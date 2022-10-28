Причина краха «Химок» не в «бесовском маскараде». Без Юрана собрали 14 матчей без побед

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вчера, 15:53

Слов много, а футбольных дел мало.

В «Химках» давно забыли о футболе

Клуба больше нет, но об этом забыли объявить официально? Против «Зенита», «Ростова», «Торпедо» и «Пари НН» точно играла профессиональная команда Юрана. Но не исключено, что ее закрыли. Судя по задержкам зарплат – прокуратура проверяет информацию, проблемы системные. Попытаются найти деньги для барахтанья во Второй лиге? Тогда после вылета клуб ждет судьба десятков других, почивших на полях стабильности.

Тем временем бывший член наблюдательного совета «Химок» поглотил информационной пространство. Больше нет футбольного клуба, который просто неплохо играет в футбол. Громкие заявления оставляем без комментариев, хотя на футбол они влияют. Впервые в истории РПЛ официальный канал клуба выпустил заявление, где были словосочетания «шаманские практики», «злокозненные бредни», «хвост и копыта под белым платьем невесты», «бесовской маскарад» и «языческая линия».

Вряд ли футболистам «Химок» по душе все, что происходит. Футбол обычно не прощает использование спортивной команды в иных целях. Да и какие это цели? «Химки» не «Спартак», чтобы их заявления имели предметный эффект на общество, не того полета птица, что все понимают. Команда у дна таблицы, ниже только «Торпедо», где денег и качественного футбола не больше. Чуть выше «Локомотив», который вряд ли хотят увидеть во второй лиге боссы РЖД .

Если не развалятся «Факел», «Пари НН» или «Крылья Советов», то именно подмосковный клуб ждет прямой вылет из РПЛ . А все разговоры о высших целях можно заменить жизненным выводом. Не будет денег – не будет «Химок» в РПЛ . Вместо тысячи слов практика большого футбола.

Писарев и Гогниев слабее, чем Юран

Врачи говорят, что первое правило психиатрии – не спорить с пациентами. В «Химках» начались споры о том, была ли неудачная попытка продать игру. Решили на фоне этих слухов убрать Юрана из клуба. Была молва о выборе состава третьими лицами, хотя ценность информации только в ее окрасе – чистое безумие. А вот факты упрямые. Тренера уволили, вместо него пришел Писарев, подход которого успел окрестить «клоунским» один из боссов «Химок».

Наставник надолго не задержался, также вечно меняются директора. Пригласили Гогниева, а тот проигрывает матч за матчем в кубке и РПЛ . Ничья с «Факелом» кардинально ситуацию не меняет, а приличные атаки на ворота летающего Селихова не отменяют пять голов в ворота Гудиева. Гогниев не показал себя спокойным кризисным менеджером, который усилит команду, подкошенную уходом подходящего главного тренера. Клуб «Химки» сам развалил команду Юрана.

Мирзов не бежит, как умеет. Глушаков в ужасной форме. Немного стыдно смотреть на его работу, словно подглядываешь над Василием Уткиным, которого заставили бежать марафон, чтобы поиздеваться. Никитин мог бы бежать рядом. Защитник тяжело дышит, с трудом двигается, с задержкой принимает решения. Лантратова сломал отказ «Зенита» от его услуг. Гудиеву всегда не хватало школы, хотя ему давно не семнадцать лет. Ломовицкий и Зуев – средние футболисты. Идову потерялся, использовал лимит ошибок на этот сезон досрочно. Не за кого зацепиться, а наличие Гулиева в составе как «черная метка». «Арсенал» вылетел, теперь очередь «Химок»?

На данный момент заслуживают вылет

Видели серию перевоплощений «Урала». Шалимов в прошлом сезоне навел порядок в защите, а Ганчаренко оживил середину поля при поддержке ветерана Газинского. Но «Химкам» будет сложнее повторить такие подвиги, соперники понимают слабости коллектива и схемы. Перспективного состава, как у клуба Иванова, у Гогниева нет. У «Химок» много слабых фаз игры. Например, стандарты. Так плохо в этом важном компоненте выступает только «Сочи». «Факел» забил 8 голов после стандартов, «Химки» — ни одного.

Контратак не будет, бежать некому. Только «Крылья Советов» и «Химки» не забивали с пенальти. По ударам в створ хуже только «Торпедо», где в атаке 39-летний Лебеденко. «Химки», конечно, не самая слабая команда РПЛ . И точно не самая небрежная – например, у «Динамо», ЦСКА и «Локомотива» брак в пасах выше. Но отсутствие четкой установки – пытаются играть первым номером, чтобы не оголять тылы, вредит коллективу Гогниева. По качеству моментов соперников «Химки» последние.

«Факел», который по исполнителям намного скромнее, держится лучше. Если смотреть на выход «Химок» в атаку – медленный и несовременный, на скромность впереди – меньше ударов в створ только у «Торпедо», то подмосковная команда по игре занимает предпоследнее место. Зацепки на рывок вверх есть, ведь ровно этот же состав прилично смотрелся в первых турах. Но выдернули Юрана – развалилась защита. Уже не важно, что по меткости идут лучше, чем «Локомотив». Разница скромная, чтобы праздновать, а результативность ужасная – 13 голов в 14 турах по ходу невероятно результативного сезона.

Выплаты зарплат не гарантируют спасение

Впереди у «Химок» матчи против «Динамо», «Сочи» и «Краснодара». А еще против «Пари НН» и «Оренбурга», которым нужно доказывать, что готовы осенью лучше, чем аутсайдер. Если соперники не разочаруют сами себя, то в серии не будет ни одной победы «Химок». Девятнадцать игр без успехов – срок, который может морально похоронить коллектив с Мирзовым, Глушаковым, Тихим, Идову и Кухарчуком. Никто опытнее, чем Гогниев, зайти в клуб не согласился. Кандидаты читали комментарии, и знают больше, чем широкая публика, о финансовом положении клуба.

Но даже если деньги выделят, то это ничего не гарантирует. «Арсенал» и «Рубин» не бедные клубы, а вылетели. «Химки» спасутся, если признают ошибки. Пусть возвращение Юрана смотрелось бы комично, Сергей Николаевич не случайно так бурно отказывался признавать, что «проклял» бывшую команду. Мистика – благородный жанр, а «Химки» работают в более скромных. Видна звенящая некомпетентность. Не увольняют тренера, который не проиграл чемпиону, сломал двух конкурентов в борьбе за спасение и едва не загонял Карпина в Ростове-на-Дону.

Иногда причина краха в обороне и в атаке на поверхности, на уровне базового закона футбола. Нет тренера – нет команды. Дальше можно заявлять о заговоре, как уже было сделано, ругать Писарева и Собчак. Но если смотреть на поле, то только «Локомотив» как футбольный коллектив в таком плохом состоянии, как «Химки». Команда развалилась изнутри, а участники процесса отскочили в сторону и наблюдают, чем закончится.