Без «Барселоны» и «Атлетико». В ЛЧ новые потери и больше разнообразия

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сегодня, 01:24

Тотальная интрига – лишь в одной группе.

Новый провал «Барселоны»

С каталонцами такого не было более 20 лет. Фактически они лишились шансов на выход в плей-офф в противостоянии с «Интером», которое было проиграно. Но математически шансы и надежда на чудо еще сохранялись. Они улетучились, кстати, еще до матча «Барселоны» с «Баварией». Поскольку игра «Интера» с «Викторией» проводилась раньше. И миланцы уверенно разгромили чехов со счетом 4:0.

В первом тайме за «нерадзурри» забили Мхитарян и Джеко. Во второй половине Эдин оформил дубль, а точку поставил Лукаку в самом конце. Миланцы владели мячом под 64 процента времени, нанесли 22 удара против пяти, а по попаданиям в створ вели 9:1. Так что здесь без вариантов. Вот тогда математически каталонцы лишились всех надежд. Но могли громко хлопнуть дверью в домашнем матче с «Баварией» — с лидером группы. Не получилось.

Мюнхенцы быстрым голом Мане поставили «Барселону» в тупик уже на десятой минуте. А по истечении получаса встречи Чупо-Мотинг увеличил отрыв. Уже тогда многое стало ясно. Но разгромным счет стал лишь в компенсированное время, когда отличился Павар. Кстати, все три голевые передачи сделал Гнабри. «Бавария» чуть меньше владела мячом, но нанесла 14 ударов против девяти. Что самое страшное – «Барселона» ни разу не попала в створ, тогда как баварцы попадали в цель восемь раз.

В группе С все места теперь распределены. «Бавария» с пятью победами в пяти матчах лидирует, на пять очков отстал «Интер», который тоже в плей-офф ЛЧ , а у «Барселоны» четыре очка – она в Лиге Европы. «Виктория» с нулем остается дома.

Тут есть ряд любопытных цифр. В частности, «Бавария» обыграла «Барселону» в Лиге чемпионов подряд уже шесть раз с общим счетом 22:4. Кажется, выяснился главный страх каталонцев в новейшей истории. Это мюнхенцы. И Юлиан Нагельсманн в частности. Он теперь рекордсмен по числу побед над «Барселоной» в Лиге чемпионов. Умудрился сделать это четыре раза. Больше остальных. У Жозе Моуриньо только три победы – он на втором месте.

У самой «Баварии» в группах ЛЧ уже давно все идет очень гладко. Мюнхенцы установили рекорд, выиграв подряд 12 матчей на групповом этапе этого турнира. То есть не теряли очки с декабря 2020 года, когда сыграли вничью с «Атлетико».

И тут без испанцев

Кстати, «Атлетико» стал еще одним неудачником группового турнира ЛЧ . Впервые с 2017 года мадридцы не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов. К слову, из Испании в турнире в 1/8 финала будет только «Реал». За свои шансы «Атлетико» сражался с «Байером». Причем мадридцы знали, что ранее «Порту» разгромил «Брюгге» со счетом 4:0.

Сенсационно обеспечившие себе выход в плей-офф ЛЧ досрочно бельгийцы расслабились и на своем поле отдали все сверхмотивированным «драконам». Тареми в первом тайме вывел португальцев вперед, а на исходе часа с интервалом в три минуты забили Эванилсон и Эустакьо. Завершился разгром дублем Тареми. Еще до второго гола «Порту» у «Брюгге» был шанс вернуться в борьбу, но Ланг не реализовал пенальти – не смог переиграть вратаря «драконов» Кошту. Ну и в целом «Порту» смотрелся острее, несмотря на большее владение мячом «Брюгге».

Чтобы сохранять шансы, «Атлетико» требовалась победа над «Байером», который замыкал группу. Но начали мадридцы с пропущенного уже на девятой минуте гола от Диаби. Быстро вернулись мячом Карраско и так же быстро пропустили снова – от Хадсона-Одои. Восстановилось равновесие в начале второго тайма благодаря голу де Пауля.

Вообще, встреча получилась драматичной и богатой на события. «Атлетико» в несвойственной ему манере давил мощно и напирал. Больше 63 процентов времени владел мячом, нанес 23 удара (десять в створ) против 13 (семь в створ) у «Байера». Но главное случилось в конце матча. Когда Сауль попал в каркас ворот немцев, а Карраско не реализовал пенальти – Градецки отразил его удар. И отправил «Атлетико» мимо весны в ЛЧ .

