Глушаков, Кассьерра и Едвай. Персональные разочарования первого круга РПЛ

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вчера, 19:44

Представители «Химок» и «Локомотива» в центре композиции.

Вратарь

Илья Лантратов («Химки»)

Выделим человека, которого рассматривал «Зенит». Лантратов не попал в клуб из Санкт-Петербурга после инцидента с мальчиком, подающим мячи. Скауты и аналитики Семака также могли отметить, как Илья играет ногами и управляет защитой. По качеству оборонительных действий «Химки» — худшие в РПЛ . И хотя вратарь не слабейший по проценту сэйвов, даже пенальти при случае отразит, Илья сбавил. Наверное, стоило сменить летом клуб, а так и «Химки» тонут, и Лантратов не поймал волну.

Защитники

Игорь Смольников («Торпедо»)

Знаем, что ветеран хорошо отыграл в двух матчах, но оцениваем его выступления в 14 турах. По качеству допущенных моментов без учета пенальти «Торпедо» — худшая команда РПЛ . По перехватам Смольников наравне с 39-летним форвардом Лебеденко. Отдельные решения выдают в латерале футболиста с международным опытом, но в 34 года ветеран пережил тяжелые полсезона. «Торпедо» — беспросветный аутсайдер, а Смольников допустил много ошибок.

Тин Едвай («Локомотив»)

От Мампасси в 19 лет не ждали великий футбол, а вот Едвай позиционирует себя ключевым центральным защитником «Локомотива», лидером обороны. И разочаровал. Баринов не всегда в центре защиты, Магкеев и Кузьмичем моложе, Фассон получил травму. Едвай не справился с давлением, «Локомотив» пропустил 30 мячей. Так слабо в обороне в РПЛ московский клуб не играл никогда в истории.

Алексей Никитин («Химки»)

Кутепов, Терехов, Семенов и Сорокин по разным причинам не занесут себе в актив первый круг. Травмы, смена позиций, а Семенов ссорился с Талалаевым. Но если искать настоящий бардак в защите, то выходим на «Химки» и Никитина. Тридцатилетний защитник двигался тяжело, допускал много банальных ошибок. С ним на поле пропустили 11 мячей только в двух последних матчах.

Брайан Идову («Химки»)

В перепалке южного и северного централов Идову вылетел в запас. До этого опытный нигериец родом из Санкт-Петербурга ошибался в матчах, когда пропускали не 5-6 мячей, а 3-4. Странно, что «Химки» так легко развалились без Юрана, но все негативные оценки каждый из известных игроков команды заслужил. Такой футбол в РПЛ не нужен, пора собраться. Еще Рыбус в «Спартаке» слева чудил, но не настолько ярко.

Полузащитники

Зелимхан Бакаев («Зенит»)

Ибрагимович порекомендовал родителям Мбаппе не лезть к игроку с советами. Ту же мысль стоило передать агенту Бакаева, который рассказывал о Европе, а потом отправил атакующего хавбека за спину Малкому. На что рассчитывали? У Семака в схеме нет позиции «десятки». Бакаеву дыхания не хватит играть вместо Вендела. Лучше бы «Зенит» наигрывал воспитанника, а не платил миллионы рублей запасному Бакаеву.

Денис Глушаков («Химки»)

Можно пнуть игру Марадишвили. В основе «Локомотива» Карпукас, за которого 7 млн евро не отдавали. Умяров заслужил не только похвалу, были у Наиля странные матчи с передачами поперек поля и в ноги соперникам. Но если сравнивать выступления молодых и опытного Глушакова, то Денис выступал намного хуже. В «Химках» творится странное, а капитан молчит, хотя стоило защищать Юрана всеми силами.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Абаскаль потерял «десятку» — Мозеса, а Бакаев сами знаете где. Не закрепился в железной основе Зиньковский в схеме «4-3-3». Не помог Бальде, прилетела дисквалификация из Италии. Игнатов провел на поле в РПЛ 557 минут – больше, чем Зиньковский, но пусть не смущают его два мяча и один ассист. Восемь раз Михаил был в основе, но это очень сырой игрок, нередко с ним «Спартак» словно играл в меньшинстве.

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Разве можно от Керка и Камано требовать многого? С Игнатьева тоже спроса нет, не заслужил. Но вот Изидор после 7 голов в 11 турах прошлого сезона обозначил себя в роли одной из надежд не только «Локомотива», но и РПЛ . А потом летом ляпнул, что планирует уйти, и прекратил играть в футбол. Изидор многое умеет, может сыграть на позиции левого атакующего хавбека и чистого форварда, но в 12 турах нового чемпионата только в первом матче сыграл прилично. Дальше или никак, или ужасно.

Нападающие

Матео Кассьерра («Зенит»)

Что может быть проще, чем забивать много мячей в составе нынешнего «Зенита»? Не только Дзюба справится, но даже Александр Кержаков мог бы возобновить карьеру и пять мячей за круг легко собрал бы. Кассьерра проигрывает конкуренцию Сергееву, но даже когда Семак доверял колумбийцу, то не видел правильных открываний, грамотного отвлечения внимания защитников и меткости, которой Матео баловал в «Сочи». Был футболист и пропал. «Зенит» ищет нападающего.

Гамид Агаларов («Ахмат»)

Та же формулировка – был и пропал. Только в этом случае речь не о Заболотном, который переместился в глубокий запас ЦСКА , уже имея репутацию парня, который не действует так, как большим клубам выгодно. Агаларов намного моложе, перешел из «Уфы» в «Ахмат», а не рискнул сразу окунуться в состав с большими амбициями. Но даже в Грозном не справился с конкуренцией, вечно был на скамейке. Отец футболиста обвинял Талалаева, но наставники не держат лучших игроков на лавке. Гамид сбавил, что огорчило.

Главные тренеры

Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер («Локомотив»)