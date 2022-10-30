«Лацио» — «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» — «Салернитана», который состоится 30 октября 2022 года

«Лацио»

«Лацио» показывает отличные результаты в Серии А, где за последние пять туров набрали 13 очков. Это позволяет команде занимать третье место в турнирной таблице с отставанием в два балла от второго места. В предстоящей встрече с командой из нижней части турнирной таблицы от римского клуба ждут только победы, которая поможет еще больше закрепиться в группе лидеров.

27 октября «Лацио» обыграл на своем поле «Мидтьюлланд» в Лиге Европы (2:1), а 23 числа команда обыграла на выезде «Аталанту» (2:0).

«Салернитана»

«Салернитана» набрала шесть очков за пять туров и старается как можно дальше держаться от зоны вылета, ведь в прошлом сезоне команда спаслась с большой долей удачи. Сейчас коллектив занимает 11 место с 13 баллами и рассчитывает зацепиться за очки с одним из лидеров Серии А. Матч будет определенно интересным и не оставит равнодушным ни одного любителя итальянского футбола.

22 октября «Салернитана» на своем поле обыграла «Специю» (1:0), а 16 числа уступила на выезде «Интеру» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.5

Ничья – 4.5

Победит «Салернитана» – 6.5

Статистика

«Лацио» проиграл всего один матча из десяти последних во всех турнирах

«Салернитана» не может выиграть в гостях уже восемь поединков подряд

«Лацио» выиграл три последних встречи у «Салернитаны»

Три последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. На своем стадионе у римлян большие шансы на победу, которая поможет как минимум не отставать от прямых конкурентов за самые высокие места.