В группе В «Брюгге» и «Порту» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но борьба не завершена. Заочно они сразятся за первое место. Пока преимущество в одно очко у бельгийцев. И так же заочно путевку в Лигу Европы разыграют «Атлетико» и «Байер». Там одно очко в пользу испанцев. Интересно, что когда в предыдущий раз «матрасники» вылетели из группы Лиги чемпионов, они выиграли Лигу Европы.

Скинулись по три

Продолжает поражать воображение «Наполи». Подопечные Лучано Спаллетти в 16 матчах нынешнего сезона дважды сыграли вничью и 14 раз победили. Помимо «Баварии», только «Наполи» в ЛЧ идет со стопроцентным результатом. Очередной жертвой неаполитанцев стал «Рейнджерс», который был разгромлен со счетом 3:0.

Причем уже к 16-й минуте дубль оформил Джованни Симеоне. А красивый крупный счет оформил на 80-й минуте Эстигор. Нельзя сказать, что в матче была россыпь моментов, но «Наполи» полностью контролировал мяч, пробил 14 раз по воротам (шесть в створ), позволил сопернику пробить девять раз (один в створ), еще и в каркас ворот угодил Ндомбеле в середине первого тайма.

«Наполи» этой победой еще и в историю себя вписал. Он впервые выиграл 12 матчей подряд во всех турнирах. Предыдущий 11-матчевый рекорд был установлен еще в 1986 году при Диего Марадоне. А тут какая-то фантастика.

В параллельном матче был зафиксирован такой же счет, но там более страдающий в нынешнем сезоне «Ливерпуль» доказывал «Аяксу», что достойнее 1/8 финала Лиги чемпионов. Первые минут двадцать прошли при доминировании амстердамцев, и тезис выглядел спорно. Но те упустили несколько моментов и в конце тайма пропустили от Салаха.

А уже в начале второго тайма Нуньес и Эллиотт воспользовались ментальной незрелостью амстердамцев и быстро довели дело до разгрома. Собраться с силами «Аякс» так и не смог. Забил бы в начале, когда давил, все могло сложиться иначе. А так – у «Аякса» только три очка и впереди игра с «Рейнджерс», который имеет ноль и проиграл 0:4 голландцам в первом матче. Тут с Лигой Европы все понятно.

А «Ливерпуль», обеспечивший себе выход в плей-офф ЛЧ , еще может и с «Наполи» потягаться за первое место. Правда, между ними три очка в пользу итальянцев, и в первой встрече они победили со счетом 4:1. Но чисто математически шансы есть. Как и у «Рейнджерс» в игре с «Аяксом», впрочем.

Опять все запутано

И хорошо, что есть группа D. Там как-то с самого начала все стало складываться наперекосяк, и все всех принялись обыгрывать, запутывая любого, кто пытается что-то спрогнозировать. Прыжки со второго места на последнее и обратно тут – обычное дело. Пятый тур ясности не внес. У лидирующего «Тоттенхэма» восемь очков, а у замыкающего группу «Марселя» — шесть. Между ними втиснулись с семью очками «Спортинг» и «Айнтрахт». Вот где будут баталии и драмы в шестом туре.

А в пятом, в тягучем матче с 20 ударами на двоих, «Айнтрахт» дома домучил «Марсель», который и мячом владел больше, и бил чаще. Но пропустил от Камады на третьей минуте, ответил голом Гендузи на 22-й, после чего Коло Муани вспомнил игру в Лиге 1 и поразил ворота провансальцев, принеся немцам победу.

В Лондоне «Тоттенхэм» и «Спортинг» играли веселее. В середине первого тайма Эдвардс вывел лиссабонцев вперед, но с течением матча этот счет не ладился. «Шпоры» давили, катали, пыхтели, однако забить Бентанкур сумел лишь на 80-й минуте. Ничья как раз поспособствовала дополнительной путанице. Никто ничего себе не гарантировал. В последнем туре все разыграют очно. «Спортинг» встретится дома с «Айнтрахтом», с которым идет ноздря в ноздрю, а «Марсель» примет «Тоттенхэм». Развязка точно будет огненной.