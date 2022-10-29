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Англичане отрываются от испанцев. Из Лиги чемпионов вылетели три испанских клуба

вчера, 10:38
Симеоне Диего
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник
Кроос Тони
Кроос Тони
Полузащитник
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Такой печальный исход впервые в новом веке.

Три клуба завершили борьбу за кубок чемпионов

Тебас на то и политик, чтобы манипулировать. Президент Ла Лиги рассказывает, сколько еврокубков выиграли испанцы за последние десять лет. Но Хави и компании задают конкретный вопрос. Прямо сейчас АПЛ и Ла Лига ровня? Они отвечают, что верят в равенство, но это не так. Также однозначный ответ получаем на вопрос, деградирует ли Примера от года к году? Конечно же, любой эксперт по испанскому футболу уже писал об этом. Качества в Ла Лиге стало меньше. Это не вывод после вылета «Барселоны», «Севильи» и «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов, но подобная неудача подчеркивает сказанное ранее. Каталонцев смог загонять «Интер» — седьмая команда итальянского сезона. А банда Симеоне не забила пенальти на последних секундах решающего матча 15-му клубу Будеслиги. А «Севилья» дома идет на 16-м месте, ее выход в стыковой раунд Лиги Европы можно назвать успехом, который глобально как неудача для всего испанского футбола.

Ушло великое поколение и впереди снова потери

Не может Симеоне не быть собой и изменить «Атлетико» кардинально. Не может «Бетис» прыгать выше головы и быть успешным в Европе, как их соседи из «Севильи». У «Вильярреала» все силы могут уйти на еврокубки, а дома ничего не покажут. «Реал Сосьедад» сейчас хорош, но не лучше, чем «Челси», который в Англии претендует на четвертую строчку в таблице. А самое главное – «Реал» и «Барселона» переживают смену поколений. Она у них на разных фазах, ведь боевые комары Хави, Пуйоль и Иньеста старше, чем Модрич, Кроос и Каземиро. Но даже одногодки Месси и Бензема уже давно ветераны. Лионель уехал из Испании, а Карим уйдет нянчить моделей через пару лет. «Реал» и «Барселона» готовились к смене поколений, но понимают, что без спада в игре такой отрезок не пройти. Шутка ли, даже вечный король Европы Анчелотти может идти на поражение от «Шахтера» и проиграть «Лейпцигу». Весной в плей-офф Куртуа против грандов тоже не скучал. Испанские клубы больше не задают мировые тактические тенденции, золотые годы с Месси и Роналду позади. Это не значит, что «Реал» не выиграет весной ЛЧ снова и вновь, но понятно, почему именно сейчас впервые в 21 веке в плей-офф ЛЧ всего один испанский клуб.

Молодые звезды будут выбирать другие лиги

Почему Мане не пошел в «Реал» или «Барселону»? Очевидно, что Федерико Вальверде может играть в центре поля у «бланкос», а сенегалец на правом фланге, не только слева. Но Садио выбрал «Баварию». Даже кривой старт не помешал Нагельсманну вплотную подобраться к первому месту в Бундеслиге. А в Лиге чемпионов Мане при поддержке Мазрауи и Дэвиса показывают, что немецкий чемпион – один из главных фаворитов сезона. Но это Мане, которому много лет, он не мечтал о Ла Лиге. А есть еще Мбаппе – отказался от перехода в «Реал». Сейчас будет искать выход в АПЛ. А Холанд, хотя говорил фанату на отдыхе, что перейдет в Ла Лигу, вильнул белым хвостиком и оказался в Манчестере. Футболисты разных возрастов показывают, что переход в «Реал» и «Барселону» больше не самоцель. Да, Левандовски осуществил мечту детства, но поколение Холанда отвернется от Ла Лиги, если нынешние тенденции усугубятся. АПЛ им всем привлекательнее. Эрлинг помогает «Манчестер Сити» и точно не жалеет, что выбрал команду Гвардиолы.

