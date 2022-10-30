«Лацио» — «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Салернитана», который состоится 30 октября 2022 года
«Лацио»
«Лацио» показывает отличные результаты в Серии А, где за последние пять туров набрали 13 очков. Это позволяет команде занимать третье место в турнирной таблице с отставанием в два балла от второго места. В предстоящей встрече с командой из нижней части турнирной таблицы от римского клуба ждут только победы, которая поможет еще больше закрепиться в группе лидеров.
27 октября «Лацио» обыграл на своем поле «Мидтьюлланд» в Лиге Европы (2:1), а 23 числа команда обыграла на выезде «Аталанту» (2:0).
«Салернитана»
«Салернитана» набрала шесть очков за пять туров и старается как можно дальше держаться от зоны вылета, ведь в прошлом сезоне команда спаслась с большой долей удачи. Сейчас коллектив занимает 11 место с 13 баллами и рассчитывает зацепиться за очки с одним из лидеров Серии А. Матч будет определенно интересным и не оставит равнодушным ни одного любителя итальянского футбола.
22 октября «Салернитана» на своем поле обыграла «Специю» (1:0), а 16 числа уступила на выезде «Интеру» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.5
- Ничья – 4.5
- Победит «Салернитана» – 6.5
Статистика
- «Лацио» проиграл всего один матча из десяти последних во всех турнирах
- «Салернитана» не может выиграть в гостях уже восемь поединков подряд
- «Лацио» выиграл три последних встречи у «Салернитаны»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. На своем стадионе у римлян большие шансы на победу, которая поможет как минимум не отставать от прямых конкурентов за самые высокие места.