Англичане отрываются от испанцев. Из Лиги чемпионов вылетели три испанских клуба

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вчера, 10:38

Такой печальный исход впервые в новом веке.

Три клуба завершили борьбу за кубок чемпионов

Тебас на то и политик, чтобы манипулировать. Президент Ла Лиги рассказывает, сколько еврокубков выиграли испанцы за последние десять лет. Но Хави и компании задают конкретный вопрос. Прямо сейчас АПЛ и Ла Лига ровня? Они отвечают, что верят в равенство, но это не так. Также однозначный ответ получаем на вопрос, деградирует ли Примера от года к году? Конечно же, любой эксперт по испанскому футболу уже писал об этом. Качества в Ла Лиге стало меньше. Это не вывод после вылета «Барселоны», «Севильи» и «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов, но подобная неудача подчеркивает сказанное ранее. Каталонцев смог загонять «Интер» — седьмая команда итальянского сезона. А банда Симеоне не забила пенальти на последних секундах решающего матча 15-му клубу Будеслиги. А «Севилья» дома идет на 16-м месте, ее выход в стыковой раунд Лиги Европы можно назвать успехом, который глобально как неудача для всего испанского футбола.

Ушло великое поколение и впереди снова потери

Не может Симеоне не быть собой и изменить «Атлетико» кардинально. Не может «Бетис» прыгать выше головы и быть успешным в Европе, как их соседи из «Севильи». У «Вильярреала» все силы могут уйти на еврокубки, а дома ничего не покажут. «Реал Сосьедад» сейчас хорош, но не лучше, чем «Челси», который в Англии претендует на четвертую строчку в таблице. А самое главное – «Реал» и «Барселона» переживают смену поколений. Она у них на разных фазах, ведь боевые комары Хави, Пуйоль и Иньеста старше, чем Модрич, Кроос и Каземиро. Но даже одногодки Месси и Бензема уже давно ветераны. Лионель уехал из Испании, а Карим уйдет нянчить моделей через пару лет. «Реал» и «Барселона» готовились к смене поколений, но понимают, что без спада в игре такой отрезок не пройти. Шутка ли, даже вечный король Европы Анчелотти может идти на поражение от «Шахтера» и проиграть «Лейпцигу». Весной в плей-офф Куртуа против грандов тоже не скучал. Испанские клубы больше не задают мировые тактические тенденции, золотые годы с Месси и Роналду позади. Это не значит, что «Реал» не выиграет весной ЛЧ снова и вновь, но понятно, почему именно сейчас впервые в 21 веке в плей-офф ЛЧ всего один испанский клуб.

Молодые звезды будут выбирать другие лиги

Почему Мане не пошел в «Реал» или «Барселону»? Очевидно, что Федерико Вальверде может играть в центре поля у «бланкос», а сенегалец на правом фланге, не только слева. Но Садио выбрал «Баварию». Даже кривой старт не помешал Нагельсманну вплотную подобраться к первому месту в Бундеслиге. А в Лиге чемпионов Мане при поддержке Мазрауи и Дэвиса показывают, что немецкий чемпион – один из главных фаворитов сезона. Но это Мане, которому много лет, он не мечтал о Ла Лиге. А есть еще Мбаппе – отказался от перехода в «Реал». Сейчас будет искать выход в АПЛ . А Холанд, хотя говорил фанату на отдыхе, что перейдет в Ла Лигу, вильнул белым хвостиком и оказался в Манчестере. Футболисты разных возрастов показывают, что переход в «Реал» и «Барселону» больше не самоцель. Да, Левандовски осуществил мечту детства, но поколение Холанда отвернется от Ла Лиги, если нынешние тенденции усугубятся. АПЛ им всем привлекательнее. Эрлинг помогает «Манчестер Сити» и точно не жалеет, что выбрал команду Гвардиолы.

Испанским клубам будет сложнее зарабатывать

Все идеи с выездными турами в США и Канаде, поединками Суперкубка из четырех матчей за рубежом и прочие фокусы – попытка Тебаса не допустить с Ла Лигой того, что уже случилось с «Барселоной». Каталонцы жили не по средствам, результатом стал финансовый провал, который перекрывают продажей активов, что позже в УЕФА могут называть незаконным методом. На проверках настаивают не только в ПСЖ . «Барселона» — достояние буйной Каталонии, их будут тащить из финансового болота до последнего. Но дальше что? Какова привлекательность Ла Лиги за пределами Эль Класико? В АПЛ есть топ-7 после появления миллиардного «Ньюкасла». И поверьте, если у «сорок» будут грамотные трансферы, то засветятся через пару лет в Лиге чемпионов. И обязательно найдут поклонников за рубежом, как приобрели поддержку «Челси» и «Манчестер Сити». МЮ , «Арсенал», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» тоже не выпадут из списка самых богатых клубов мира. Богатые испанцы оттого и цеплялись за Суперлигу, что чувствуют, как англичане отрываются. А все остальные клуба Ла Лиги наоборот протестуют против такой идеи – им нужны инвестиции, раз в «Атлетико» не влюблены миллионы по миру, как в «Ливерпуль» или МЮ .

Новые болельщики будут влюбляться в других