Испанским клубам будет сложнее зарабатывать

Все идеи с выездными турами в США и Канаде, поединками Суперкубка из четырех матчей за рубежом и прочие фокусы – попытка Тебаса не допустить с Ла Лигой того, что уже случилось с «Барселоной». Каталонцы жили не по средствам, результатом стал финансовый провал, который перекрывают продажей активов, что позже в УЕФА могут называть незаконным методом. На проверках настаивают не только в ПСЖ. «Барселона» — достояние буйной Каталонии, их будут тащить из финансового болота до последнего. Но дальше что? Какова привлекательность Ла Лиги за пределами Эль Класико? В АПЛ есть топ-7 после появления миллиардного «Ньюкасла». И поверьте, если у «сорок» будут грамотные трансферы, то засветятся через пару лет в Лиге чемпионов. И обязательно найдут поклонников за рубежом, как приобрели поддержку «Челси» и «Манчестер Сити». МЮ, «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» тоже не выпадут из списка самых богатых клубов мира. Богатые испанцы оттого и цеплялись за Суперлигу, что чувствуют, как англичане отрываются. А все остальные клуба Ла Лиги наоборот протестуют против такой идеи – им нужны инвестиции, раз в «Атлетико» не влюблены миллионы по миру, как в «Ливерпуль» или МЮ.

Новые болельщики будут влюбляться в других

«Атлетико» в силу стиля, а «Севилья» в силу ограниченных финансов, что ведет к серии распродаж и спадов, никогда не смогут тягаться по привлекательности для фанатов даже с ПСЖ – там магнитом стала тройка в атаке, не говоря о грандах АПЛ с их бешеной популярностью со столетней выдержкой. А где дефицит денег – там дефицит ярчайших новичков. «Реал» стоит особняком, ведь у Зидана была привычка собирать кубки одним и тем же составом, которая дала Пересу время постепенно насытить заявку крутой молодежью. Но «Барселона» нахватала всех подряд за дикие деньги и вылетела в Лигу Европы. Будут ли команду Хави любить так, как семь лет назад банду Энрике? Вряд ли. А если расширять оценки до всей Ла Лиги, то заслуженные комплименты каталонцам и кастильцам за великую историю нового века не отменять критику всех остальных прямо сейчас. Середняки в Испании прелестные, вроде «Вильярреала», Эмери был в полуфинале ЛЧ весной. И пошел тренировать «Астон Виллу», ведь она богаче, а АПЛ невероятно интересная лига для любого тренера. Видим, как британцы грамотно включились. Набрали классных тренеров. Те подстроили команды под себя, осовременили. Британская лига смотрится мощнее всех остальных и целостнее. Причем к сравнению и противопоставлению зазывают сами испанцы. Зазывают и проигрывают в споре. А если к Холанду добавят Мбаппе, Беллингхэма и остальную талантливую молодежь, то смогут оторваться еще сильнее.

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8tk3vgkff2zc
8tk3vgkff2zc ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 16:12
Движется на дно
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 11:48
В Испании не хотят продавать клубы богатым владельцам, как было например с Валенсией. У АПЛ доходы растут поэтому тот же Вест Хэм может забрать игрока на которого претендовала Севилья. Хотя Реал все также финансово стабилен. Эмери понял что с Вильярреалом многого не добиться, а с Астон Виллой есть шансы.
Все идёт к тому что испанские клубы должны адаптироваться как это делают португальские клубы, которые покупают перспективных игроков из Южной Америки, раскручивают их, затем продают, зарабатывают и в ЛЧ выступают достойно.
Теперь та же Севилья, Валенсия не сможет покупать также как и раньше, им уже нужно искать игроков скрупулезно и улучшать качество селекции как Бенфика, а Бенфика выходит из группы в плей офф ЛЧ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:00
Сложные времена пришли в Испанию. Но у нас ещё сложнее...
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 10:58
Фиаско Испании!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 10:56
Англия вне конкуренции
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