения «Локомотива» в сезоне. Четыре отставки и одни похороны

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вчера, 18:42

Именитый клуб пытается не вылететь из РПЛ .

Циннбауэр – и главный, и помощник

У Комппера нет лицензии, чтобы работать главным тренером в высшей лиге. Поэтому Цорн пригласили наставника, у которого есть корочка, но не оказалось квалификации. Оба немца не справились, как знаем, но Йозеф проявил себя безвольным. Редко главный тренер соглашается быть фиктивно основным, еще реже копает под своего босса – Комппера уволили, а Циннбауэр работал. Одним словом, ошибка «Спартака», когда к Каррере прицепили непростого Рианчо. Лучше бы Федорова поставили формально первым, а Комппер работал сам. Вместо этого еще и странный помощник подзаработал, подписав контракт. А теперь всех уволили.

Результат: неудача.

Летняя ставка на молодых новичков

Команда ветеранов вдруг перестает такой быть. Такое ощущение, что у владельцев «Локомотива» фантомные боли из-за потери Кварацхелии. Нахватали молодежь – Фассону, Игнатьеву, Митаю, Педринью и Райковичу немного лет, но такое усиление насмешило соперников. Только бразилец из обороны мог усилить состав, но получил сложную травму. Скауты отработали плохо, или это менеджеры клуба настаивали, чтобы ни одного ветерана, кроме запасного вратаря Гильерме, в заявке не было? Одержимость расчисткой состава привела к тому, что многие молодые люди не поняли, куда вообще попали. Баринов грубо сказал, что в составе есть люди, которым безразлична судьба клуба и коллектива. И с этим хорошо связан следующий пункт.

Результат: неудача.

Отказ от распродажи легионеров

Кухта ушел по семейным обстоятельствам, а Бека-Бека продали за 12 млн евро. Но правильно ли сделали, что оставили в команде Едвая, Изидора, Керка и Камано? Возможно, стоило отдать де-юре основную атаку, но вместо Игнатьева пригласить опытных людей. Новичков можно было найти в Южной Америке, но не хватать Педринью без опыта. Дополнительно нужны были балансиры из числа россиян, но за такими игроками не шли. Теперь даже Изидор обвалится в цене. Не хотели они играть за «Локомотив», это было видно. Камано вообще зимой не ушел, только из-за проваленного осмотра. Керк не впечатлил игрой – сидел на контракте. Мампасси может никогда не стать защитником уровня РПЛ , за него переплатили, «Шахтер» знал, кого сплавляет на восток.

Результат: неудача.

Отставка одного тренера, а не двух

Комппера и Циннбауэра надо было отправить в отставку до паузы на игры сборных. В конце сентября стоило пригласить нового главного тренера. В таком случае он мог конвертировать разгром «Химок» в Кубке в серию упрямых ничьих в РПЛ . Вместо этого по четыре гола получили от «Урала» и «Сочи». Не важно, когда там ушел Комппер – кстати, чтобы не платить ему компенсацию, сразу уволить немца не смогли. Важно, что Циннбауэр как самостоятельный тренер усугубил кризис. У «Локомотива» в РПЛ серия из 6 поражений в 7 турах, а впереди игры против ЦСКА , «Урала» и «Спартака». Если Федотов, Ганчаренко и Абаскаль сработают на максимуме, то у их общего соперника нет шансов. «Локомотив» попросту слабее, чем эта тройка, если учитывать текущую форму команд, физическое и моральное состояния.

Результат: неудача.

Выбор менеджеров Цорна и Плутника

Опять же, запоздалое решение. Цорн еще после неудачи прошлого сезона заслужил на отставку. «Локомотив» потратил десятки миллионов евро, которые теперь не можно будет получить на счета от УЕФА после сезона в Лиге чемпионов. Цорн добавил летом еще расходов – молодежь обошлась в 13.2 млн евро плюс контракты, и эти сделки не компенсирует уход Бека Бека, а благословлял такую клубную стратегию Плутник, бывший член совета директоров ЦСКА . Никакого заговора нет, но есть работа, которая завела один из самых богатых клубов РПЛ – иногда «Локомотив» тратил больше, чем «Спартак», в зону стыковых матчей. Уход Цорна и Плутника вряд ли большая удача – слишком поздно, деньги уже уплыли, но так лучше, чем добивать команду их усилиями.

Результат: неудача.

Отсутствие плана спасения клуба

Цорн не был готов к смене главного тренера, Осинькина не завербовали с половиной состава «Крыльев Советов». Талалаев уже работает с «Торпедо», а у «Локомотива» тренером Федоров, который не так давно был скаутом «Локомотива», а до этого работал тренером тезок москвичей из Ташкента. Серьезно? Понятно, что последние годы руководители РЖД заняты собой, но «Локомотив» довели до аварийной остановки над пропастью. Еще бы проехали пару метров – свалились с взорванного моста. Стоило летом провести перестановки, выбрать адекватных людей, которые готовы были перестраивать команду на фоне потерь и смены поколений. Но даже Осинькина в нынешний «Локомотив» сложно заманить, ведь где гарантия, что будет нормальное финансирование? «Крылья Советов» хотя бы родные для тренера из-за состава.

Результат: неудача.

Ставка на прессинг и первый номер

А это – похороны защиты. Похоронили сильную, многоуровневую, неприятную для соперников оборону. Кто-нибудь понял, зачем «Локомотив» играл словно фаворит? У них и брак, и владение мячом как у ЦСКА , но если «армейцы» хитрые – часто отдавали мяч соперникам сознательно, то «железнодорожники» сначала лезли на всех с открытым забралом, получали копьем по лицу, а затем их вовсе начали гонять, что развалило идею-фикс Циннбауэра и Комппера – ставку на высокий прессинг. Попытка остаться фаворитом дорого обошлась «Локомотиву». Многих поражений можно было избежать, если бы ставили на более скромный подход, но набирали очки.

Результат: неудача.

Доверие Галактионову и Ротенбергу

Сёмин хочет вернуться в свой клуб, поэтому о нем говорят. Но должность у Юрия Павловича будет не управленской, скорее как у Фергюсона в МЮ . И вот здесь загвоздка. Сёмин такой человек, что не сможет соблюдать дистанцию. Вот и возникает вопрос, стоит ли его возвращать? Галактионов и Ротенберг тоже не такие уж очевидные кандидатуры. Тренеру и менеджеру нужна квалификация, чтобы «Локомотив» не нырнут туда, где побывали другие богатые и знаменитые — «Динамо» и «Рубин». Понятно, что хуже, чем немцы, работать тяжело, но у Галактионова не будет тех же денег – 55 млн евро отдали за новичков, и соперники видят в «Локомотиве» команду без лидера Жемалетдинова и обороны как концепции. Но если Галактионов справится с давлением, как минимум не вылетят. А дальше надо искать смысл в мире, где миллиардов в казне «Локомотива» станет заметно меньше. Не все богатые клубы такое вообще переживали.

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